Gdzie Tramwaje Warszawskie szykują budowy i remonty? Jest spore zaskoczenie

Tramwaje Warszawskie zmieniają plany. Gdzie czekają nas budowy i remonty torowisk? Jest spore zaskoczenie

12:48

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Tramwaj do Wilanowa – planowane zakończenie na przełomie października i listopada 2024 r.

Tramwaje Warszawskie przedstawiły swoje zaktualizowane plany na najbliższe lata. Szykują się duże utrudnienia – będzie szereg dużych remontów torowisk, zaczną też powstawać całkiem nowe trasy. Kiedy pojedziemy tramwajem na Zieloną Białołękę, a kiedy na Gocław? Gdzie będą zamknięcia ulic? Niektóre proponowane daty mocno zaskakują.

Spis treści

Tramwaje Warszawskie z nowym planem. Tramwaj na Gocław wraca do gry?

Pod koniec sierpnia 2024 r. Tramwaje Warszawskie przedstawiły miejskim radnym do akceptacji swoje plany na okres do 2029 r. W projekcie uchwały jest parę zaskoczeń. Największym jest bez wątpienia nowa data budowy tramwaju na Gocław. Przypomnijmy, że o tej inwestycji mówi się już od 2009 r., ale realizacja stale tylko odsuwa się w czasie. Teraz TW podają, że inwestycja planowana jest w latach 2027–2030. W teorii jest to termin jak najbardziej możliwy – powstał już projekt trasy i uzyskano dla niej decyzję środowiskową, a więc przygotowania są na zaawansowanym etapie.

Problem w tym, że co innego mówił kilka miesięcy temu prezydent miasta. Zapytany o tramwaj na Gocław w lipcu 2024 r. Rafał Trzaskowski odpowiedział, że pamięta o tej inwestycji, ale priorytety są dziś inne. Jak dodał, miasto chce się skupić na dokończeniu już trwających inwestycji tramwajowych na lewym brzegu Wisły (m.in. tramwaj do Wilanowa), rozbudowie metra oraz budowie tramwaju na Zieloną Białołękę. W świetle tej deklaracji trudno uwierzyć, że już za 3 lata miałaby ruszyć budowa „niepriorytetowej” linii tramwajowej na Gocław.

Gdzie i kiedy Tramwaje Warszawskie planują większe remonty torowisk?

W planach Tramwajów Warszawskich na najbliższe lata znalazło się sporo remontów, w tym takich, które zapowiadano już od wielu lat. Aktualnie proponowany harmonogram prac remontowych w Warszawie wygląda następująco:

2024–2032, później dodatkowe prace także w 2037 – modernizacja trasy tramwajowej między pl. Zawiszy a rondem Żaba,

2027–2029 – przebudowa trasy tramwajowej w al. Jana Pawła II na odcinku Piaski – Kielecka,

2027–2029 – przebudowa trasy tramwajowej w ul. Waszyngtona,

2032–2033 – przebudowa trasy tramwajowej w ul. Obozowej na odcinku od pętli Koło do ul. Płockiej.

Warto podkreślić, że powyższe plany mogą się jeszcze zmieniać w zależności od dostępności środków finansowych i innych czynników. Trzeba też pamiętać, że po drodze w zasadzie pewne są rozmaite mniejsze, doraźne remonty torowisk w stolicy, np. w reakcji na nagłe awarie.

Nowe trasy tramwajowe w Warszawie – gdzie i kiedy powstaną?

W planach Tramwajów Warszawskich są też liczne zupełnie nowe trasy tramwajowe oraz kolejne etapy już trwających inwestycji. Ponownie warto podkreślić, że poniższy harmonogram może jeszcze ulec zmianie. Na razie jednak plany budowlane TW na najbliższe lata przedstawiają się tak:

2027–2030 – budowa tramwaju na Gocław,

2028–2030 – budowa tramwaju na Zieloną Białołękę,

2029 – budowa docelowej pętli na końcu istniejącej linii tramwajowej na Winnicę (Tarchomin),

2032 – zakończenie realizacji całej trasy tramwajowej łączącej Dworzec Zachodni z Wilanowem.

Warto rozwinąć ten ostatni punkt. Mowa o trwającej od kilku lat ogromnej inwestycji tramwajowej, podzielonej na wiele etapów, która docelowo ma umożliwić łatwiejsze podróże międzydzielnicowe. Dzięki nowym szynom można będzie podróżować między Wilanowem, Mokotowem, Ochotą i Wolą szybciej, z pominięciem centrum miasta. Cała ta inwestycja ma zakończyć się w 2032 r., natomiast poszczególne odcinki tramwajowego połączenia między Wilanowem a Wolą mają być oddawane do użytku w następujących terminach:

Jak pokazały liczne trudności z realizacją trasy do Wilanowa i kilkakrotne już opóźnienia, należy się liczyć z możliwymi przesunięciami terminów z powyższej listy.

