DOM, OGRÓD i TY 2026 – Inspiracje, które zmieniają przestrzeń

Po sukcesie poprzedniej edycji, która przyciągnęła blisko 14 tysięcy zwiedzających i wypełniła hale Targów Kielce zielenią, designem oraz nowoczesnymi technologiami, wydarzenie powraca w jeszcze bogatszej odsłonie.

Kompleksowa oferta dla domu i ogrodu

Targi Dom, Ogród i Ty to targi konsumenckie skierowane do osób planujących budowę, remont lub metamorfozę domu i jego otoczenia. W jednym miejscu prezentowana jest szeroka oferta, od mebli i dekoracji, przez systemy grzewcze i rozwiązania smart home, po technologie ogrodowe oraz elementy małej architektury. To przestrzeń, w której można porównać produkty, porozmawiać bezpośrednio z producentami i wykonawcami oraz znaleźć rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Gwiazda „Nasz Nowy Dom” w Targach Kielce – Maciej Pertkiewicz spotka się z odwiedzającymi

Jedną z atrakcji tegorocznej edycji targów będzie spotkanie z Maciejem Pertkiewiczem – architektem i projektantem wnętrz znanym z programu „Nasz Nowy Dom”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia o godz. 12:45. Podczas spotkania ekspert opowie o procesie projektowania wnętrz „od kuchni”, od koncepcji, przez dobór materiałów, aż po realizację. Uczestnicy dowiedzą się także, jak uniknąć najczęstszych błędów aranżacyjnych, efektywnie wykorzystać przestrzeń oraz zaplanować remont bez zbędnych kosztów. Nie zabraknie również odniesień do doświadczeń z pracy przy programie telewizyjnym, który od lat inspiruje widzów do zmian w swoich domach i mieszkaniach. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają praktycznej wiedzy i sprawdzonych rozwiązań w projektowaniu wnętrz.

Zielone trendy i nowoczesne budownictwo

Dużym zainteresowaniem podczas ostatniej edycji cieszyła się zielona strefa z inspiracjami do ogrodów i balkonów oraz Salon Domów Modułowych prezentujący prefabrykowane konstrukcje i inteligentne systemy zarządzania domem. Również w tym roku nie zabraknie rozwiązań łączących estetykę, funkcjonalność i ekologię, od projektowania wnętrz po energooszczędne technologie budowlane.

Praktyczna wiedza od ekspertów

Integralną częścią targów są prelekcje, warsztaty i panele dyskusyjne z udziałem architektów, projektantów wnętrz oraz praktyków branży budowlanej i ogrodniczej. To okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Planowanie budżetu remontu, pomysły i aktualne trendy aranżacyjne, rozwiązania zwiększające komfort i efektywność energetyczną domu to tylko część tematów poruszanych podczas targów.

Nowoczesne rozwiązania dla domu i ogrodu

Podczas tegorocznej edycji odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą firm prezentujących nowoczesne rozwiązania dla przestrzeni wokół domu. Jedną z nich jest AM PANEL, producent systemów ogrodzeniowych, który zaprezentuje kompleksowe rozwiązania obejmujące m.in. panele ogrodzeniowe 2D, bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki oraz szeroki wybór akcesoriów pozwalających stworzyć spójny system ogrodzenia. Firma wykorzystuje nowoczesne zaplecze technologiczne, a konstrukcje zabezpieczane są poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Na targach swoją ofertę zaprezentuje również NewForm, specjalizująca się w projektowaniu i realizacji nowoczesnych przestrzeni zewnętrznych. Firma pokaże rozwiązania do ogrodu i na taras, w tym pergole renomowanych marek oraz systemy wentylowane umożliwiające montaż nawierzchni na wymagającym terenie. Podczas wydarzenia będzie można także zobaczyć premierową ofertę marki GoliatGres – trwałe płyty gresowe przeznaczone na tarasy, podjazdy i inne przestrzenie zewnętrzne, łączące odporność na warunki atmosferyczne z nowoczesnym designem.

SlowTravel i Expo2Bee – więcej inspiracji dla stylu życia

Targom Dom, Ogród i Ty towarzyszyć będą inne wydarzenia przykuwające uwagę zwiedzających. Mowa tu o targach SlowTravel, Agro&Active Travel, Expo2Bee oraz Forum Nieruchomości, które poszerzają tematykę weekendu o obszary związane z naturą, zdrowiem, świadomym stylem życia i rynkiem nieruchomości. SlowTravel to propozycja dla osób poszukujących spokojnych form wypoczynku, turystyki prozdrowotnej oraz lokalnych produktów i rzemiosła. Zwiedzający będą mogli poznać ofertę gospodarstw agroturystycznych, uzdrowisk czy producentów naturalnych kosmetyków i regionalnych wyrobów.

Z kolei Expo2Bee to targi pszczelarskie, podczas których prezentowane są nowoczesne technologie dla pasiek, sprzęt pszczelarski oraz produkty powstające dzięki pracy pszczół: miody, świece, kosmetyki czy naturalne produkty spożywcze. W programie wydarzenia znajdą się również spotkania z ekspertami i warsztaty przybliżające rolę pszczół w ekosystemie.

Dwa dni inspiracji w Targach Kielce

Dom, Ogród i Ty to wydarzenie stworzone z myślą o klientach indywidualnych, którzy chcą podejmować świadome decyzje dotyczące swojej przestrzeni życiowej. Weekend 11–12 kwietnia to dwa dni pełne inspiracji, praktycznych rozwiązań i bezpośrednich spotkań z ekspertami. Kwietniowy event w Targach Kielce pokazuje, że dom i ogród to nie tylko przestrzeń – to styl życia, który zaczyna się od dobrej decyzji.

