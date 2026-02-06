Rozmowa Muratora: Przemysław Kobrzyński - co wyróżnia produkty Budmat? Dach Forum Kielce 2026 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kurczące się zasoby powierzchni biurowej

Regionalne rynki biurowe muszą mierzyć się z problemem kurczących się zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej. Na koniec ubiegłego roku łączne zasoby na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce wyniosły 6,72 mln mkw. (dane CBRE). W największych miastach dostępność wolnych biur spadła, szczególnie w Szczecinie, Lublinie i Trójmieście. Dodatkowo rynek odczuwa wyraźny niedobór nowych inwestycji. W ciągu całego roku oddano do użytku zaledwie pięć biurowców. Jak na taką sytuację zareaguje rynek biurowy?

Największe rynki biurowe w Polsce

Warszawa pozostaje największym rynkiem biurowym w Polsce, a zaraz po niej plasują się Kraków (1,84 mln mkw.), Wrocław (1,33 mln mkw.) oraz Trójmiasto (1 mln mkw.). Kolejne rynki to Katowice, Poznań, Łódź, Lublin oraz Szczecin.

Przeczytaj również o:

Historycznie niska nowa podaż

W ubiegłym roku oddano łącznie pięć obiektów biurowych. W ostatnim kwartale do użytku trafił tylko jeden budynek – Bukowska 144 w Poznaniu, który dostarczył 2,5 tys. mkw. powierzchni. Nowa podaż na rynkach regionalnych w 2025 roku wyniosła 20,5 tys. mkw. i obejmowała pięć projektów: dwa w Krakowie, dwa w Poznaniu oraz jeden w Lublinie. Co istotne, jest to najniższy poziom nowej podaży od 20 lat.

Popyt rośnie mimo ograniczonej aktywności deweloperów

W kontraście do ograniczonej aktywności deweloperskiej popyt na powierzchnię biurową wyraźnie rośnie. W ujęciu kwartalnym wzrósł o 84 proc., a rok do roku – o 13 proc. W ostatnim kwartale osiągnął poziom 249,3 tys. mkw. Największą aktywność najemców odnotowano we Wrocławiu, a następnie w Krakowie i Trójmieście. Łączny popyt w całym 2025 roku wyniósł 772,5 tys. mkw. Choć był to wynik historycznie najwyższy, ponad połowa (52%) tej powierzchni została wynajęta w ramach przedłużeń obowiązujących umów. Nowe umowy stanowiły 38 proc. wolumenu transakcji, natomiast ekspansje odpowiadały za 7 proc.

Struktura transakcji w IV kwartale

Przewagę przedłużeń widać także w czwartym kwartale 2025 roku. Kontynuacje umów miały 48-proc. udział w strukturze transakcji, nowe umowy stanowiły 42 proc., a ekspansje – 9 proc.

Spadające pustostany i presja na czynsze

Na konsekwencje rosnącego popytu i ograniczonej nowej podaży na regionalnych rynkach biurowych zwraca uwagę Mariusz Wiśniewski, szef rynków regionalnych w dziale biurowym CBRE:

Znaczny popyt na biura, w połączeniu z niedoborem nowych projektów, powoduje w najlepszych lokalizacjach coraz mniejszą dostępność powierzchni biurowej w największych miastach. Na większości rynków regionalnych w 2025 roku odnotowano spadek wskaźnika pustostanów. Na przykład we Wrocławiu wakat spadł poniżej 20 proc., a w Łodzi do 18,3 proc. Średni wskaźnik pustostanów dla rynków regionalnych obniżył się do 16,9 proc. Taka sytuacja będzie sprzyjać podwyżkom czynszów w topowych obiektach.

Gdzie najniższe, a gdzie najwyższe pustostany

Najniższy poziom pustostanów odnotowano w Szczecinie, gdzie wskaźnik wyniósł 6,4 proc. Niska dostępność wolnej powierzchni utrzymuje się również w Lublinie (10,4 proc.) oraz w Trójmieście (11,9 proc.). Z kolei najwyższy poziom niewynajętej powierzchni biurowej wystąpił w Katowicach, gdzie wskaźnik pustostanów sięgnął 21,6 proc.

Sektor IT liderem popytu

W 2025 r. sektor IT był najbardziej aktywnym najemcą na rynkach regionalnych, odpowiadając za 17 proc. popytu, a w Krakowie – aż za 26 proc. Kolejne miejsca zajęły usługi dla biznesu i sektor przemysłowy (po 16 proc.).

Żródło: CBRE

Przejdź do galerii: Fasady, które ożywają: Jak medialne elewacje zmieniają architekturę i miejski krajobraz

22