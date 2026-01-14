Bezpieczeństwo budynków w obliczu nowych zagrożeń tematem BPOB 2026
W dniach 4-5 lutego 2026 roku, w ramach tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA odbędzie się V Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych. Jej tematem będzie bezpieczeństwo budynków w obliczu nowych zagrożeń.
Konferencja od lat stanowi ważne forum gromadzące ponad 300 uczestników, na którym spotykają się architekci, projektanci, wykonawcy, konstruktorzy, inżynierowie budownictwa, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych, pracownicy naukowi, strażacy PSP, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy budowlani, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej
— przypominają organizatorzy.
Konferencja odbędzie się w budynku Poznań Congress Center (PCC) przy ul. Głogowskiej 14 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu.
Program konferencji
Dzień 1 (4 lutego), godz. 11-15:30
- Historia polskich warunków technicznych dla budynków — st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Paweł Rochala – redaktor naczelny kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”
- Nowelizacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków — st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski – dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP
- CPR 2.0 - nowe wymagania, procedury i dokumenty odniesienia — mgr inż. Justyna Beczkowicz, Instytut Techniki Budowlanej
- Bezpieczeństwo pożarowe budowli ochronnych — st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta – zastępca dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP
- Co warto wiedzieć o żelbecie w obliczu narastających zagrożeń bezpieczeństwa — prof. dr hab. inż. Robert Kowalski – Politechnika Warszawska
Dzień 2 (5 lutego), godz. 11-15:30
- Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach legalizowanych w trybie uproszczonym — mgr inż. Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
- Bezpieczeństwo użytkowania budynków na podstawie doświadczeń z kontroli PINB dla Miasta Poznania — mgr Anna Zakrzyńska – kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania
- Systemy awaryjnej komunikacji głosowej - łączność w budynku podczas pożaru — mgr inż. Mariusz Sobecki – przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP
- Projektowanie wymaganej odporności ogniowej elementów konstrukcji — dr inż. Michał Malendowski, dr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska
- Ocena zgodności wyrobów służących ochronie ludności — st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik – dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy
- Nowe obowiązki producentów i jednostki notyfikowanej oraz systemy oceny i weryfikacji w świetle nowego rozporządzenia CPR — mgr inż. Piotr Szczebiot, Instytut Techniki Budowlanej