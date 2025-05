Najlepsze wieże widokowe w Polsce. Poznaj 10 miejsc z pięknymi widokami

Wieże widokowe w Polsce. Poznaj 10 miejsc z pięknymi widokami. Nie wszystkie są w górach!

12:32

Podczas urlopów i wycieczek magnesem przyciągających wszystkich turystów są wieże widokowe. Jakie wieże widokowe warto odwiedzić w Polsce? Gdzie jest najwyższa wieża widokowa w Polsce?

Spis treści

Ostatnio zaroiło się od kratownicowych konstrukcji w całej Polsce, których jedynym celem jest zapewnienie gościom pięknych widoków. Zjawisko można określić stwierdzeniem „boom wieżowy”. Niektóre z tych budowli to popis inżynierskiej i architektonicznej finezji. Warto je odwiedzić właśnie z tego powodu jak wyglądają a przy okazji nacieszyć oczy widokami z lotu ptaka.

Świeradów-Zdrój – widok na uzdrowisko i Góry Izerskie

Sky Walk to kompleks powietrznych podestów i chodników wybudowany na stoku Świeradowca i Stogu Izerskiego ponad uzdrowiskowym miastem w dolinie Kwisy. Wijąca się ścieżka ma 850 m długości i prowadzi na wysokość 62 m, co daje jej tytuł najwyższej wieży widokowej w Polsce. W najwyższym punkcie atrakcją jest punkt widokowy ze szklaną podłogą i rozpięta nad przepaścią siatka, na której można usiąść lub położyć się. Dla odważnych jest także zjeżdżalnia o długości 105 m, którą po wejściu i i podziwianiu panoramy można w kilka sekund zjechać na sam dół.

Wieżę zaprojektował prof. Zdeněk Fránek autor podobnej konstrukcji w Masywie Śnieżnika w Dolní Moravie w Czechach. Z wieży Sky Walk roztacza się widok na Świeradów-Zdrój i otoczenie doliny górnej Kwisy, czyli Grzbietu Wysokiego ze Stogiem Izerskim i Grzbietu Kamienickiego. Na północy widać też Pogórze Izerskie. W tle po wschodniej części zobaczyć można fragment grzbietu Karkonoszy z charakterystyczną kopułą Szrenicy.

rejon: Góry Izerskie,

dostęp: od ulicy i parkingu,

wysokość: 62 m,

cena: bilet normalny – 69 zł, ulgowy dla dzieci 3 – 11 lat – 53 zł, rodzinne - 176 – 224 zł.

Borowa - widok na pół Sudetów

Szczyt Borowej (853 m n. p. m.) stał się popularny i sławny odkąd zdetronizował Chełmca w charakterze najwyższego punktu Gór Wałbrzyskich. Teraz to Borowa jest w Koronie Gór Polskich i celem wypraw wszystkich, którzy chcą zaliczyć najwyższe kulminacje łańcuchów górskich w Polsce.

W 2017 r. na Borowej stanęła stalowa wieża widokowa o wysokości 16,5 m w kształcie smukłej hiberboloidy. Zaprojektował ją mgr inż. Zbigniew Mazij i otrzymał za to od Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tytuł Inżyniera Roku. Ażurowy płaszcz przypominający plecionkę okrywa stalowy trzon i obiegające go spiralnie 90 schodów.

Z wieży roztacza się imponujący widok na Sudety. Pobliże szczytu reprezentują ustawione w rzędzie kopulaste zalesione wierzchołki Kozła, Wołowca, Małego Wołowca i Dłużyny z leżącym na lewo od nich Wałbrzychem. W oddali na zachodzie rysuje się łańcuch Karkonoszy z wyniosłym stożkiem Śnieżki. Bliżej prezentuje się Chełmiec przechodzący w masyw Lesistej oraz Stożek Wielki i Mały, spłaszczony Bukowiec, za którym wyłania się grzbiet Gór Suchych. W tle widać Góry Stołowe i Masyw Śnieżnika. Na wschodzie rysuje się nieodległy łańcuch Gór Sowich, a na północy Masyw Ślęży.

rejon i miejsce: Góry Wałbrzyskie,

dostęp: szlakami najbliżej z Pokrzywianki w Jedlinie-Zdrój,

wysokość: 16,5 m,

cena: wstęp bezpłatny.

