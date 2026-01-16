Tramwajem pod ziemią z Woli na Dworzec Zachodni. Rusza projektowanie trasy

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę – aktualności

Tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni to planowane, w większości podziemne połączenie tramwajowe między Ochotą a Wolą w Warszawie. Pozwoli ono lepiej skomunikować obie dzielnice ze sobą oraz z Dworcem Zachodnim. 1 września 2025 r. miasto poinformowało, że budowa trasy łączącej ul. Kasprzaka z Dworcem Zachodnim planowana jest po 2030 r.

17 października 2025 r. poinformowano o otwarciu ofert w przetargu na projektanta. W grze znalazło się 7 chętnych, zaś 5 ofert mieściło się w budżecie zamawiającego (ponad 20 mln zł). 3 grudnia serwis transinfo.pl poinformował, że projektantem trasy zostanie firma Databout, która zażądała najniższej kwoty: blisko 14,4 mln zł (decyzja musi się jeszcze uprawomocnić). Umowę z Databout podpisano 15 stycznia 2026 r. Zwycięzca przetargu będzie mieć 43 miesiące na stworzenie projektu nowego odcinka (w 3 wariantach).

Przypomnijmy, że oryginalnie w planach były dwie podziemne odnogi, które miały łączyć dworzec Warszawa Zachodnia z Odolanami oraz z okolicą skrzyżowania ul. Kasprzaka z ul. Płocką (gdzie połączy się z trasą tramwaju na Kasprzaka). Jak jednak donosił już w kwietniu 2025 r. serwis transport-publiczny.pl, miasto zdecydowało o realizacji odnogi na Odolany w późniejszym terminie. Ostatecznie jesienią 2025 r. zaprezentowano tramwajowe plany miasta do 2044 r., w których znajduje się już tylko trasa tramwajowa od dworca do ul. Kasprzaka. Odolany obsłuży w przyszłości zupełnie nowa trasa odchodząca od ul. Wolskiej.

Głównym argumentem za odłożeniem budowy odnogi zachodniej na później są utrudnienia w terenie, m.in. konieczność przejścia tunelem pod starym kolektorem ściekowym (lub jego przebudowa), co oznacza znacznie wyższe koszty. W porównaniu z odnogą zachodnią wschodnia jest z kolei stosunkowo prosta w budowie.

Zmianę planów Tramwajów Warszawskich można zobaczyć na poniższych grafikach. Po lewej widać pełną, pierwotną koncepcję, zaś po prawej nową, ogłoszoną we wrześniu 2025 r.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Dwie koncepcje podziemnego tramwaju z Woli na Dworzec Zachodni w Warszawie. Po lewej pierwotna, po prawej z września 2025 r. Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni: trasa i przystanki

Trasa tramwaju Kasprzaka – Dworzec Zachodni przebiegać będzie od ul. Kasprzaka do stacji PKP Warszawa Zachodnia. Tramwaj będzie skręcał z ul. Kasprzaka w ul. Krzyżanowskiego, potem przetnie ul. Prądzyńskiego i zjedzie do tunelu, którym dotrze pod dworzec PKP, gdzie przewidziano dwa przystanki pod ziemią i połączenie z powstającą obecnie trasą spod dworca w kierunku Ochoty.

Opisany powyżej plan przedstawia powyższa grafika. Czerwone prostokąty/białe kółka oznaczają lokalizacje przystanków. Pod Dworcem Zachodnim powstaną dwa podziemne przystanki: jeden w pobliżu peronu 9 Warszawy Zachodniej oraz drugi bliżej ul. Tunelowej. Warto przypomnieć, że w ramach osobnej inwestycji (tramwaj do Dworca Zachodniego od strony Ochoty) powstaje już podziemny przystanek bliżej alej Jerozolimskich i peronów 1–8.

– Nowe przystanki będą wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy. W sumie na całej trasie powstanie 47 takich przystanków. Wybudowane w ramach inwestycji przystanki tramwajowe dostosowane zostaną do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, seniorów, a także opiekunów z dziećmi w wózkach – podają Tramwaje Warszawskie.

Zapowiadana oryginalnie druga, zachodnia odnoga trasy według pierwotnych planów miała biec od ul. Kasprzaka w ul. Ordona, a następnie tunelem pod Prymasa Tysiąclecia aż do Dworca Zachodniego. Ostatecznie miasto zrezygnowało z jej realizacji i planuje inne rozwiązanie dla Odolan.

Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni: kiedy budowa?

Jak podaje Urząd Miasta, budowa nowej linii możliwa jest po 2030 r., zaś dokładny termin zależeć będzie od dostępności finansowania. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” rzecznik Tramwajów Warszawskich podawał co prawda termin 2029–2030 (o ile w 2028 r. TW będą już dysponować decyzją środowiskową), jednak obecnie wydaje się on mało prawdopodobny. Aktualnie trwają prace koncepcyjne, m.in. ustalanie dokładnego przebiegu linii.

Odległy termin budowy wynika z ograniczeń budżetowych oraz wysokich cen materiałów budowlanych i robocizny – spółka TW skupia się na dokończeniu już rozpoczętych inwestycji oraz projektowaniu nowych tras, które są już na bardziej zaawansowanym etapie przygotowań (np. tramwaj na Zieloną Białołękę).

Tramwaj Dworzec Zachodni – Kasprzaka połączy docelowo Wolę z Wilanowem

Nowa linia stanowić będzie część większej inwestycji tramwajowej, która stworzy nowe połączenie szynowe między Wolą a Wilanowem przez Ochotę i Mokotów. Składać się ono będzie z następujących odcinków:

Jak widać, odcinek między Kasprzaka a Dworcem Zachodnim (odcinek A na poniższej mapie) jest obecnie najmniej zaawansowany. To jednak ważny etap całej inwestycji, gdyż stworzy on zupełnie nowe połączenie między Wolą a Ochotą i obsłuży coraz gęściej zabudowujące się Odolany. Ułatwi także podróże dalekobieżne dzięki połączeniu z dworcem kolejowym i autobusowym Warszawa Zachodnia (podziemny węzeł przesiadkowy).

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Mapa całej planowanej trasy tramwajowej łączącej Wolę z Wilanowem (przerywane linie) Link: Kliknij, aby powiększyć

Sprawdź też: Tak wygląda nowy tramwaj na Kasprzaka na Woli

Podcast miejski Flip Springer. Architektura ma kłopot