Nowe życie wielkiej płyty. Rusza ogólnopolski Konkurs „TermoTransformacja 2026”

Modernizacja budynków z wielkiej płyty

Inicjatywa promuje kompleksowe modernizacje poprawiające efektywność energetyczną, komfort mieszkańców oraz wizerunek osiedli z drugiej połowy XX wieku.

Jerzy Klimm, Prezes Polskiej Izby Budownictwa:

- Budynki z wielkiej płyty stanowią ogromną część polskich zasobów mieszkaniowych. Ich modernizacja to jedno z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed sektorem budownictwa i zarządcami nieruchomości. Konkurs TermoTransformacja pokazuje, że dobrze zaprojektowana termomodernizacja może nie tylko ograniczyć zużycie energii i emisję CO₂, ale również znacząco poprawić komfort życia mieszkańców oraz estetykę całych osiedli. Chcemy wyróżnić i promować realizacje, które wyznaczają nowe standardy modernizacji budynków wielorodzinnych w Polsce”.

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem: 👉 LINK_DO_REGULAMINU

Drugie życie wielkiej płyty

W Polsce w budynkach z wielkiej płyty mieszka kilka milionów osób. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana modernizacja może diametralnie zmienić ich funkcjonowanie – od zmniejszenia rachunków za energię po poprawę jakości powietrza i komfortu cieplnego.

Konkurs TermoTransformacja ma na celu pokazanie, że modernizacja takich budynków jest nie tylko koniecznością techniczną, lecz także szansą na architektoniczną i energetyczną transformację całych osiedli.

Organizatorzy szczególnie promują projekty, które uwzględniają:

wysoką efektywność energetyczną,

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

nowoczesne systemy zarządzania energią,

innowacyjne technologie budowlane,

poprawę estetyki i funkcjonalności budynków.

Konkurs dla spółdzielni, wspólnot, inwestorów, zarządców i projektantów

Do dokonywania zgłoszeń zaproszone są podmioty zaangażowane w modernizację budynków wielorodzinnych w Polsce, w tym:

spółdzielnie mieszkaniowe

wspólnoty mieszkaniowe

mieszkańcy

gminy i jednostki samorządowe

zarządcy nieruchomości

inwestorzy, architekci, projektanci i wykonawcy

Zgłaszać można zakończone inwestycje termomodernizacyjne budynków z wielkiej płyty, które zostały oddane do użytkowania po 1 stycznia 2016 r.

Co decyduje o zwycięstwie?

Zgłoszone realizacje oceniane będą przez Kapitułę Konkursową złożoną z niezależnych ekspertów z zakresu budownictwa, energetyki i architektury.

Pod uwagę brane będą m.in.:

kompleksowość docieplenia budynku

modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej

poprawa systemów wentylacji i ogrzewania

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

zastosowanie systemów monitoringu i zarządzania energią

realny efekt energetyczny modernizacji

walory architektoniczne i estetyczne inwestycji

innowacyjność zastosowanych technologii

Każda realizacja może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Harmonogram Konkursu

Nabór zgłoszeń: 30 marca – 30 czerwca 2026 r.Ocena Kapituły: III kwartał 2026 r.Głosowanie publiczności online: 1 sierpnia – 20 września 2026 r.Gala finałowa i ogłoszenie wyników: IV kwartał 2026 r., Warszawa

Nagrody dla najlepszych realizacji

Laureat najlepszej modernizacji otrzyma Nagrodę Główną w wysokości 10 000 zł netto. Kapituła może także przyznać dodatkowe wyróżnienia tematyczne oraz nagrody fundowane przez partnerów konkursu.

Swojego faworyta wybiorą również internauci w głosowaniu online, przyznając Nagrodę Publiczności.

Nagrody trafią do podmiotów zarządzających zwycięskimi budynkami.

Jak zgłosić projekt?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.