Wielka Sowa - widoki z zabytkowej wieży

Najwyższy szczyt Gór Sowich (1015 m n.p.m.) to doskonały punkt widokowy w Sudetach . Już w 2. połowie XIX w. stanęła tu drewniana wieża widokowa. Obecną, kamienną, o wysokości 25 m wybudowano w 1906 roku. Przed II wojną światową wieża nosiła imię kanclerza Niemiec Ottona von Bismarcka; obecnie jej patronem jest prof. Mieczysław Orłowicz. Latem 2023 r. oddana została ponownie do użytku po dwóch latach remontu.

Można stąd podziwiać panoramę niemal całych Sudetów. Na zachodzie widoczne są Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Suche i Góry Wałbrzyskie. Na południu zobaczymy charakterystyczne stoliwa Gór Stołowych. Widać też grzbiet Gór Sowich po Przełęcz Srebrną oraz otaczające Kotlinę Kłodzką Góry Bardzkie, Góry Złote, Masyw Śnieżnika oraz spłaszczone masywy Gór Bystrzyckich i Orlickich. Na Przedgórzu Sudeckim dominuje masyw Ślęży.

rejon i miejsce: Góry Sowie,

dostęp: szlakami – najłatwiej z Przełęczy Jugowskiej i Przełęczy Sokolej,

wysokość: 25 m,

cena: wstęp bezpłatny.

Śnieżnik - widok z najwyższego punktu Kotliny Kłodzkiej

To jedna najnowszych konstrukcji w polskich górach. Otwarcia dokonano półtora roku temu na początku jesieni 2022 r. Wzniesiono ją na miejscu starej kamiennej wieży z przełomu XIX/XX w. Budowa na szczycie o wysokości 1425 m n.p.m. budziła liczne kontrowersje ze względy na gabaryty obiektu. Murowano-stalowa konstrukcja nazywana jest czasami latarką lub blenderem z racji podobieństwa do kształtu tych przedmiotów. Niektórzy nazywają ją górską latarnią morską. Zbudowana został według projektu Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu Januszówka. Ma wysokość 34 m, ale taras widokowy znajduje się 4 metry poniżej.

Po czeskiej stronie granicy, pod szczytem, znajduje się ocembrowane źródło rzeki Morawy oraz pozostałości po schronisku księcia Liechtensteina; schronisko upamiętnia niewielka rzeźba słonia ustawiona na betonowym słupie. Z wieży zobaczymy widok na Czarną Górę i masyw Gór Bialskich. Po południowej stronie widok na czeską część masywu z najwyższą kulminacją Sušiny (1321 m n.p.m.) i sąsiednich szczytów. Widać też całą Kotlinę Kłodzką z otaczającymi ją łańcuchami Gór Złotych, Stołowych, Bardzkich i Bystrzyckich. W pogodne dni zobaczyć można na wschodzie masyw Jesioników a na zachodzie Karkonoszy.

rejon i miejsce: Masyw Śnieżnika,

wysokość: 34 m,

dostęp: szlakami turystycznymi z Międzygórza, Czarnej Góry (wyciąg z Siennej), Kletna, Kamienicy,

cena: wstęp bezpłatny.

Cergowa - panorama Beskidu Niskiego

Samotny masyw zalesionej Cergowej (716 m n.p.m.) w Beskidzie Niskim pod Duklą przyciągał dotąd turystów Rezerwatem Tysiąclecia i rzadkimi już zbiorowiskami olszyny karpackiej, jaworzyny górskiej oraz okazami cisa pospolitego. Na porośniętej gęstym lasem wyniosłej górze stanęła w 2018 imponująca drewniana konstrukcja o wysokości 22 m. Kształt wieży przypomina wieżę drewnianych świątyń Beskidu Niskiego zwieńczonych charakterystyczną izbicą. Można się też dopatrywać podobieństwa do wież wiertniczych, które zdominowały pejzaż Podkarpacia w okresie gorączki naftowej pod koniec XIX w. Z góry można podziwiać wspaniały widok na cały Beskid Niski i Pogórze Środkowobeskidzkie. W tle na zachodzie rysuje się Beskid Sądecki ponad którym w pogodny dzień wyłania się skalisty zrąb Tatr. Z przeciwnej stronie za łagodnymi kopułami Beskidu Niskiego piętrzy się łańcuch Bieszczadów.

