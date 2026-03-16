Fabryka Bioetanol AEG na sprzedaż

Kluczowe rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości zakładów Bioetanol AEG zapadną 18 marca 2026 roku - wtedy nastąpi otwarcie i analiza złożonych ofert. Jak informuje portal ototorun.pl, potencjalni nabywcy mają czas na zgłoszenie swojego udziału do 17 marca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości ponad 1,6 mln zł.

Cena wywoławcza całego przedsiębiorstwa została ustalona na poziomie 16,1 mln zł. Syndyk masy upadłościowej, Anna Grudzień-Kurpiewska, w rozmowie z lokalnym portalem podkreśliła, że ostateczna kwota sprzedaży zostanie wyłoniona w toku konkurencyjnej procedury, co daje nadzieję na uzyskanie jak najlepszych warunków dla wierzycieli.

Świętokrzyskie. Fabryka Majonezu Kieleckiego będzie rozbudowana

Co kupi nowy inwestor? Potencjał za ponad 16 mln zł

Przedmiotem sprzedaży jest kompletne przedsiębiorstwo, gotowe do wznowienia lub adaptacji działalności. Nabywca przejmie prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 1,22 hektara wraz z całą infrastrukturą. W skład kompleksu wchodzą m.in. budynki produkcyjne, magazyny, obiekty techniczne oraz zaplecze biurowe, których wartość rzeczoznawca oszacował na ponad 3 mln zł.

Jednak sercem oferty i największą częścią majątku są ruchomości. To ponad 1200 pozycji obejmujących specjalistyczne linie technologiczne, maszyny, urządzenia, a także środki transportu i wyposażenie biur. Wartość tego zaplecza oszacowano na blisko 10,6 mln zł, co stanowi ogromny atut dla inwestora planującego szybkie uruchomienie produkcji. Pakiet obejmuje również istniejące wierzytelności, które nowy właściciel będzie mógł dochodzić.

Strategiczna lokalizacja i nowy rozdział dla regionu

Położenie zakładu w Chełmży to jego niewątpliwa zaleta. Bliskość Torunia oraz głównych węzłów komunikacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, w tym autostrady A1, czyni tę lokalizację atrakcyjną dla branży produkcyjnej i logistycznej.

Sprzedaż zakładu Bioetanol AEG to nie tylko procedura upadłościowa, ale przede wszystkim szansa na nowy rozdział gospodarczy dla miasta i regionu. Pojawienie się nowego, stabilnego inwestora może oznaczać powstanie nowych miejsc pracy i ożywienie lokalnej gospodarki, która żegna firmę z blisko 80-letnią tradycją.

Materiał powstał przy wsparciu AI

6