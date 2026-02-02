Targi Warsaw Garden Expo 2026 startują 10 lutego. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży ogrodniczej

2026-02-02 10:27

Targi Warsaw Garden Expo odbędą się w dniach 10-12 lutego 2026 w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To trzy dni spotkań z ekspertami, prezentacji, prelekcji i networkingu. W ramach targów odbędzie się również kongres Garden Innovations Conference. Grupa Murator jest patronem medialnym wydarzenia.

Ogród botaniczny w Warszawie

i

Autor: Szymon Starnawski Ogród botaniczny w Warszawie
Warsaw Garden Expo po raz szósty

Warsaw Garden Expo – Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa odbędą się w dniach 10-12 lutego 2026 r. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. To już szósta edycja jednego z najważniejszych wydarzeń branży ogrodniczej w tej części Europy. 

Warsaw Garden Expo to międzynarodowe targi dedykowane branży ogrodniczej, które prezentują pełne spektrum rozwiązań – od narzędzi ogrodowych i techniki ogrodniczej, przez wyposażenie ogrodów i meble zewnętrzne, aż po elementy dekoracyjne i akcesoria BBQ. Wystawcy z różnych krajów przyjadą zaprezentować najnowsze technologie i inspiracje, a odwiedzający będą mogli porównać oferty, poznać nowości rynkowe i znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych.

— opisują organizatorzy. Na ekspozycji znajdziecie m.in. następujące sektory sektory:

  • architektura krajobrazu,
  • narzędzia ogrodowe i technologia ogrodowa,
  • doniczki, szklarnię i florystykę,
  • meble ogrodowe i elementy dekoracyjne,
  • akcesoria do grilla i outdoor living.

Wydarzenia na Warsaw Garden Expo

Warsaw Garden Expo to świetna okazja, by posłuchać ekspertów. Program obejmuje konferencje, prezentacje i wydarzenia towarzyszące, m.in. kongres branżowy poświęcony najnowszym trendom, rozwiązaniom i najlepszym praktykom w ogrodnictwie, Garden Innovations Conference.

Targi to trzy dni spotkań, prezentacji i warsztatów, a także certyfikowanych szkoleń i specjalistycznych prelekcji z zakresu zielonych dachów, planowania przestrzeni zielonych, designu ogrodowego.

W programie m.im. pokazy nowoczesnych trendów dekoracyjnych i technik nasadzeń, prezentacje projektowe, pokazy live z ekspertami branżowymi, interaktywne sesje poświęcone praktycznym aspektom ogrodnictwa. Organizatorzy przewidzieli również strefę networkingową.

Targi Warsaw Garden Expo to połączenie edukacji, inspiracji i biznesu oraz przestrzeń do poznania najnowszych technologi i trendów, wysłuchania ekspertów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zaprezentowania własnej oferty szerokiemu gronu odbiorców.

Więcej o targach na stronie internetowej wydarzenia: warsawgardenexpo.com.

