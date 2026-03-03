Zbigniew Juroszek, Atal. Klienci już nie chcą kupować dziury w ziemi. Rozmowa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

300 firm z 11 krajów i premiery technologiczne na ENEX 2026

Polska energetyka odnawialna wchodzi w etap dojrzałej transformacji. Po okresie dynamicznego boomu fotowoltaicznego rynek coraz wyraźniej koncentruje się na integracji technologii, magazynowaniu energii oraz stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Rosnące znaczenie projektów komercyjnych i przemysłowych, rozwój segmentu C&I oraz potrzeba optymalizacji autokonsumpcji sprawiają, że branża wchodzi w fazę profesjonalizacji. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają targi ENEX – największe w Polsce wydarzenie poświęcone odnawialnym źródłom energii i elektrotechnice.

Tegoroczna edycja, która odbędzie się 4 i 5 marca w Targach Kielce, zgromadzi blisko 300 firm z 11 krajów. Skala wydarzenia potwierdza, że Polska pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych rynków OZE w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rynek po boomie – czas systemów, nie pojedynczych urządzeń

Zmiana systemu rozliczeń prosumentów, zmienność cen energii oraz rosnące zapotrzebowanie na energię w budynkach mieszkalnych i przemyśle przyspieszyły rozwój rozwiązań systemowych. Instalacja PV coraz rzadziej funkcjonuje jako samodzielny element – dziś stanowi część większego układu obejmującego magazyn energii, pompę ciepła, system zarządzania energią czy stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Rosną także wymagania wobec jakości komponentów, stabilności dostaw oraz bezpieczeństwa instalacji. Transformacja energetyczna w Polsce przestaje być oparta wyłącznie na szybkim wzroście mocy – coraz większą rolę odgrywa efektywność, integracja i długoterminowa opłacalność inwestycji.

i Autor: ENEX/ Materiały prasowe Targi ENEX, Kielce

Premiery modułów nowej generacji

Jednym z najmocniejszych akcentów tegorocznych targów ENEX będą premiery modułów fotowoltaicznych opartych na technologii ogniw typu n. Firma DMEGC Solar zaprezentuje moduły serii INFINITY RT 3.0 o mocy sięgającej 650 W i sprawności do 24,1 proc., wyróżniające się wysoką bifacjalnością oraz niską degradacją w czasie. Tongwei przywiezie swoje flagowe moduły TNC, projektowane z myślą o stabilnej wydajności w instalacjach wielkoskalowych.

Na targach zadebiutują także kolejne marki wchodzące na polski rynek. TCL SunPower wybrał ENEX jako miejsce swojego oficjalnego debiutu w Polsce, prezentując wysokosprawne moduły przeznaczone dla segmentu premium. ERA Solar pokaże moduły o mocy sięgającej 720 W, kierowane zarówno do sektora mieszkaniowego, jak i dużych projektów przemysłowych.

W segmencie konstrukcji wsporczych i infrastruktury towarzyszącej Tiga-Cynk zaprezentuje systemy carportów fotowoltaicznych, łączące funkcję ochronną z produkcją energii, odpowiadając na rosnące zainteresowanie inwestorów komercyjnych i samorządów.

Magazynowanie energii i falowniki hybrydowe

Wyraźnym trendem tegorocznej edycji będzie silna reprezentacja producentów systemów magazynowania energii. Kehua Digital Energy, globalny dostawca rozwiązań dla PV i storage, zaprezentuje systemy przeznaczone zarówno dla instalacji „behind-the-meter”, jak i projektów przemysłowych. MUST pokaże falowniki hybrydowe oraz magazyny energii oparte na technologii LiFePO₄, umożliwiające pracę w trybie autokonsumpcji i zasilania awaryjnego.

Hinen zaprezentuje nowy trójfazowy, niskonapięciowy system hybrydowy o mocy 15 kW, zaprojektowany z myślą o integracji z nowoczesnymi instalacjami domowymi i małymi obiektami komercyjnymi. Coraz większy nacisk kładziony jest na skalowalność systemów, ich kompatybilność z różnymi źródłami energii oraz możliwość inteligentnego zarządzania przepływami energii w czasie rzeczywistym.

Magazyn energii staje się dziś nie dodatkiem, lecz kluczowym elementem instalacji – pozwala stabilizować zużycie, zwiększać autokonsumpcję i reagować na zmienność cen energii.

Pompy ciepła i technika grzewcza nowej generacji

Silnie reprezentowany będzie także sektor techniki grzewczej. Galmet, De Dietrich oraz Qvantum zaprezentują pompy ciepła nowej generacji – zarówno rozwiązania dla budownictwa jednorodzinnego, jak i urządzenia średniej mocy dla sektora komercyjnego. W centrum uwagi znajdą się efektywność sezonowa, integracja z instalacjami PV oraz wykorzystanie naturalnych czynników chłodniczych.

De Dietrich przywiezie m.in. pompę ciepła Alezio MR290 oraz jednostki komercyjne MMTC i MHTC, a także mobilne laboratorium szkoleniowe. Qvantum zaprezentuje gruntową pompę ciepła QG, uznawaną za jedno z bardziej innowacyjnych rozwiązań w segmencie HVAC.

Bezpieczeństwo i komponenty systemowe

W obszarze zabezpieczeń i komponentów instalacyjnych swoje rozwiązania pokaże m.in. JEAN MUELLER Polska – dostawca zabezpieczeń przetężeniowych i przeciwprzepięciowych do instalacji AC i DC, w tym systemów PV i magazynów energii. EasyROLL zaprezentuje narzędzia usprawniające pracę instalatorów, w tym systemy do przeciągania przewodów, odpowiadające na rosnące zapotrzebowanie na efektywność wykonawczą.

W dobie coraz bardziej złożonych instalacji jakość komponentów i zgodność z normami stają się kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości systemów.

Program: regulacje, magazyny energii, przyszłość rynku

Integralną częścią ENEX jest rozbudowany program konferencyjny. PSME Smart Energy Forum skoncentruje się na magazynowaniu energii, elastyczności systemu i nowych modelach biznesowych. Forum Pomp Ciepła oraz Forum Solar+ będą przestrzenią dyskusji o regulacjach, jakości instalacji, przyszłości farm PV oraz integracji źródeł energii z magazynami.

Obecność organizacji branżowych, ekspertów technicznych i przedstawicieli sektora publicznego sprawia, że ENEX jest nie tylko platformą prezentacji technologii, lecz także miejscem debaty o kierunkach transformacji energetycznej w Polsce i regionie.

Barometr rynku Europy Środkowo-Wschodniej

300 firm z 11 krajów, liczne premiery produktowe i silny komponent merytoryczny potwierdzają, że ENEX stał się jednym z najważniejszych wydarzeń energetycznych w tej części Europy. Dla zagranicznych producentów to brama do dynamicznie rozwijającego się rynku, dla polskich firm – przestrzeń budowania partnerstw i prezentacji innowacji.

ENEX pokazuje, że polski rynek OZE wchodzi w fazę dojrzałości – w której kluczowe są nie tylko wzrost mocy, lecz przede wszystkim efektywność, integracja technologii i bezpieczeństwo energetyczne.