Plan rozwoju sieci przesyłowej impulsem dla rynku centrów danych

Materiały izolacyjne i montażowe marki SIKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

PSE przedstawia Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej 2027–2036

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały projekt „Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2027–2036”. Określono w nim potrzeby branży data center. Na podstawie zgłoszonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia oraz dostępnych danych branżowych oszacowano prognozowane zapotrzebowanie na energię i moc. Dokument będzie podstawą do określenia potencjału poszczególnych lokalizacji oraz dostosowania infrastruktury energetycznej do rzeczywistego zapotrzebowania.

Potrzeby branży data center uwzględnione w planowaniu sieci

Pan Piotr Kowalski, dyrektor zarządzający PLDCA, zwraca uwagę, że ujęcie potrzeb branży w oficjalnym planie PSE pokazuje, iż cyfrowa transformacja przestaje być hasłem, a staje się realnym elementem planowania sieci. To sygnał, że rozwój centrów danych i nowych technologii jest traktowany poważnie. W praktyce oznacza to większą przewidywalność dla inwestorów oraz lepsze dopasowanie infrastruktury energetycznej do wymagań nowoczesnej gospodarki.

Polski rynek centrów danych a zużycie energii

Choć rynek centrów danych dynamicznie rozwija się w Polsce, nadal należy do grona niewielkich odbiorców energii elektrycznej. Łączna moc sektora szacowana jest na około 200 MW, a roczne zużycie energii przez centra danych wynosi około 1,7–1,8 TWh. To wciąż marginalna część krajowego bilansu energetycznego, co sprzyja stabilnemu i kontrolowanemu wzrostowi branży.

Ekspert zwraca uwagę na wysoką dynamikę rozwoju sektora, która uzasadnia konieczność planowania z dużym wyprzedzeniem. Podkreśla również, że centra danych wyróżniają się strukturą pozyskiwanej energii. Dane publikowane przez Komisję Europejską wskazują, że średni udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym raportowanych obiektów sięga 87%. [1] To dowód, że sektor może odgrywać istotną rolę w transformacji energetycznej.

Polecamy:

Prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię do 2036 roku

Zgodnie z dokumentem „Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej” zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną będzie systematycznie rosnąć. W połowie lat 30. ma osiągnąć poziom około 17–18 TWh, co oznacza nawet dziesięciokrotny wzrost w ciągu dekady. Mimo tej skali sektor nadal pozostanie w grupie mniejszych odbiorców energii. Dla porównania przemysł – uwzględniając istniejące instalacje oraz nowe projekty – może potrzebować ponad 50 TWh rocznie i pozostanie dominującym odbiorcą. Dokument wskazuje jednak, że to właśnie centra danych będą jednym z najszybciej rosnących segmentów popytu na energię w nadchodzących latach.

Centra danych jako najszybciej rosnący segment popytu energetycznego

Pan Krystian Pypłacz, ekspert rynku data center w PLDCA, wyjaśnia, że dane wskazują, iż do 2036 roku zapotrzebowanie na energię przez nowe centra danych w Polsce znacząco wzrośnie. Obecnie kraj odpowiada za około 2% europejskiej mocy obliczeniowej, jednak plan PSE daje realną szansę na zmniejszenie tej różnicy w dłuższej perspektywie. Centra danych pełnią dziś istotną rolę w przemyśle, usługach i sektorze publicznym, wspierając rozwój chmury i sztucznej inteligencji. Wzrost mocy obliczeniowej staje się dzięki temu motorem cyfrowego rozwoju całej gospodarki.

Scenariusz potencjalny wzrostu mocy przyłączeniowej do 3 GW

Warto pamiętać, że prognozowany przez PSE wzrost mocy przyłączeniowej centrów danych do około 3 GW w 2036 roku należy traktować jako scenariusz potencjalny. Jego realizacja zależy od tempa inwestycji w sieć oraz sprawności procesów przyłączeniowych.

Modernizacja sieci i inwestycje w HVDC – szansa dla centrów danych

Zapowiedzi PSE dotyczące modernizacji i budowy blisko 140 stacji elektroenergetycznych oraz rozwoju infrastruktury przesyłowej, w tym linii HVDC umożliwiających przesył energii z nowych źródeł wytwórczych do największych ośrodków popytu, są przez PLDCA oceniane bardzo pozytywnie. Sam rozwój sieci to podstawa, która musi być wspierana działaniami opartymi na realistycznych harmonogramach prac i decyzjach inwestycyjnych. Dotyczy to szczególnie obszarów o największym zagęszczeniu projektów cyfrowych.

Jak dodaje Pan Krystian Pypłacz: Branża data center potrzebuje dziś przede wszystkim dostępnej mocy w konkretnych lokalizacjach – nie tylko strategii, ale fizycznej infrastruktury.

Źródło: Polski Związek Centrów Danych, [1] Komisja Europejska: Ocena efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju centrów danych w UE – pierwszy raport techniczny, 2025

Przejdź do galerii: Wymagania dotyczące akustyki powietrznych pomp ciepła i rozwiązania ograniczające hałas

14