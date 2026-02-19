Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Początek 2026 roku przynosi bardziej optymistyczne sygnały dla osób planujących kredyt hipoteczny. Po okresie rekordowo wysokiego oprocentowania stopy procentowe stopniowo maleją, a banki ponownie aktywniej podchodzą do udzielania kredytów mieszkaniowych.

Rosnące koszty życia sprawiają jednak, że decyzja o zakupie własnego mieszkania nie jest łatwa i wymaga dokładnej analizy oraz konfrontacji z możliwościami domowego budżetu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy to dobry moment na zaciągnięcie kredytu – ta decyzja zależy od wielu czynników, takich jak stabilność dochodów, poziom oszczędności czy indywidualna sytuacja finansowa.

Jak spadek oprocentowania wpływa na rynek?

Obecnie średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce mieści się w przedziale około 6,5–7,5 proc., choć można znaleźć oferty promocyjne nawet poniżej 6 proc. [1] To znacząca zmiana w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy koszt finansowania często przekraczał 8–9 proc., co przekładało się na wyższe miesięczne raty i ograniczało zdolność kredytową wielu osób.

Narodowy Bank Polski (NBP) rozpoczął w maju 2025 roku serię obniżek stóp procentowych, co bezpośrednio przekłada się na niższe raty dla osób spłacających kredyty o zmiennym oprocentowaniu. [2] W pierwszym kwartale 2026 roku przewidywany jest wzrost wartości udzielanych kredytów o około 7,3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu ma się ustabilizować i utrzymywać w przedziale 5–7 proc. [3] Prognozy NBP wskazują na rosnące zainteresowanie zakupem mieszkań lub zwiększenie kwot zaciąganych przez gospodarstwa domowe.

Pan Tomasz Wójtowicz, ekspert Intrum, zwraca uwagę:

Widzimy wyraźne ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych. Spadające stopy sprawiają, że zdolność kredytowa Polaków wzrosła średnio o 8 proc., co oznacza realnie od 38 do 45 tysięcy złotych więcej możliwego do uzyskania kapitału przy kredycie rzędu 500 tysięcy złotych.

Kupno pierwszego mieszkania

Spadające oprocentowanie daje realną szansę zakupu mieszkania osobom, które po raz pierwszy wchodzą na rynek nieruchomości. Taka decyzja powinna być jednak podejmowana z odpowiednią dozą ostrożności i dokładną analizą możliwości finansowych. Eksperci zalecają, aby miesięczna rata kredytu nie przekraczała 30–35 proc. dochodów netto gospodarstwa domowego.

Kredyt hipoteczny zaciągany jest zwykle na 20, a czasami nawet 30 lat. Życie jest nieprzewidywalne i mogą wystąpić sytuacje, które wpłyną na nasz budżet domowy. Dlatego warto zachować odpowiedni bufor finansowy, który pozwoli bezpiecznie spłacać zobowiązania nawet w trudniejszych okresach.

Dla rodzin liczy się stabilność i przewidywalność

Dla rodzin z dziećmi istotna jest przede wszystkim stabilność i przewidywalność wydatków. Obniżające się oprocentowanie nie tylko zmniejsza raty dla nowych kredytobiorców, ale także stwarza szansę na refinansowanie kredytów zaciągniętych w mniej korzystnym okresie, co pozwala na lepsze dostosowanie zobowiązań do bieżącego budżetu domowego. [4]

Decyzję o wzięciu kredytu ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem należy dobrze przeanalizować. Trzeba myśleć perspektywicznie, uwzględniając nieprzewidziane wydatki oraz koszty związane z edukacją i rozwojem dzieci w kolejnych latach. Oprocentowanie stałe na 5–7 lat zapewnia niezmienną ratę przez określony czas, co może mieć istotne znaczenie przy planowaniu rodzinnego budżetu. W przypadku oprocentowania zmiennego konsument może natomiast skorzystać z dalszych spadków stóp procentowych, o ile faktycznie będą miały miejsce.

Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Według raportu European Consumer Payment Report 2025 [5] przygotowanego przez Intrum, w zarządzaniu finansami osobistymi w Europie pojawiają się niepokojące sygnały. Choć aż 76 proc. Europejczyków reguluje swoje rachunki na czas, młodsze pokolenia coraz częściej mają problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań, co może prowadzić do narastającego zadłużenia.

Trzeba pamiętać, że kredyt hipoteczny to nie tylko rata kapitałowo-odsetkowa. Konsument musi również opłacić koszty ubezpieczenia, remontów, opłat eksploatacyjnych i podatek od nieruchomości.

Zanim zawnioskujemy o kredyt, należy zadać sobie pytania, czy dysponuję stabilnym źródłem dochodu, czy mam zabezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodów, jakie są moje obecne zobowiązania finansowe, czy będę w stanie utrzymać dotychczasowy standard życia przy spłacaniu rat oraz czy znam wszystkie koszty związane z kredytem.

Warto też pamiętać o różnicach między rodzajami oprocentowania:

Kredyty ze stałą stopą procentową są przewidywalne i zapewniają spokój, ale zwykle są droższe.

Kredyty ze zmiennym oprocentowaniem wiążą się z ryzykiem podwyżek stóp, ale pozwalają korzystać z ich spadków.

Czy ceny mieszkań będą spadały?

W latach 2021-2023 nastąpił dynamiczny wzrost cen mieszkań. Obecnie rynek znajduje się w fazie stabilizacji. Eksperci przewidują, że w drugiej połowie 2026 roku ceny lokali mogą nieznacznie wzrosnąć. Dotyczy to szczególnie dużych miast, gdzie popyt przewyższa podaż.

Teraz może być najlepszy moment, by znaleźć korzystne oferty mieszkań, zanim ceny ponownie wzrosną, ponieważ spadające stopy procentowe i stabilizacja rynku nieruchomości stwarzają sprzyjające warunki. [6] Mimo to każda decyzja powinna być przemyślana, a pośpiech w finansach warto ograniczać.

Źródło: Intrum, [1] Ranking kredytów hipotecznych - styczeń 2026, mfinanse.pl, [2] Podstawowe stopy procentowe, nbp.pl, [3] NBP: Utrzyma się popyt na kredyty mieszkaniowe do II kw. 26, obserwatorfinansowy.pl, [4] Mieszkanie bez wkładu własnego, czyli rodzinny kredyt mieszkaniowy, gov.pl, [5] Intrum European Consumer Payment Report 2025, [6] Stopy procentowe na 2026 rok - prognozy ekspertów dla rynku nieruchomości, blog.ongeo.pl

