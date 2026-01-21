Spis treści
Nowy park handlowy w Zabrzu – otwarcie już w listopadzie
W Zabrzu przy ulicy Wolności rusza budowa nowego parku handlowego. Za inwestycję odpowiada firma Scallier, pełniąc rolę doradcy, dewelopera i agenta komercjalizacji. Spółka działa w projekcie od 2015 roku, zajmując się m.in. zakupem działek, zarządzaniem nieruchomością i nadzorem nad rozbiórką starego pawilonu. Projekt jest realizowany dla inwestora prywatnego. Generalnym wykonawcą jest firma MBT. Otwarcie parku handlowego zaplanowano na listopad bieżącego roku.
Dogodna lokalizacja i ekspozycja nowego parku handlowego w Zabrzu
Obiekt powstaje na około hektarowej działce w południowo-wschodniej części Zabrza, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 902 – ważnej arterii komunikacyjnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, stanowiącej zachodni odcinek Drogowej Trasy Średnicowej. Lokalizacja zapewnia wysoką widoczność oraz wygodne połączenia komunikacyjne dla przyszłych klientów.
Sprawdź lokalizację na mapie:
Ponad 90% powierzchni już skomercjalizowane
Inwestycja obejmuje dwa nowoczesne budynki, które łączenie dostarczą około 3 000 mkw. powierzchni użytkowej. W sąsiedztwie znajduje się duży sklep spożywczy, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji dla najemców i inwestorów. Pomimo że obiekt jest w trakcie budowy, ponad 90% powierzchni zostało już skomercjalizowane.
Przyszli klienci będą mogli skorzystać z oferty sklepów i punktów usługowych, takich jak:
- Rossmann,
- Sinsay,
- Xtreme Fitness,
- Xtreme Kids,
- Bank PKO BP.
Źródło: Scallier
