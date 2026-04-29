Targi Grupy SBS 2026. Data, rejestracja i program

oprac. redakcja Muratordom.pl
oprac. redakcja Muratordom.pl
redakcja Muratorplus.pl
2026-04-29 9:40

W dniach 12-13 maja 2026 r. w Strykowie koło Łodzi odbędzie się 11. edycja Targów Grupy SBS. To wyjątkowe wydarzenie, stworzone wyłącznie dla profesjonalistów branży instalacyjnej, grzewczej, sanitarnej oraz sieci zewnętrznych, na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych spotkań branżowych w Polsce. Dlatego zaplanuj swój udział już dziś - bądź tam, gdzie spotyka się cała branża!

Targi Grupy SBS
Wydarzenie dla profesjonalistów branży instalacyjnej, grzewczej, sanitarnej oraz sieci zewnętrznych

Dlaczego warto przyjechać na Targi Grupy SBS? Bo na tym wydarzeniu zawsze jest merytorycznie, intensywnie, ale przede wszystkim po prostu fajnie. Murator Plus jak co roku jest patronem medialnym tego wydarzenia. Jak było na Targach Grupy SBS w 2025 przeczytacie tu. Tymczasem za kilka dni - edycja 2026. Co w tym roku?

  • Dwa dni targowe – 12-13.05.2026 r. · Najważniejsi dostawcy z branży instalacyjno-sanitarno-grzewczej i sieci zewnętrznych.
  • Wszystkie nowości produktowe zebrane w jednym miejscu.
  • Około 3 000 targowych gości.
  • Przestrzeń fachowych rozmów i wymiany informacji techniczno-handlowych pomiędzy instalatorami, pracownikami hurtowni, projektantami i przedstawicielami szkół oraz uczelni technicznych.
  • Strefa gastronomiczna – bezpłatny poczęstunek grillowy dla wszystkich targowych gości. · Strefa relacji i integracji Programu Lojalnościowego Integris+.
  • Liczne atrakcje i konkursy z nagrodami – organizowane przez SBS oraz wystawców. · Akcja Autokarowa – zapewnienie bezpłatnego dojazdu busami i autobusami dla wszystkich osób współpracujących z Hurtowniami Grupy SBS.

Targi Grupy SBS 2026. Wystawcy

Znamy już firmy, które w tym roku zaprezentują swoją ofertę na Targach Grupy SBS w Strykowie! Podczas dwóch dni targowych - 12-13.05.2026 r. - odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą aż 118 marek z branży instalacyjno-sanitarno-grzewczej i sieci zewnętrznych.

Kto będzie? Zawsze aktualna listę wystawców Targów Grupy SBS znajdziesz na stronie Targów Grupy SBS.

Zarejestruj się i jedź na Targi ze swoją Hurtownią

Chcecie się z nami spotkać? Jak przy każdych Targach z Grupą SBS zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej Akcji Autokarowej, która zapewnia wygodny, bezpieczny i BEZPŁATNY dojazd na to wydarzenie. Wystarczy, że zgłosisz się do najbliższej Hurtowni Partnerskiej Grupy SBS aby zarezerwować sobie miejsce.

· Znajdź najbliższą Hurtownię i zgłoś się do Akcji Autokarowej. Kliknij tu

· Zarejestruj się i odbierz darmowy bilet: Link 

Program targów 2026

DZIEŃ I 12.05.2026

  • 09:00                     Rozpoczęcie Targów
  • 10:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 11:00                     Rozdanie nagród w Konkursie Targowym | stoisko SBS
  • 11:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 12:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 13:00                     Rozdanie nagród w Konkursie Targowym | stoisko SBS
  • 13:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 14:00                     Rozdanie nagród w Grze Targowej Integris+ |  stoisko Integris+, Strefa Gastronomiczna
  • 14:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 15:00                     Rozdanie nagród w Konkursie Targowym | stoisko SBS
  • 15:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 17:00                     Zakończenie pierwszego dnia Targów

DZIEŃ II 13.05.2026

  • 09:00                     Rozpoczęcie zwiedzania stoisk
  • 10:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 11:00                     Rozdanie nagród w Konkursie Targowym | stoisko SBS
  • 11:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 12:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 13:00                     Rozdanie nagród w Konkursie Targowym | stoisko SBS
  • 13:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 14:00                     Rozdanie nagród w Grze Targowej Integris+ |  stoisko Integris+, Strefa Gastronomiczna
  • 14:30                     Trzymaj się mocno… i zgarnij  więcej z Integris+ | Strefa Gastronomiczna
  • 16:00                     Zakończenie Targów
Murowane starcie
