Nowy podatek w Polsce w 2024. Ustawa z podpisem prezydenta. Wprowadza zmiany w handlu internetowym

18:10

Autor: Szymon Starnawski Czy w 2024 r. wprowadzony zostanie podatek od sprzedaży w internecie?

Organy skarbowe otrzymają nowe narzędzia, dzięki którym będą mogły skontrolować sprzedających i usługodawców korzystających z pośrednictwa platform sprzedażowych. Ustawa wprowadzająca nowy obowiązek wchodzi w życie 1 lipca 2024 r.

Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wszyscy handlowcy prowadzący działalność i oferujący towary i usługi są zobowiązani do płacenia podatków. Jednak Ci, którzy oferowali je za pośrednictwem platform sprzedażowych, np. OLX, Allegro, Vinted, Amazon mogli ryzykować i unikać płacenia podatków. Dotyczy to także ofert osób prywatnych, które nie prowadząc działalności, a sprzedających regularnie lub ogłaszających swojego usługi w ten sposób mogły uchylać się od odprowadzania podatku. Więc nie jest to de facto nowy podatek, a likwidacja luki podatkowej.

Nowa ustawa – czy już od lipca 2024?

Nową ustawę, która będzie podstawą do egzekwowania podatku od sprzedaży w internecie przygotowywał w 2023 r. poprzedni rząd. To element dostosowywania polskiego ustawodawstwa do prawa unijnego, którego podstawą w tym przypadku jest dyrektywa 2021/514 zwana DAC7 o zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym. Zakończenie prac i jej przyjęcie planowane było w III kwartale poprzedniego roku. Nie udało się to jednak poprzedniej ekipie rządowej. Obecny rząd przeprowadził ją przez parlamentarną ścieżkę legislacyjną, czego rezultatem było przyjęcie jej przez Senat i podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2024 r.

Nowa ustawa – co wprowadza?

Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. To dostosowanie się prawne do unijnej dyrektywy 2021/514 zwanej DAC7 wprowadzającej zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych na potrzeby podatków dochodowych. Zmiany w ustawie mają m.in. rozszerzyć obowiązujące przepisy dotyczące wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych. Dzięki nowym przepisom będzie możliwe:

nałożenie na operatorów platform cyfrowych obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pośrednictwem tych platform;

zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi;

poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

Dzięki udostępnianiu informacji Urząd Skarbowy będzie mógł uzyskiwać automatycznie dane użytkowników platform sprzedażowych i ich transakcji.

Jakie informacje pozyska Urząd Skarbowy?

Operatorzy platform są zobowiązani przekazać do Krajowej Administracji Skarbowej następujące informacje:

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia;

NIP, a w przypadku jego braku miejsce urodzenia sprzedawcy;

numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy (jeśli jest dostępny);

identyfikator rachunku finansowego;

imię i nazwisko albo firmę posiadacza rachunku finansowego, na który jest wypłacane wynagrodzenie;

kwotę wynagrodzenia i liczbę transakcji, z tytułu których uzyskane zostało to wynagrodzenie oraz składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

Brak dopełnienia obowiązków informacyjnych przez operatorów jest zagrożone karą finansową do 5 mln euro.

Właściciele i operatorzy platform sprzedażowych nie będą jednak musieli raportować informacji o tych z użytkowników, którzy będą mieli na swoim koncie do 30 transakcji w okresie sprawozdawczym lub osiągnięte przez nich wynagrodzenie nie przekroczy kwoty 2000 euro. Każda transakcja powyżej tej liczby lub kwoty będzie musiała być raportowana przez operatora. Procedura sprawdzania dotyczyć ma wszystkich sprzedających również tych nie prowadzących handlowej ani innej działalności gospodarczej.

Hotel Gołębiewski - Wisła, Karpacz, Mikołajki, Białystok - zdjęcia