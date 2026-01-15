Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Centrum przesiadkowe w Legnicy. Wykonawca już pracuje

16 grudnia 2025 r. władze Legnicy podpisały kluczową umowę z firmą Mostostal Kraków, której dwa dni później oficjalnie przekazano plac budowy przy dworcu kolejowym. Spółka otrzymała 23 miesiące na wykonanie zadania, z czego pierwsze pół roku zajmie projektowanie oraz proces porządkowania terenu. Wartość zadania to prawie 35,5 mln zł, z czego 20 mln stanowić będą środki unijne.

Od teraz to wykonawca włada tym terenem i rozpoczyna procedury związane – z jednej strony z projektowaniem, z drugiej - z uzyskiwaniem uzgodnień i pozwoleń, a później rozbiórkami obiektów i przygotowaniem terenu. Legnica zmienia się na naszych oczach

– podawał 18 grudnia 2025 r. na Facebooku Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.

Jakie będzie nowe centrum przesiadkowe w Legnicy?

W ramach inwestycji metamorfozie ulegnie plac w rejonie ulic Kartuskiej i Dworcowej. Przed dworcem powstanie nowoczesna pętla autobusowa z zadaszonymi stanowiskami oraz stacją ładowania (zarówno dla autobusów, jak i samochodów elektrycznych). Do tego zaplanowano parking na ok. 100 miejsc (plus kilka miejsc dla taksówek), stanowiska typu park&ride oraz miejsca do parkowania rowerów wraz z prowadzącą do nich infrastrukturą rowerową. Będzie też oczywiście nowa nawierzchnia, mała architektura, monitoring, oświetlenie oraz nieco zieleni.

Podróżni przesiadający się w tym miejscu będą mogli skorzystać z elektronicznych tablic informacji pasażerskiej. W ramach dbałości o ekologię ten jednak mocno betonowo-asfaltowy obiekt wyposażony zostanie w syste, odprowadzania wód opadowych oraz fotowoltaikę na wiatach przystankowych.

Jak mówią przedstawiciele Mostostalu, wyzwaniem technicznym i budowlanym będzie uporanie się z sieciami podziemnymi znajdującymi się na terenie przyszłej budowy oraz dokonanie uzgodnień z konserwatorem zabytków, Wodami Polskimi i innymi gestorami infrastruktury technicznej

Autor: UM Legnica/ Materiały prasowe

– podaje legnicki Urząd Miasta.

Warto dodać, że w ramach inwestycji zmieni się także otoczenie dworca oraz ul. Kartuska. W pobliżu dworca pierwszeństwo zyska komunikacja miejska, dzięki czemu autobusy będą sprawnie wjeżdżać i wyjeżdżać. Z kolei przylegający do nowej inwestycji fragment ul. Kartuskiej zostanie odsunięty od kamienic i rozbudowany o dodatkowy pas ruchu. To zadanie będzie realizowane w 2027 r.

Wiązać się będzie z pewnymi utrudnieniami, ale dzięki temu rozwiążemy jeszcze jeden problem komunikacyjny w tym rejonie, a cały duży obszar przy dworcu zyska nowy wygląd i funkcjonalność

– mówi Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.

