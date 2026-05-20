Inspirujące rozmowy, mnóstwo nowości i ogromna energia uczestników sprawiły, że była to edycja, którą będziemy długo wspominać.

Obowiązkowy punkt w kalendarzu

Już od samego rana było widać, że dla wielu gości obecność w Strykowie to obowiązkowy punkt w kalendarzu. Niektórzy wyjeżdżali z domów jeszcze przed świtem, aby punktualnie pojawić się na Targach. Byli też instalatorzy, którzy mimo awarii autokaru tuż przed miejscem wydarzenia, ostatnie kilometry pokonali pieszo. Takie zaangażowanie najlepiej pokazuje, jak ważne są dla branży spotkania organizowane przez Grupę SBS.

Choć początek Targów przywitał uczestników chłodną i deszczową pogodą, atmosfera bardzo szybko zrobiła się gorąca. Stoiska wystawców przez cały czas tętniły życiem, a kolejki do konkursów i atrakcji tylko potwierdzały ogromne zainteresowanie wydarzeniem. Frekwencja ponownie dopisała - w ciągu dwóch dni Targi Grupy SBS odwiedziło blisko 3,5 tysiąca gości.

Dwa dni rozmów, nowości i integracji

Na uczestników czekało prawie 120 wystawców prezentujących najnowsze rozwiązania technologiczne i produktowe dla instalatorów oraz hurtowni. Targi były doskonałą okazją do poznania rynkowych nowości, wymiany doświadczeń i rozmów o kierunkach rozwoju branży. Wielu producentów przygotowało również specjalne konkursy, pokazy i aktywności dla odwiedzających.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także strefa programu lojalnościowego Integris+ oraz tradycyjnie już strefa gastronomiczna, która przez dwa dni pracowała na pełnych obrotach. Uczestnicy wydarzenia zjedli ponad 1,5 tony grillowanej kiełbasy oraz 5 tysięcy kajzerek. Te liczby najlepiej pokazują skalę wydarzenia oraz intensywność targowej atmosfery.

Targi, które budują branżę

11. Targi Grupy SBS po raz kolejny udowodniły, że branża instalacyjna potrafi się integrować, inspirować i wspólnie budować przyszłość rynku. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym, wystawcom, partnerom Grupy SBS za obecność, energię i fantastyczną atmosferę.

Do zobaczenia podczas kolejnej edycji!

