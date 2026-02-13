Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Start portalu DOM zaplanowany na 2027 rok

Prace nad Portalem Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM) trwają. Nowe narzędzie ma zmienić sposób informowania o cenach mieszkań na rynku pierwotnym oraz zwiększyć transparentność. Z jednej strony portal ma pomóc kupującym, z drugiej nakłada na deweloperów nowe obowiązki.

Celem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy oraz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego jest lepsze uporządkowanie zasad sprzedaży mieszkań. Ma ona doprowadzić do utworzenia portalu DOM, czyli państwowego narzędzia pokazującego ceny transakcyjne nieruchomości. Jesienią 2025 roku rząd przyjął przepisy, które stały się podstawą do jego uruchomienia. W związku z rocznym okresem przygotowawczym, portal DOM ma zacząć funkcjonować w pierwszym kwartale 2027 roku.

Większa przejrzystość rynku

Portal DOM ma pełnić funkcję centralnego państwowego rejestru danych dotyczących sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym. Znajdą się w nim m.in. ceny lokali, ich zmiany w czasie oraz informacje, które pozwolą klientom łatwiej porównywać oferty deweloperów. Dzięki temu rynek stanie się bardziej przejrzysty, a praktyki polegające na nieujawnianiu pełnych kosztów zakupu mieszkań zostaną wyeliminowane. Firmy będą musiały przekazywać większą liczbę danych i dostosować swoje systemy sprzedaży do nowych obowiązków informacyjnych.

Pan Grzegorz Woźniak, prezes spółki Q3D Locum podkreśla, że wszelkie rozwiązania zwiększające przejrzystość rynku mają znaczenie nie tylko dla kupujących, ale także dla stabilności całej branży:

Wszystkie rozwiązania, które zwiększają transparentność, wzmacniają zaufanie klientów do branży i porządkują zasady komunikacji cenowej, oceniamy pozytywnie - ma to miejsce również w kontekście portalu DOM. Długofalowo takie działania mogą sprzyjać stabilizacji rynku i budowaniu bardziej partnerskich relacji pomiędzy kupującymi a firmami deweloperskimi. Na tym etapie mówimy jednak o ogólnych założeniach, dlatego trudno przesądzać, jak nowe obowiązki będą funkcjonować w praktyce i jaki wpływ przyniesie ostateczny kształt przepisów. Na obecnym etapie kluczowe będzie to, czy zakres raportowanych danych zostanie jasno określony i jednakowy dla wszystkich uczestników rynku. Od tego zależy, czy portal stanie się realnym narzędziem porównawczym dla klientów, czy tylko kolejnym obowiązkiem administracyjnym dla firm.

Łatwiejsze porównania, ale też ryzyko błędów

Aby dostosować się do nowych przepisów, deweloperzy muszą zmienić procesy sprzedażowe, informacyjne i raportowe. Portal DOM będzie gromadził dane w jednym systemie, co oznacza łatwiejsze porównywanie ofert. Może to jednak zwiększać ryzyko błędów i rozbieżności, wynikających np. z opóźnień lub nieścisłości w przekazywanych informacjach, które mogą być widoczne zarówno dla klientów, jak i dla administracji publicznej.

Eksperci i przedstawiciele branży deweloperskiej zwracają uwagę, że sama koncepcja portalu DOM jest klarowna, ale sukces narzędzia w dużej mierze zależy od szczegółów jego wdrożenia i praktycznego funkcjonowania. Swoje stanowisko bliżej przedstawia Bartłomiej Rzepa, członek zarządu spółki realizującej inwestycję Osiedle Symbioza:

Sama idea portalu DOM jest zrozumiała i odpowiada na potrzeby klientów, ale bardzo ważne będą szczegóły jego funkcjonowania. Nowe przepisy obejmują nie tylko raportowanie danych do portalu, lecz także rozszerzenie prospektów informacyjnych, zmiany w ogłoszeniach sprzedażowych i procedurze odbioru mieszkań. Jeżeli obowiązki informacyjne okażą się przez to nazbyt rozbudowane lub nieprecyzyjne, może to spowolnić procesy sprzedażowe i inwestycyjne, a w konsekwencji zaburzyć podaż nowych lokali. W takich warunkach rośnie z kolei ryzyko wzrostu kosztów operacyjnych, które w dłuższym okresie z pewnością wpłynęłyby na poziom cen mieszkań. Dlatego istotne jest, aby regulacje były jednoznaczne i uwzględniały realia funkcjonowania rynku.

Czy portal DOM stanie się ważnym narzędziem porządkującym rynek pierwotny? Czas zweryfikuje, czy faktycznie przyczyni się do większej przejrzystości i wzmocnienia zaufania klientów. Wpłyną na to ostateczne regulacje oraz sposób ich wdrożenia.

Źródło: Prime Time PR

