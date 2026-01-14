Rozmowa Muratora: Jak zbudować dom na skarpie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bezpieczeństwo budynków w obliczu nowych zagrożeń tematem BPOB 2026

W dniach 4-5 lutego 2026 roku, w ramach tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA odbędzie się V Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Budowlanych. Jej tematem będzie bezpieczeństwo budynków w obliczu nowych zagrożeń.

Konferencja od lat stanowi ważne forum gromadzące ponad 300 uczestników, na którym spotykają się architekci, projektanci, wykonawcy, konstruktorzy, inżynierowie budownictwa, firmy związane z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych, pracownicy naukowi, strażacy PSP, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy budowlani, specjaliści i inspektorzy ochrony przeciwpożarowej

— przypominają organizatorzy.

Konferencja odbędzie się w budynku Poznań Congress Center (PCC) przy ul. Głogowskiej 14 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu.

Program konferencji

Dzień 1 (4 lutego), godz. 11-15:30

Historia polskich warunków technicznych dla budynków — st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Paweł Rochala – redaktor naczelny kwartalnika SITP „Ochrona Przeciwpożarowa”

Nowelizacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynków — st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski – dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP

CPR 2.0 - nowe wymagania, procedury i dokumenty odniesienia — mgr inż. Justyna Beczkowicz, Instytut Techniki Budowlanej

Bezpieczeństwo pożarowe budowli ochronnych — st. bryg. mgr inż. Rafał Szczypta – zastępca dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP

Co warto wiedzieć o żelbecie w obliczu narastających zagrożeń bezpieczeństwa — prof. dr hab. inż. Robert Kowalski – Politechnika Warszawska

Dzień 2 (5 lutego), godz. 11-15:30

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach legalizowanych w trybie uproszczonym — mgr inż. Paweł Łukaszewski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Bezpieczeństwo użytkowania budynków na podstawie doświadczeń z kontroli PINB dla Miasta Poznania — mgr Anna Zakrzyńska – kierownik Oddziału Inspekcji i Kontroli PINB dla Miasta Poznania

Systemy awaryjnej komunikacji głosowej - łączność w budynku podczas pożaru — mgr inż. Mariusz Sobecki – przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej SITP

Projektowanie wymaganej odporności ogniowej elementów konstrukcji — dr inż. Michał Malendowski, dr inż. Wojciech Szymkuć, Politechnika Poznańska

Ocena zgodności wyrobów służących ochronie ludności — st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik – dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy

Nowe obowiązki producentów i jednostki notyfikowanej oraz systemy oceny i weryfikacji w świetle nowego rozporządzenia CPR — mgr inż. Piotr Szczebiot, Instytut Techniki Budowlanej

Organizatorami konferencji są: Instytut Budownictwa Politechniki Poznańskiej, Instytut Analizy Konstrukcji Politechniki Poznańskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski oraz Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Politechnice Poznańskiej.