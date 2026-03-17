Rozmowa Muratora: Ciepły montaż drzwi wejściowych

Regulacje silniejsze niż deklaracje

Analiza ubiegłego roku pokazuje, że czynnikiem, który najskuteczniej wpływa na wdrażanie rozwiązań ESG w budownictwie mieszkaniowym, są jednoznaczne regulacje. Sami architekci podkreślają, że to przede wszystkim wymogi formalne, a nie same strategie, przyczyniają się do realnych zmian w projektach deweloperskich.

ESG w mieszkaniówce – deklaracje a rzeczywistość

ESG było wskazywane jako jeden z istotnych trendów na rynku nieruchomości w 2024 roku. Praktyka pokazała jednak coś innego, ujawniając wyraźną rozbieżność między deklaracjami a rzeczywistością.

Jak zwraca uwagę Łukasz Tondel z SRDK STUDIO, dyrektor ds. inwestycji i ESG, we współpracy z dużymi polskimi deweloperami nie widać wyraźnego ukierunkowania nowych inwestycji na pełne standardy ESG.

Wdrażane są raczej wybrane rozwiązania prośrodowiskowe. Najczęściej stosowanym w 2025 roku były instalacje fotowoltaiczne montowane na dachach budynków. Wytwarzana energia zasilała części wspólne, co pozwalało ograniczyć koszty ich utrzymania.

Rosnąca rola certyfikacji w inwestycjach mieszkaniowych

Rośnie znaczenie certyfikacji wielokryterialnej. Wśród deweloperów zauważalne jest coraz większe zainteresowanie certyfikacją prowadzonych inwestycji mieszkaniowych w systemach, takich jak BREEAM, LEED czy Zielony Dom. Stanowią one ustandaryzowaną i obiektywną metodę oceny poziomu zrównoważenia projektu w wymiarach środowiskowym i społecznym, koncentrując się na komforcie oraz długofalowych potrzebach mieszkańców.

Część gmin wprowadza również własne wytyczne dla nowo powstających oraz modernizowanych obiektów.

Prawo jako główny czynnik wdrażania ESG

Wymogi prawne odgrywają ważną rolę we wdrażaniu rozwiązań ESG. Coraz częściej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zobowiązują inwestorów do zagospodarowania 100% wód opadowych na terenie inwestycji. Konieczne staje się stosowania systemów retencji, takich jak zbiorniki podziemne, ogrody deszczowe, zielone niecki czy zwiększony udział terenów biologicznie czynnych, co przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych ekosystemów na osiedlach.

Wymóg zapewnienia odpowiedniej mocy elektrycznej dla nowych inwestycji, stosowany w niektórych standardach lub projektach pilotażowych, sprawia, że w inwestycjach mieszkaniowych upowszechnia się uwzględnianie infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych.

Znaczenie wdrożenia Dyrektywy EPBD

Dyrektywa wprowadza nowy standard dla całej branży i zostanie wdrożona w Polsce poprzez zmiany w przepisach krajowych, w tym m.in. nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz aktów wykonawczych. Jej celem jest stopniowe osiągnięcie zerowej emisji netto CO₂. W pierwszej fazie będzie to dotyczyć budynków publicznych, a od 2030 roku wszystkich nowych budynków.

Dla sektora oznacza to nowe wyzwania związane z wdrażaniem standardów projektowych i materiałowych, które na stałe zmienią sposób przygotowania i realizacji inwestycji.

Czy ESG stanie się namacalnym standard w budownictwie?

Wprowadzane zmiany prowadzą do tego, aby zrównoważone budownictwo stało się standardem rynkowym. Wynika to zarówno z zaostrzenia przepisów, jak i rosnących oczekiwań instytucji finansowych oraz inwestorów końcowych. ESG przestaje być jedynie deklaracją w dokumentach strategicznych i coraz częściej jest traktowane jako konkretne, mierzalne kryterium w całym procesie inwestycyjnym – od wstępnego planowania, przez projektowanie, aż po codzienną eksploatację budynków.

Źródło: SRDK STUDIO / Publicon Services

