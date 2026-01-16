Jantar Unity - kolos na Bałtyku. Prawie 200 metrów długości i 32 szerokości

Na Bałtyku pojawił się nowy, prawdopodobnie najnowocześniejszy na Bałtyku prom – Jantar Unity. Został zbudowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ten kolos, mierzący blisko 196 metrów długości i ponad 32 metry szerokości to zaawansowana platforma technologiczna. Jantar Unity to prom typu ro-pax, co oznacza, że został zaprojektowany do przewozu zarówno pasażerów zmotoryzowanych, jak i ładunków, w tym samochodów ciężarowych.

Co sprawia, że ten gigant jest tak wyjątkowy pod względem technicznym i jakie rozwiązania zastosowano, aby zapewnić komfort, bezpieczeństwo i minimalny wpływ na środowisko?

Made in Gdańska Stocznia Remontowa

Budowa tak zaawansowanej jednostki to złożony proces, wymagający precyzji, wiedzy i innowacyjnego podejścia. Jantar Unity jest owocem pracy inżynierów i stoczniowców z Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego. Choć projekt zainicjowano w 2017 roku, to sama realizacja napotkała na swojej drodze liczne wyzwania, w tym te finansowe. Ostatecznie, dzięki wsparciu finansowemu, stocznia mogła w pełni skupić się na dopracowaniu szczegółów technicznych i wdrożeniu najnowszych rozwiązań. Efektem jest prom, który spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i ekologii.

Inwestorem i przyszłym operatorem promu jest Unity Line, spółka z grupy Polskich Promów / PŻM, która już w styczniu 2026 roku wprowadziła Jantar Unity na trasę Świnoujście ↔ Trelleborg (Szwecja). Zanim jednak jednostka rozpoczęła regularne rejsy, musiała przejść szereg prób technicznych w portach Trelleborg, Ystad i Świnoujściu, potwierdzając swoją gotowość do służby.

Hybrydowy napęd, czyli 25 procent CO₂ mniej

Kluczowym elementem Jantar Unity jest jego napęd. Prom wyposażono w cztery dwupaliwowe silniki, które mogą pracować zarówno na skroplonym gazie ziemnym (LNG), jak i na oleju napędowym. Wykorzystanie LNG pozwala na redukcję emisji CO₂ o około 25 procent, w porównaniu do tradycyjnych jednostek. Co więcej, prom posiada hybrydowy system napędowy, wspomagany bateriami. To rozwiązanie pozwala na dalsze zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin, szczególnie podczas manewrów portowych i rejsów przy niskich prędkościach.

Jantar Unity spełnia rygorystyczne normy IMO Tier III, co czyni go jednym z najbardziej ekologicznych promów na Bałtyku. Maksymalna prędkość jednostki to 19 węzłów, a prędkość eksploatacyjna to 14 węzłów.

Stabilność i komfort w jednym

Aby zapewnić pasażerom płynną i komfortową podróż, nawet w trudnych warunkach morskich, zastosowano innowacyjne rozwiązania. Nowoczesny układ napędowy oraz konstrukcja kadłuba minimalizują wibracje i hałas, co jest szczególnie ważne podczas nocnych rejsów. Kluczową rolę odgrywają azipody – zaawansowane śruby napędowe, które w połączeniu z systemami balastowymi sprawiają, że prom lepiej reaguje na fale i zachowuje doskonałą stabilność. Kołysanie jest znacznie mniej odczuwalne, co z pewnością docenią pasażerowie. Zanurzenie projektowe promu wynosi 6,3 metra.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie - sam dotrze do portu

Jantar Unity spełnia wymagania Safe Return to Port (SRtP), co oznacza, że nawet w przypadku poważnej awarii jednostka jest w stanie samodzielnie dotrzeć do portu. To świadczy o najwyższych standardach bezpieczeństwa, jakie zostały wdrożone podczas projektowania i budowy promu.

Jantar Unity oferuje imponującą przestrzeń zarówno dla pasażerów, jak i dla ładunków.

Długość linii ładunkowej wynosi aż 4100 metrów, co odpowiada długości około 21 samochodów osobowych lub dużej ilości ciężarówek. Na pokładzie znajduje się 188 kabin dwuosobowych, 8 kabin dwuosobowych De Luxe oraz 4 kabiny dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, do dyspozycji pasażerów jest 75 foteli lotniczych. Maksymalna liczba pasażerów, jaką może pomieścić prom, to 400, a załoga liczy 50 osób.

Uroczysty chrzest nowej jednostki, która będzie pływała pod cypryjska banderą zaplanowano na sobotę, 17 stycznia 2026 roku w szczecińskim porcie.