Glass-Tech Poland 2026 – technologie szkła, które napędzają przemysł i architekturę

redakcja Muratorplus.pl
2026-04-30 14:07

Glass-Tech Poland 2026 to wydarzenie, które konsekwentnie buduje swoją pozycję jako jedno z kluczowych spotkań branży szklarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniach 26–28 maja 2026 roku Ptak Warsaw Expo stanie się miejscem prezentacji nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz platformą wymiany wiedzy pomiędzy ekspertami, producentami i inwestorami.

Glass-Tech

Autor: Glass-Tech/ Materiały prasowe
Szkło - od produkcji po zastosowanie

Targi skupiają się na całym łańcuchu wartości przemysłu szklarskiego – od produkcji, przez obróbkę, aż po zastosowania w budownictwie i architekturze. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami zwiększającymi wydajność produkcji, automatyzacją procesów oraz technologiami odpowiadającymi na rosnące wymagania w zakresie energooszczędności i zrównoważonego rozwoju.

Istotnym elementem wydarzenia będzie program konferencyjny, który już pierwszego dnia zapowiada intensywną wymianę wiedzy. Wśród tematów znajdą się m.in. współpraca edukacji z przemysłem w ramach Branżowego Centrum Umiejętności, rola szkła w architekturze i przestrzeniach publicznych, a także kwestie certyfikacji i badań szkła budowlanego. W dalszej części dnia poruszane będą zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego oraz zrównoważonym podejściem do produkcji, co jasno pokazuje kierunek rozwoju całej branży.

Program konferencyjny i wystawcy targów

Silnym filarem Glass-Tech Poland są wystawcy – to właśnie oni przyciągają uwagę specjalistów i decydentów. Wśród najbardziej rozpoznawalnych firm znajdą się globalni liderzy technologii dla przemysłu szklarskiego, tacy jak BOTTERO S.P.A., FOREL SPA UNIPERSONALE, BENTELER Maschinenbau GmbH oraz HEGLA Polska. Ich obecność potwierdza międzynarodowy charakter targów i gwarantuje wysoki poziom prezentowanych rozwiązań.

Uzupełnieniem tej grupy są uznane marki i dostawcy technologii, m.in. LEICA Geosystems, SATINAL S.p.a, KERAGLASS S.R.L. czy Tecglass Digital Printing by Fenzi Group, którzy zaprezentują rozwiązania w zakresie precyzyjnych pomiarów, obróbki szkła oraz zaawansowanych technologii dekoracyjnych i funkcjonalnych. Tak szerokie spektrum firm sprawia, że targi stanowią realne narzędzie do nawiązywania kontaktów i poszukiwania partnerów biznesowych.

Dialog o przyszłości branży

Glass-Tech Poland to nie tylko ekspozycja, ale przede wszystkim przestrzeń dialogu o przyszłości branży – od automatyzacji i cyfryzacji po ekologiczne podejście do produkcji. Obecność ekspertów, producentów i użytkowników końcowych tworzy środowisko, w którym rodzą się konkretne wdrożenia i długofalowe współprace.

Data i miejsce: 26–28 maja 2026, Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn k. Warszawy Godziny otwarcia: 10:00–17:00 każdego dnia targów Rejestracja: bezpłatny bilet po wcześniejszej rejestracji online Dojazd: bezpłatny parking oraz dojazd liniami 703 i 711 z Warszawy.

