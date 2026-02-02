Murator Ogroduje: Jak wykorzystać wkrętarkę do prac ogrodowych (porada) Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Warsaw Garden Expo po raz szósty

Warsaw Garden Expo – Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa odbędą się w dniach 10-12 lutego 2026 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To już szósta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń branży ogrodniczej w tej części Europy.

Warsaw Garden Expo to międzynarodowe targi dedykowane branży ogrodniczej, które prezentują pełne spektrum rozwiązań – od narzędzi ogrodowych i techniki ogrodniczej, przez wyposażenie ogrodów i meble zewnętrzne, aż po elementy dekoracyjne i akcesoria BBQ. Wystawcy z różnych krajów przyjadą zaprezentować najnowsze technologie i inspiracje, a odwiedzający będą mogli porównać oferty, poznać nowości rynkowe i znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych.

— opisują organizatorzy. Na ekspozycji znajdziecie m.in. następujące sektory sektory:

architektura krajobrazu,

narzędzia ogrodowe i technologia ogrodowa,

doniczki, szklarnię i florystykę,

meble ogrodowe i elementy dekoracyjne,

akcesoria do grilla i outdoor living.

Zobacz także: Stwórz w swoim ogrodzie prawdziwy ptasi raj. To nie jest takie trudne!

Wydarzenia na Warsaw Garden Expo

Warsaw Garden Expo to świetna okazja, by posłuchać ekspertów. Program obejmuje konferencje, prezentacje i wydarzenia towarzyszące, m.in. kongres branżowy poświęcony najnowszym trendom, rozwiązaniom i najlepszym praktykom w ogrodnictwie, Garden Innovations Conference.

Targi to trzy dni spotkań, prezentacji i warsztatów, a także certyfikowanych szkoleń i specjalistycznych prelekcji z zakresu zielonych dachów, planowania przestrzeni zielonych, designu ogrodowego.

Zobacz także: Posypywanie kostki brukowej zwykłą solą drogową to błąd. Dlaczego? Co zamiast?

W programie m.im. pokazy nowoczesnych trendów dekoracyjnych i technik nasadzeń, prezentacje projektowe, pokazy live z ekspertami branżowymi, interaktywne sesje poświęcone praktycznym aspektom ogrodnictwa. Organizatorzy przewidzieli również strefę networkingową.

Targi Warsaw Garden Expo to połączenie edukacji, inspiracji i biznesu oraz przestrzeń do poznania najnowszych technologi i trendów, wysłuchania ekspertów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zaprezentowania własnej oferty szerokiemu gronu odbiorców.

Więcej o targach na stronie internetowej wydarzenia: warsawgardenexpo.com.