Galerie kontra parki handlowe – kto zdobędzie klientów w 2026?

Parki handlowe rosną, centra szukają nowych funkcji

Rok 2025 należał do parków handlowych, które odpowiadały za większość nowej podaży powierzchni handlowej w Polsce. Łącznie oddano do użytku 590 tys. m², z czego blisko 90% stanowiły właśnie parki handlowe. Widać wyraźny trend wśród deweloperów polegający na kierowaniu inwestycji do mniejszych miast.

Realizacje różnią się skalą – od niewielkich formatów o powierzchni poniżej 5 tys. m² po duże obiekty liczące nawet kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych. Największe z nich mogą konkurować z małymi i średnimi centrami handlowymi nie tylko pod względem metrażu, lecz także oferty najemców.

Choć mamy dopiero początek 2026 roku, sektor parków handlowych pozostaje bardzo aktywny, jednak coraz wyraźniej widać oznaki jego stopniowego dojrzewania.

Natomiast właściciele centrów handlowych koncentrują się na ich unowocześnianiu oraz wprowadzaniu atrakcji, takich jak kluby fitness, sale zabaw dla dzieci czy strefy dla nastolatków, które pomagają obiektom skuteczniej konkurować o klientów.

Struktura najemców w parkach handlowych uległa zmianom

Początkowo w parkach handlowych dominowali operatorzy meblowi i wyposażenia wnętrz, jednak dziś coraz większą rolę odgrywają marki z sektora modowego oraz convenience.

W parkach handlowych działają przede wszystkim sieciowe koncepty – zarówno z branży odzieżowej, jak i sklepy z elektroniką, drogerie czy sklepy z artykułami dla zwierząt.

Swoje miejsce mają tu także formaty dyskontowe. Mimo że gospodarka ustabilizowała się, a inflacja spadła w 2025 roku, Polacy nadal odczuwają, że ich pieniądze nie nadążają za rosnącymi cenami.

Centra handlowe – modernizacja i nowe funkcje dla klientów

W segmencie centrów handlowych widać wyraźnie ograniczoną aktywność deweloperów. Zamiast nowych inwestycji, właściciele koncentrują się na rekomercjalizacji i modernizacji istniejących obiektów. Blisko 60% powierzchni handlowej stanowią centra starsze niż 15 lat, które warto dostosować do aktualnych oczekiwań najemców i klientów.

Coraz częściej obserwuje się trend polegający na zwiększaniu powierzchni pojedynczych sklepów przy jednoczesnym zmniejszaniu liczby butików. Do najaktywniejszych sektorów należą moda i gastronomia. Choć więcej sklepów modowych jest zamykanych niż otwieranych, liczba pustostanów pozostaje stabilna, ponieważ nowe punkty zajmują większe przestrzenie.

Oferta gastronomiczna centrów handlowych stale się rozwija, a popularnym rozwiązaniem stały się koncepty typu Food Hall. W Warszawie przykłady takich obiektów to Fabryka Norblina, Hala Koszyki, Browary Warszawskie oraz Elektrownia Powiśle, natomiast w Gdańsku – Montownia i modernizowana Gdańska Hala Targowa.

Centra handlowe stawiają również na funkcje rozrywkowe, które przyciągają klientów i wydłużają czas ich pobytu. Przykładami takich inwestycji są Sky Game w Sky Tower we Wrocławiu oraz Arcade Bee w Hali Koszyki w Warszawie. Aktywna pozostaje także branża fitness, która chętnie otwiera swoje kluby w obiektach handlowych.

Nowe marki w 2025 roku

W 2025 roku na polskim rynku handlowym działalność rozpoczęło około 30 nowych marek, w tym:

Marki zagraniczne: Adopt Perfums, Burgermeister, Miramira,

Marki powracające na polski rynek: Miniso, GAP,

Nowe koncepty rozwijane przez rodzime grupy: Worldbox, Boardriders,

Transfery z online do offline.

Nowi operatorzy reprezentują zróżnicowane branże:

Health & Beauty: Adopt, Alensa, Markovo,

Akcesoria: Longines, ZAG Bijoux,

Moda: Ocean, Carhartt,

Specjalistyczne produkty spożywcze i gastronomia: Bottlery, Omichise.

Operatorzy pochodzą z różnych regionów, nie ma jednego dominującego. Polska pozostaje atrakcyjnym rynkiem dzięki zróżnicowanej, wysokiej jakości podaży powierzchni handlowej, znaczącej populacji i silnej gospodarce.

Parki handlowe, centra i lokale usługowe – trendy na 2026 rok

W bieżącym roku deweloperzy nadal swoją aktywność skoncentrują na segmencie parków handlowych. W 2025 roku oddano w nim około pół miliona metrów kwadratowych nowej powierzchni. Choć aktywność w tym sektorze pozostaje wysoka, widać już oznaki jego dojrzewania. Wybór kolejnych lokalizacji będzie wymagał jeszcze dokładniejszej analizy, a rywalizacja między projektami staje się coraz silniejsza. Dodatkowo pozyskanie atrakcyjnych działek może stanowić coraz większe wyzwanie dla inwestorów.

Najbliższe miesiące upłyną także pod znakiem prac nad istniejącymi centrami handlowymi, które poszukują wyróżników umożliwiających skuteczną konkurencję z parkami handlowymi. Obroty centrów rosną, ale liczba odwiedzających wciąż nie wróciła do poziomów sprzed pandemii. Szczególnej uwagi wymagają obiekty z początku lat 90., które należy zmodernizować, aby stały się atrakcyjne dla klientów. Nowych inwestycji jest niewiele, a istniejące obiekty zyskują „drugie życie”. Przykładem takich realizacji są Arkady Wrocławskie czy Malta w Poznaniu, gdzie powierzchnia zostanie zagospodarowana pod nowe projekty o innej funkcji.

W 2026 roku można spodziewać się także dynamicznego rozwoju sektora lokali usługowych poza tradycyjnymi galeriami i parkami handlowymi. Popyt napędzają zarówno lokalni przedsiębiorcy, jak i rozwijające się sieci, które coraz częściej wybierają lokalizacje poza ścisłym centrum miasta. Rosnącą popularnością cieszą się dzielnice poboczne, partery budynków mieszkalnych oraz kompleksy biurowe. Takie miejsca zapewniają stały przepływ ludzi, co zwiększa stabilność biznesową i pozwala lepiej prognozować obroty.

Do najaktywniejszych branż należą usługi beauty, sektor medyczny oraz edukacja. Silną pozycję utrzymuje także gastronomia – zarówno w kameralnych lokalizacjach osiedlowych, jak i w konceptach premium zlokalizowanych w atrakcyjnych punktach miast.

Źródło: CBRE

