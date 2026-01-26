Zbliżają się Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX w Kielcach

ENEX 2026 w marcu

Na początku marca 2026 w Kielcach zaplanowano XXVIII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. To najważniejsze targi energetyczne w Europie Centralnej, a Targi Kielce ponownie zgromadzą liderów rynku, producentów technologii, instalatorów, inwestorów oraz przedstawicieli administracji i nauki z branży odnawialnych źródeł energii.

To to wydarzenie pokazuje, co dzieje się na świecie i w jakim kierunku zmienia się rynek. A zmienia się sporo, bo w ostatnich latach dynamika zmian w energetyce jest wyjątkowo duża.

ENEX to największe wydarzenie łączące energetykę konwencjonalną z pełnym przekrojem OZE – fotowoltaiką, magazynami energii, pompami ciepła, elektromobilnością i inteligentnymi systemami zarządzania. Idealne miejsce, by poznać nowe rozwiązania i rozwijać biznes.

Konferencje, debaty, premiery rynkowe

To nie tylko wystawa nowoczesnych urządzeń i systemów – to także bogaty program konferencji, debat i prezentacji premier rynkowych, a także wyjątkowa przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń.

To miejsce, gdzie innowacje spotykają praktykę, a idee z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej stają się realnymi rozwiązaniami dla domów, firm i przemysłu.

Program i tematyka ENEX 2026

Podczas targów odbędzie się szereg wydarzeń tematycznych, dostosowanych do potrzeb różnych grup uczestników:

Forum Pomp Ciepła – nowoczesne technologie grzewcze i trendy w ogrzewnictwie

Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii – fotowoltaika, magazynowanie energii i integracja systemów OZE

PSME Smart Energy Forum – inteligentne systemy zarządzania energią, technologie wodorowe i magazyny energii

Strefa Elektromobilności – prezentacja najnowszych modeli pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania

Strefa YouTubera – spotkania z popularnymi twórcami, którzy w przystępny sposób pokazują nowoczesną energetykę

Zaplanowano też Enex Award – uroczystą galę, podczas której nagrodzone zostaną najlepsze produkty zgłoszone przez wystawców

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Gdzie i jak się zarejestrować? Oto linki:

Rejestracja dla zwiedzających

Tu znajdziesz listę wystawców

Dlaczego warto wziąć udział?

Organizatorzy zachęcają tak:

Poznasz najnowsze technologie i światowe trendy w energetyce

Nawiążesz wartościowe kontakty biznesowe z kluczowymi decydentami

Weźmiesz udział w merytorycznych konferencjach i debatach eksperckich

Zyskasz możliwość promocji swojej firmy i zaprezentowania nowych rozwiązań

W poprzedniej edycji uczestniczyło ponad 300 firm z 14 krajów, a wydarzenie odwiedziło ponad 22 000 osób. Wyłącznym Partnerem tegorocznej edycji targów ENEX została firma Huawei.