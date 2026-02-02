Warsaw Garden Expo po raz szósty
Warsaw Garden Expo – Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa odbędą się w dniach 10-12 lutego 2026 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To już szósta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń branży ogrodniczej w tej części Europy.
Warsaw Garden Expo to międzynarodowe targi dedykowane branży ogrodniczej, które prezentują pełne spektrum rozwiązań – od narzędzi ogrodowych i techniki ogrodniczej, przez wyposażenie ogrodów i meble zewnętrzne, aż po elementy dekoracyjne i akcesoria BBQ. Wystawcy z różnych krajów przyjadą zaprezentować najnowsze technologie i inspiracje, a odwiedzający będą mogli porównać oferty, poznać nowości rynkowe i znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych.
— opisują organizatorzy. Na ekspozycji znajdziecie m.in. następujące sektory sektory:
- architektura krajobrazu,
- narzędzia ogrodowe i technologia ogrodowa,
- doniczki, szklarnię i florystykę,
- meble ogrodowe i elementy dekoracyjne,
- akcesoria do grilla i outdoor living.
Wydarzenia na Warsaw Garden Expo
Warsaw Garden Expo to świetna okazja, by posłuchać ekspertów. Program obejmuje konferencje, prezentacje i wydarzenia towarzyszące, m.in. kongres branżowy poświęcony najnowszym trendom, rozwiązaniom i najlepszym praktykom w ogrodnictwie, Garden Innovations Conference.
Targi to trzy dni spotkań, prezentacji i warsztatów, a także certyfikowanych szkoleń i specjalistycznych prelekcji z zakresu zielonych dachów, planowania przestrzeni zielonych, designu ogrodowego.
W programie m.im. pokazy nowoczesnych trendów dekoracyjnych i technik nasadzeń, prezentacje projektowe, pokazy live z ekspertami branżowymi, interaktywne sesje poświęcone praktycznym aspektom ogrodnictwa. Organizatorzy przewidzieli również strefę networkingową.
Targi Warsaw Garden Expo to połączenie edukacji, inspiracji i biznesu oraz przestrzeń do poznania najnowszych technologi i trendów, wysłuchania ekspertów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zaprezentowania własnej oferty szerokiemu gronu odbiorców.
Więcej o targach na stronie internetowej wydarzenia: warsawgardenexpo.com.