Nowe życie wielkiej płyty. Rusza ogólnopolski Konkurs „TermoTransformacja 2026”

Modernizacja budynków z wielkiej płyty
Inicjatywa promuje kompleksowe modernizacje poprawiające efektywność energetyczną, komfort mieszkańców oraz wizerunek osiedli z drugiej połowy XX wieku.
Jerzy Klimm, Prezes Polskiej Izby Budownictwa:
- Budynki z wielkiej płyty stanowią ogromną część polskich zasobów mieszkaniowych. Ich modernizacja to jedno z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed sektorem budownictwa i zarządcami nieruchomości. Konkurs TermoTransformacja pokazuje, że dobrze zaprojektowana termomodernizacja może nie tylko ograniczyć zużycie energii i emisję CO₂, ale również znacząco poprawić komfort życia mieszkańców oraz estetykę całych osiedli. Chcemy wyróżnić i promować realizacje, które wyznaczają nowe standardy modernizacji budynków wielorodzinnych w Polsce”.
Drugie życie wielkiej płyty
W Polsce w budynkach z wielkiej płyty mieszka kilka milionów osób. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana modernizacja może diametralnie zmienić ich funkcjonowanie – od zmniejszenia rachunków za energię po poprawę jakości powietrza i komfortu cieplnego.
Konkurs TermoTransformacja ma na celu pokazanie, że modernizacja takich budynków jest nie tylko koniecznością techniczną, lecz także szansą na architektoniczną i energetyczną transformację całych osiedli.
Organizatorzy szczególnie promują projekty, które uwzględniają:
- wysoką efektywność energetyczną,
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- nowoczesne systemy zarządzania energią,
- innowacyjne technologie budowlane,
- poprawę estetyki i funkcjonalności budynków.
Konkurs dla spółdzielni, wspólnot, inwestorów, zarządców i projektantów
Do dokonywania zgłoszeń zaproszone są podmioty zaangażowane w modernizację budynków wielorodzinnych w Polsce, w tym:
- spółdzielnie mieszkaniowe
- wspólnoty mieszkaniowe
- mieszkańcy
- gminy i jednostki samorządowe
- zarządcy nieruchomości
- inwestorzy, architekci, projektanci i wykonawcy
Zgłaszać można zakończone inwestycje termomodernizacyjne budynków z wielkiej płyty, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2016 r.
Co decyduje o zwycięstwie?
Zgłoszone realizacje oceniane będą przez Kapitułę Konkursową złożoną z niezależnych ekspertów z zakresu budownictwa, energetyki i architektury.
Pod uwagę brane będą m.in.:
- kompleksowość docieplenia budynku
- modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej
- poprawa systemów wentylacji i ogrzewania
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
- zastosowanie systemów monitoringu i zarządzania energią
- realny efekt energetyczny modernizacji
- walory architektoniczne i estetyczne inwestycji
- innowacyjność zastosowanych technologii
Każda realizacja może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Harmonogram Konkursu
Nabór zgłoszeń: 30 marca – 30 czerwca 2026 r.Ocena Kapituły: III kwartał 2026 r.Głosowanie publiczności online: 1 sierpnia – 20 września 2026 r.Gala finałowa i ogłoszenie wyników: IV kwartał 2026 r., Warszawa
Nagrody dla najlepszych realizacji
Laureat najlepszej modernizacji otrzyma Nagrodę Główną w wysokości 10 000 zł netto. Kapituła może także przyznać dodatkowe wyróżnienia tematyczne oraz nagrody fundowane przez partnerów konkursu.
Swojego faworyta wybiorą również internauci w głosowaniu online, przyznając Nagrodę Publiczności.
Nagrody trafią do podmiotów zarządzających zwycięskimi budynkami.
Jak zgłosić projekt?
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Link do formularza zgłoszeń