rejon: Beskid Niski,

dostęp: najbliżej szlakiem z Nowej Wsi pod Duklą,

wysokość: 22 m,

cena: wstęp bezpłatny.

Trzcinica - widoki znad Karpackiej Troi

Pod Jasłem na wzgórzu we wsi Trzcinica ponad zbiegającymi się dolinami rzek Ropa i Wisłoka archeolodzy odkryli ślady osady z epoki brązu sprzed 4000 lat. Po najstarszych mieszkańcach osiedlili się tutaj kolejni w tym w VIII w. n.e. plemiona słowiańskie.

Najstarsze kultury rozwijała się tu w okresie, gdy 1200 km na południe rozkwitała Troja, co zrodziło pomysł nazwania stanowiska archeologicznego w Trzcinicy Karpacką Troją. Teren osady i jego sąsiedztwo tworzy dzisiaj kompleks muzeum. Jednym z obiektów kompleksu historycznych i zrekonstruowanych budowli jest wieża widokowa. Stalowy kolos o wysokości 44 m ma dwa tarasy widokowe. Z niższego lepiej podziwiać teren muzeum, ale wyższy oferuje o wiele szerszą panoramę. Zobaczyć można Jasło na tle wyniosłych wzgórz Pogórza Środkowobeskidzkiego i szeroki łagodny łańcuch Beskidu Niskiego.

rejon: Kotlina Jasielsko-Krośnieńska,

dostęp: z parkingu przez teren muzeum,

wysokość: 44 m,

cena: 4 zł, ale trzeba kupić bilet do muzeum – w najtańszej opcji: normalny - 25 zł, ulgowy – 15 zł, rodzinny – 50 zł.

Solina - panorama Jeziora Solińskiego i Bieszczad

Wieża widokowa w Solinie na stokach góry Jawor jest częścią dużego kompleksu turystycznego, którego jedną z największą atrakcji jest kolej gondolowa o długości 1,5 km nad zaporą na Sanie. Kolejka dowozi turystów z sąsiedztwa deptaku w Solinie pod samą wieżę, a podczas podniebnej trasy można podziwiać widoki na zaporę, Jezioro Solińskie i otaczające je szczyty.

Masywna betonowa wieża widokowa ma 55 m wysokości. Potężny taras widokowy z przeszklonymi balustradami i szklaną platformą spacerową „sky walk” oferuje przepiękny widok na wijącą się pomiędzy górami dolinę Sanu z Jeziorem Myczkowskim i Jezioro Solińskie z wyłaniającymi się z oddali ponad jego taflą piętrzącymi się coraz wyżej pasmami gór, których perspektywę zamykają najwyższe bieszczadzkie pasma Wysokiego Działu i połonin. W sąsiedztwie wieży jest tu też rodzinny park rozrywki Tajemnicza Solina, w której dzieci poznają legendy Bieszczad.

rejon: Bieszczady

dostęp: z parkingu i drogi oraz kolejką gondolową,

wysokość: 55 m,

cena: normalny – 19 zł, ulgowy – 16 zł; kolej + wieża normalny 65 zł, ulgowy 49 zł (ceny w kasach i biletomatach, nieco taniej online).

Kurzętnik - niezwykłe widoki w drodze na Warmię i Mazury

Kiedyś najpiękniejszym punktem widokowym było tu położone nad doliną Drwęcą wzgórze z ruinami zamku biskupów chełmińskich.

