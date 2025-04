W największym projekcie tramwajowym w Polsce będzie „dziura”. I to długo

W największym projekcie tramwajowym w Polsce będzie „dziura”. Kluczowy odcinek nie powstanie przez lata

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Docelowo tramwajem z Wilanowa będzie można dojechać aż na Wolę.

Warszawa od kilku lat realizuje największy projekt tramwajowy w Polsce. Nowe szyny mają połączyć ze sobą dzielnice od Wilanowa aż po Wolę. Niektóre odcinki 19-kilometrowej trasy już powstały, pozostałe się budują. I tylko w samym środku trasy zieje dziura, której długo nikt nie załata. Tramwaje Warszawskie nie chcą nawet mówić o terminach.

Tramwaj do Wilanowa to tylko część największego projektu tramwajowego w Polsce

29 października 2024 r. Warszawa oddała do użytku trasę tramwajową do Wilanowa: ok. 8 kilometrów nowych szyn z Miasteczka Wilanów do centrum. Dla miasta to jednak dopiero początek. W ramach realizowanej od kilku lat ogromnej inwestycji, nazywanej przez Tramwaje Warszawskie „największym projektem tramwajowym w Polsce”, ma powstać nowa trasa mierząca aż ok. 19 km i łącząca ze sobą 4 duże dzielnice: Wolę, Ochotę, Mokotów oraz Wilanów.

To będzie prawdziwa rewolucja w podróżowaniu po mieście: dziś większość szynowych połączeń między tymi dzielnicami prowadzi przez Śródmieście, przez co pasażerowie niepotrzebnie nadkładają drogi. Nowa linia tramwajowa pozwoli na szybkie i wygodne podróże międzydzielnicowe z pominięciem centrum. Co więcej, dostęp do komunikacji szynowej zyskają liczne osiedla, które obecnie są go pozbawione.

Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Mapa całej planowanej trasy tramwajowej łączącej Wolę z Wilanowem (przerywane linie) Link: Powiększ

Z uwagi na skalę inwestycji została ona podzielona na kilka etapów, realizowanych niezależnie od siebie. Część tych odcinków została już zrealizowana i służy pasażerom, inne są w trakcie budowy lub w przygotowaniu. Idąc od strony Woli w kierunku Wilanowa, są to:

Zdjęcia, mapy i wizualizacje wszystkich tych odcinków można zobaczyć w poniższej galerii.

„Dziura” w ambitnym projekcie. Tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego wciąż w planach

Żeby nowa trasa tramwajowa między Wilanowem a Wolą mogła faktycznie zrewolucjonizować podróże po mieście, musi powstać w całości – dopiero wtedy zrealizuje swój pełny potencjał. Niestety, jest z tym problem. Na trasie pomiędzy Wolą a Wilanowem przez wiele lat będzie ziała „dziura” wzdłuż Pola Mokotowskiego. Chodzi o brakujący odcinek szyn między ul. Banacha a ul. Rakowiecką.

Choć ten odcinek, nazywany tramwajem wzdłuż Pola Mokotowskiego, jest w planach (odcinek „C” na poniższej mapie), to powstanie później niż odcinki sąsiednie. Co gorsza, nie wiadomo obecnie, kiedy „dziura” zostanie załatana. Wcześniej podawano, że budowa odcinka wystartuje dopiero na początku lat 30., ale obecnie Tramwaje Warszawskie nie deklarują już żadnych terminów. Inwestycja wciąż nie ma gotowego projektu ani decyzji środowiskowej, czyli niemożliwe jest staranie się o pozwolenie na budowę. Tymczasem „sąsiedzi” tego odcinka będą gotowi już w latach 2025–2026.

Autor: Tramwaje Warszawskie Mapa tramwaju przez Pole Mokotowskie, ukazująca go w szerszej perspektywie całej sieci Link: Powiększ

Dlaczego kluczowy odcinek jest tak opóźniony w stosunku do pozostałych? Po pierwsze problemy finansowe miasta (spowodowane m.in. przez pandemię) wymusiły przesunięcie części inwestycji na później. Jedną z nich był właśnie tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego, który pierwotnie miał być budowany w latach 2028–2030.

Po drugie ten konkretny odcinek okazał się trudniejszy do zaprojektowania, niż się spodziewano. Jak dowiedział się serwis transport-publiczny.pl, problemem było m.in. to, jak połączyć nowy odcinek z istniejącymi szynami na ul. Banacha na Ochocie. Ostatecznie konieczna będzie spora przebudowa, w tym przesunięcie i zwężenie jezdni ul. Banacha, żeby po południowej stronie ulicy zmieściło się także torowisko tramwajowe. Warto dodać, że projekt tej inwestycji przygotowuje od 2022 r. firma Databout.

Autor: Tramwaje Warszawskie Mapa tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego Link: Powiększ

Warto dodać, że podobnie opóźniony (i podobnie trudny technicznie) będzie końcowy odcinek trasy po stronie Woli, czyli tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni. Tu trudność sprawia m.in. kolektor ściekowy na trasie planowanej inwestycji. Ponieważ jednak mowa o odcinku końcowym, a nie środkowym, opóźnienie tej konkretnej budowy nie wpłynie na pozostałe odcinki 19-kilometrowej trasy. Co więcej, tu przynajmniej zadeklarowano datę budowy: lata 2029–2030.

