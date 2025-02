Zapowiada się rekordowy budżet na inwestycje w 2025 roku. Priorytety to bezpieczeństwo, infrastruktura i energetyka

Autor: Pixabay/Ben_Kerckx Rząd zadeklarował inwestycje m.in. w energetykę wiatrową

Zapowiada się wyjątkowy rok w Polsce pod względem inwestycji. Premier Donald Tusk zapowiedział, ze inwestycje w Polsce w 2025 roku sięgną 650 mld złotych. To rekordowa suma, jakiej nie było jeszcze w historii polskiej gospodarki. Będą pieniądze m.in. na kolej, porty i energetykę.

Strategiczne inwestycje dla Polski

O strategicznych dla Polski inwestycjach premier Donald Tusk mówił w poniedziałek, 10 lutego podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Jak zapowiedział – rok 2025 będzie rekordowy dla polskiej gospodarki.

Inwestycje w Polsce wyniosą w 2025 roku ponad 650 miliardów złotych. I są to raczej ostrożne szacunki – podkreślał premier.

Rekordowy budżet inwestycyjny dla Polski

Jak twierdzi, takiego budżetu inwestycyjnego nie było jeszcze nigdy w historii polskiej gospodarki.

Największe inwestycje planowane są w bezpieczeństwo kraju, energetykę , infrastrukturę i sprawną logistykę.

Na rozbudowę i modernizację kolei zostało przeznaczonych 180 miliardów złotych, które mają być wydane do 2032 roku.

Polskie pory morskie mają do 2030 roku potroić przeładunki. Jak wspomniał ma satysfakcję, że ponad 90 procent tego co eksportują i importują polscy producenci – obsługują właśnie polskie porty.

Jest decyzja w sprawie lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej

Inwestycje będą obejmowały bezpieczeństwo, zieloną energię i infrastrukturę.

Premier zapowiadał też inwestycje jakie w Polsce chcą zrealizować światowe firmy technologiczne jak Google, Amazon czy IBM.

Jeśli chodzi o energetykę, premier zapowiedział budowę drugiej elektrowni atomowej oraz m.in. inwestowanie w małe reaktory. Jak twierdzi, rząd podjął już decyzję w sprawie lokalizacji dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej.

Przypomnijmy, że pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w gminie Choczewo. Elektrownia jądrowa w preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, będzie oddzielona od nabrzeża Morza Bałtyckiego około 300-400 metrowym pasem terenu.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe dotyczące budowy drogi do elektrowni jądrowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie planem, to w II kwartale 2025 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza podpisać umowę z wykonawcą pierwszej części drogi do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Zainteresowanie jest ogromne. Oferty złożyło 13 firm.

Inwestycje w energetykę wiatrową

Zapowiadane inwestycje dotyczą także zielonej energii – jaką wytwarzać mają polskie elektrownie wiatrowe na przykład na Bałtyku. Jak podkreślił także, będzie to wymagało również zaangażowania prywatnego kapitału, „bo nie wszystko z publicznych pieniędzy jesteśmy gotowi finansować" – mówił Donald Tusk.

Przypomnijmy też jedną z ostatnich inwestycji dotyczących energetyki wiatrowej. 30 stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z konsorcjum PGE i Ørsted na realizację największej w Polsce elektrowni wiatrowej Baltica 2. Inwestycja o wartości 30 mld zł stanie się kluczowym elementem transformacji energetycznej kraju i jedną z największych tego typu w Europie. Projekt uzyskał około 6 mld zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, co podkreśla jego znaczenie dla strategii zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego. Elektrownia umożliwi dostarczenie bezemisyjnej energii elektrycznej dla około 2,4 mln polskich odbiorców.