W 2022 r. na sąsiedniej Kurzej Górze wybudowana została potężna drewniana konstrukcja, która oferowała nie tylko widoki, ale i spacery na zawieszonych nad ziemią tarasach. Jej głównym budulcem są pnie robinii akacjowej, popularnie zwanej w Polsce akacją. Jest to siostrzana konstrukcja wieży widokowej i ścieżki wśród drzew z Krynicy-Słotwin. Nie jest tak wysoka, bo ma „tylko” 35 m, ale na jej szczyt prowadzi dwa razy dłuższa łagodnie nachylona ścieżka widokowa o długości 2 km.

Urozmaica ją kilkadziesiąt mniejszych wieżyczek rozlokowanych na trasie na różnych wysokościach. Drewniane podesty rozpięte są także nad stokami ośrodka narciarskiego, który jest częścią zespołu turystycznego „Kurza Góra”; latem czynny jest stok do tubingu, czyli zjazdów na pontonach.

Wzdłuż podestów rozlokowano tablice ścieżki poznawczej o okolicach Kurzętnika. Z wieży roztaczają się widoki na otoczoną wzgórzami dolinę Drwęcy, Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie.

rejon: Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie

wysokość: 35 m,

dostęp: od drogi i parkingu,

bilety: normalny – 59 zł, ulgowy – 52 zł, rodzinny (2+1) – 139 zł plus każde dziecko 43 zł, dzieci do 4 lat bezpłatnie.

Kaszubskie Oko - widok na jeziora i morze

Stalowy kolos o wysokości 44 m stanął w Strzebielinku pod Gniewinem na jednym z morenowych wzgórz Wysoczyzny Żarnowieckiej. Nazwa nawiązuje do zagospodarowania terenu pod budowlą, która jest źrenicą, wokół rozciągają się rabaty i partery kwiatowe „tęczówki” a całość otaczają alejki w kształcie oka i żywopłoty „rzęs” i „brwi”. Wieża jest elementem dużego kompleksu turystyczno-rozrywkowego, gdzie można zobaczyć m.in. Stolemy, czyli legendarne olbrzymy z kaszubskich legend i dinozaury czy zagrać w golfa.

Wieża ma ażurową konstrukcję o kształcie hiberboloidy z centralnym słupem, z szybem windowym i obiegającą go spiralą 212 schodów. Na tej konstrukcji spoczywa platforma widokowa przypominająca „latający spodek”. Wieża oferuje możliwość podziwiania pociętej lasami i polami Wysoczyzny Żarnowieckiej z taflami Jeziora Żarnowieckiego, zbiornika wodnego Czymanowo należącego do elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec oraz Morza Bałtyckiego.

rejon: Wysoczyzna Żarnowiecka

wysokość: 44 m,

dostęp: od drogi lokalnej i parkingu,

bilety: winda normalny – 20 zł, ulgowy i grupowy – 15 zł, rodzinny – 60 zł za rodzinę; schody normalny – 15 zł, ulgowy i grupowy – 10 zł, rodzinny – 40 zł za rodzinę.

Stańczyki – widok na suwalskie akwedukty

Nad doliną Błędzianki w Stańczykach rozpięte są dwa równoległe mosty dawnej linii kolejowej z Gołdapi do Żytkiejm. Przypominające akwedukty konstrukcje są jedną z największych atrakcji pogranicza Suwalszczyzny i Mazur. Były popularnym punktem widokowym a w 2020 r. same stały się obiektem do podziwiania z wybudowanej niedaleko wieży widokowej o oryginalnym kształcie i ciekawej konstrukcji z drewna klejonego i stali. Z zadaszonego tarasu na szczycie zobaczyć można panoramę polodowcowego krajobrazu doliny Błędzianki i otaczających ją wysokie morenowe wzgórza. W sąsiedztwie wieży leżą dwa jeziorka Tobellus, z których mniejsze owalne w 1926 r. na krótko przestało istnieć, kiedy doszło do wybuchu metanu z gnijących szczątków organicznych.

rejon: Pojezierze Litewskie

wysokość: 20 m,

dostęp: od drogi i parkingu,

bilety: dzieci do lat 6 bezpłatnie, starsze dzieci 5 zł od osoby, dorośli 8 zł od osoby.

Wieże widokowe. 10 miejsc z pięknymi widokami - galeria

