Murator Remontuje #2: Jak wymienić spuchniętą od wody ościeżnicę? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czym są cyfrowe biblioteki produktów?

Cyfrowe biblioteki produktów to scentralizowane repozytoria danych, w których producent przechowuje wszystkie informacje o swoich produktach. Mogą to być opisy techniczne, zdjęcia, specyfikacje, instrukcje, certyfikaty czy materiały marketingowe.

W praktyce pełnią rolę jednego, wiarygodnego źródła prawdy o produkcie (tzw. „single source of truth”). Dzięki temu eliminują chaos informacyjny pomiędzy działami marketingu, sprzedaży i produkcji.

Dlaczego producenci je wdrażają?

Rosnąca liczba kanałów sprzedaży sprawia, że ręczne zarządzanie danymi produktowymi przestaje być efektywne. Producenci muszą jednocześnie obsługiwać e-commerce, dystrybutorów, platformy B2B oraz marketplace’y.

Cyfrowe biblioteki produktów pozwalają:

skrócić czas wprowadzania nowych produktów,

ograniczyć błędy w opisach i specyfikacjach,

zapewnić spójność danych we wszystkich kanałach,

zwiększyć efektywność pracy zespołów marketingowych.

To szczególnie istotne w branżach technicznych, takich jak przemysł, motoryzacja czy elektronika.

Polecamy: Cyfryzacja sprzedaży na dużą skalę – rola konfiguratorów i automatyzacji

Rola PIM i DAM w zarządzaniu danymi

Istotnym elementem cyfrowych bibliotek produktów są systemy klasy PIM (Product Information Management) oraz DAM (Digital Asset Management).

PIM – serce danych produktowych

Systemy PIM pozwalają zarządzać wszystkimi informacjami produktowymi w jednym miejscu. Ułatwiają ich aktualizację i dystrybucję do wielu kanałów jednocześnie.

DAM – zarządzanie zasobami cyfrowymi

Z kolei DAM odpowiada za przechowywanie i organizację materiałów wizualnych, takich jak zdjęcia, renderingi czy filmy produktowe. W dużych organizacjach często integruje się go z rozwiązaniami PIM, tworząc spójny ekosystem danych.

Wpływ na sprzedaż i e-commerce B2B

Cyfrowe biblioteki produktów mają bezpośredni wpływ na wyniki sprzedażowe. W modelu B2B, gdzie decyzje zakupowe są złożone i oparte na danych, jakość informacji produktowej jest ważna.

Dzięki centralizacji danych:

handlowcy mają szybki dostęp do aktualnych specyfikacji,

klienci otrzymują spójne informacje niezależnie od kanału,

konfiguratory produktów działają szybciej i dokładniej.

W praktyce oznacza to krótszy cykl sprzedaży i mniejsze ryzyko błędów ofertowych.

Integracja z ekosystemem cyfrowym

Nowoczesne cyfrowe biblioteki produktów nie funkcjonują w izolacji. Są ściśle powiązane z innymi systemami IT w firmie.

Współpracują m.in. z:

platformami e-commerce,

systemami ERP,

narzędziami CRM,

rozwiązaniami CAD i PLM.

Taka integracja pozwala automatyzować przepływ danych od etapu projektowania aż po sprzedaż końcową.

Cyfrowy Paszport Produktu

W 2026 roku coraz większego znaczenia nabiera Digital Product Passport (DPP) – Cyfrowy Paszport Produktu wprowadzany w ramach regulacji Unii Europejskiej. Jest to element szerszych zmian wynikających z polityki zrównoważonego rozwoju, które mają na celu zwiększenie przejrzystości informacji o produktach w całym ich cyklu życia.

Cyfrowe biblioteki produktów stają się ważnym narzędziem wspierającym ten proces, umożliwiając automatyczne gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie danych wymaganych w DPP, takich jak ślad węglowy, skład materiałowy, informacje o recyklingu czy naprawialności. Dzięki temu producenci mogą nie tylko usprawnić zarządzanie danymi wewnętrznymi, ale także łatwiej dostosować się do rosnących wymagań środowiskowych i raportowych Unii Europejskiej.

Polecamy: Jak prowadzić nowoczesny biznes? Te narzędzia Ci pomogą!

Wyzwania wdrożeniowe

Choć korzyści są znaczące, wdrożenie cyfrowej biblioteki produktów wiąże się z wyzwaniami.

Najczęstsze problemy to:

rozproszone i niespójne dane w organizacji,

brak standaryzacji opisów produktów,

konieczność zmiany procesów wewnętrznych,

koszty integracji systemów.

Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie strategii danych oraz zaangażowanie wielu działów firmy, nie tylko IT.

Rola cyfrowych bibliotek produktów w pracy architektów

Warto podkreślić, że cyfrowe biblioteki produktów nie są narzędziem wyłącznie dla producentów i działów sprzedaży. Coraz większe znaczenie mają także w pracy architektów i projektantów.

Architekci korzystają z nich przede wszystkim jako z bazy gotowych komponentów do projektowania. Mogą pobierać modele BIM, sprawdzać parametry techniczne materiałów oraz szybko weryfikować, czy dany produkt spełnia wymagania projektowe i normy budowlane.

Dzięki temu proces projektowania staje się bardziej precyzyjny i mniej podatny na błędy. Zamiast tworzyć elementy od podstaw, architekt pracuje na rzeczywistych produktach dostępnych na rynku, co znacząco zmniejsza ryzyko rozbieżności między projektem a realizacją.

Cyfrowe biblioteki produktów pełnią więc rolę pomostu między producentem a architektem, skracając dystans między etapem projektowym a wykonawczym i ułatwiając współpracę wszystkich stron procesu inwestycyjnego.

Zastosowanie cyfrowych bibliotek produktów w różnych branżach

Cyfrowe biblioteki produktów znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu i projektowania, szczególnie tam, gdzie istotne są precyzyjne dane techniczne oraz spójność informacji.

Najczęściej wykorzystywane są w branżach, takich jak budownictwo i architektura, przemysł produkcyjny, inżynieria mechaniczna, a także wyposażenie wnętrz i szeroko pojęty e-commerce B2B.

Dobrym przykładem praktycznego zastosowania jest stolarka otworowa, obejmująca producentów okien, drzwi oraz systemów fasadowych. W tym przypadku cyfrowe biblioteki produktów umożliwiają architektom i projektantom szybki dostęp do modeli BIM, a także szczegółowych danych technicznych, takich jak parametry termoizolacyjne, akustyczne czy wymiary konstrukcyjne.

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie produktu do projektu już na etapie projektowania, co ogranicza ryzyko błędów i rozbieżności między dokumentacją a realizacją inwestycji. W efekcie usprawniona zostaje współpraca między producentem, architektem i wykonawcą.

Podsumowanie

Cyfrowe biblioteki produktów stają się fundamentem nowoczesnych organizacji produkcyjnych. Umożliwiają centralizację danych, automatyzację procesów i lepszą kontrolę nad informacją produktową.

W świecie, w którym decyzje zakupowe zapadają coraz szybciej, a kanałów sprzedaży przybywa, spójność i jakość danych stają się realną przewagą konkurencyjną. Firmy, które inwestują w PIM i DAM, zyskują nie tylko efektywność operacyjną, ale też lepsze doświadczenie klienta.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Murowane starcie Drzwi tarasowe – HST czy PSK? MUROWANE STARCIE

Przejdź do galerii: Okucia okienne