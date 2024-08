44 km ważnego dla regionu gazociągu wysokiego ciśnienia wybudują w Małopolsce

44 kilometry ważnego dla regionu gazociągu wysokiego ciśnienia wybudują w Małopolsce. Jest wykonawca

12:54

Ważny dla regionu gazociąg wysokiego ciśnienia powstanie w Małopolsce. Umowę na jego budowę podpisał właśnie Gaz – System. Gazociąg powstanie między Wężerowem i Przewozem. Dzięki niemu aglomeracja krakowska będzie miała lepszy dostęp do korytarza gazowego Północ – Południe. Płynie tamtędy gaz ze Świnoujścia i Baltic Pipe.

Spis treści

Gaz-System podpisał umowę na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Wężerów-Przewóz

Jak poinformowała spółka Gaz – System - podpisała właśnie umowę na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Wężerów-Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ma zwiększyć dostępność paliwa gazowego dla aglomeracji krakowskiej. Stanie się to właśnie poprzez przyłączenie do gazowego korytarza Północ – Południe. To właśnie nim, w głąb kraju przesyłany jest gaz z Terminala LNG w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe.

Północna obwodnica Krakowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

44 kilometry ważnego gazociągu w Małopolsce

Gazociąg Wężerów-Przewóz o długości 44 kilometrów zostanie wybudowany na terenie województwa małopolskiego. Będzie przechodził przez gminy: Słomniki, Radziemice, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca i miasto Kraków na terenie województwa małopolskiego. To bardzo ważna inwestycja dla regionu.

Poza optymalizacją pracy sieci umożliwi przyłączenie nowych odbiorców, w tym podmiotów z branży elektroenergetycznej, które w ramach procesu transformacji będą zastępować wysokoemisyjne źródła zasilania nośnikami energii bardziej przyjaznymi dla środowiska. Nowy gazociąg pomoże też stabilizować pracę OZE gazem ziemnym - mówi Sławomir Hinc, Prezes Gaz-System.

Kiedy powstanie gazociąg Wężerów - Przewóz?

Zakładany termin realizacji całej inwestycji to 18 miesięcy od podpisania umowy, czyli gazociąg powinien być gotowy w pierwszym kwartale 2026 r. Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektowe Gaz-System. Już wykonane przez spółkę prace przygotowawcze (jak np. przygotowanie pasa budowlano – montażowego, przeprowadzone rozpoznanie saperskie i archeologiczne) pozwolą wykonawcy na niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych. Generalnym wykonawcą robót budowlanych zostało konsorcjum STF Infrastruktura Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i STALPROFIL S.A.

Nowy gazociąg wysokiego ciśnienia w Małopolsce – zakres prac

Zakres prac rozpoczynającej się w Małopolsce inwestycji obejmuje m.in. wybudowanie:

gazociągu DN 700, MOP 8,4 MPa o długości ok. 44 km wraz z odgałęzieniami DN 500 (1,0 km) i DN 300 (0,2 km),

stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=180 000 Nm3/godz. „Kraków-Przewóz”,

stacji pomiarowej „Kraków-Przewóz” Q=150 000 Nm3/godz.,

śluzy nadawczo-odbiorczej DN 700 „Wężerów”,

trzech zespołów zaporowo-upustowych: „Skrzeszowice”, „Kraków – Jeziorko” i „Kraków – Na Niwach”.

Na trasie gazociągu Wężerów – Przewóz planowane jest przekroczenie przeszkód terenowych metodami bezwykopowymi w ponad 40 miejscach, w tym dwukrotnie przez rzekę Wisłę metodą HDD (horyzontalny przewiert sterowany) na terenie gminy Kraków, w dzielnicach Nowa Huta i Przewóz:

gazociąg DN700 – przewiert pod Wisłą o długości ok. 1100 m,

gazociąg DN500 – przewiert pod Wisłą o długości ok. 700 m.

Elektrociepłownia przyłączy się do sieci gazowej

Korzyścią z realizacji tej inwestycji będzie także stworzenie warunków do przyłączenia do sieci przesyłowej gazu ziemnego nowych jednostek produkcyjnych krakowskiej elektrociepłowni, należącej do spółki PGE Energia Ciepła.

Czytaj też: