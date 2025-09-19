Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teatr TR Warszawa. Budowa podziemi oficjalnie ruszyła

Budowa nowej siedziby teatru TR Warszawa jest jedną z wielu inwestycji publicznych, realizowanych w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Centrum stolicy ma się stać reprezentacyjną przestrzenią, spójną i zieloną, także otwartą i dostępną dla wszystkich. Nowy gmach teatru ma powstać między Pałacem Kultury i Nauki, parkiem Świętokrzyskim a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poza pomieszczeniami teatralnymi budynek będzie też zawierał restaurację i bar. Organizację dostaw do teatru umożliwi gotowa już nowa ulica prostopadła do Marszałkowskiej.

6 września 2024 r. miasto oficjalnie podało, że rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce. Teren przyszykowano pod przyszłą inwestycję – przeprowadzono rozbiórki, niwelowanie terenu i badania archeologiczne. 21 stycznia 2025 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy pierwszego etapu (części podziemnej). Oferty otwarto 3 kwietnia 2025 r., a dwie z nich mieściły się w zaplanowanym budżecie (65 mln zł). 5 maja 2025 r. poinformowano, że najlepszą ofertę złożyła firma WARBUD S.A. Tym samym firma ta została wykonawcą inwestycji.

13 czerwca 2025 r. z wykonawcą podpisano umowę, co oznacza oficjalne rozpoczęcie realizacji. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w lipcu 2025 r., zaś 7 sierpnia na placu budowy można było zaobserwować pierwsze konkretne prace.

– W ramach I etapu wykonana zostanie część podziemia oraz doki rozładunkowe przeznaczone do obsługi Muzeum Sztuki Nowoczesnej – poinformował Urząd Miasta.

Co więcej, możliwe, że od etapu podziemnego do nadziemnego uda się przejść szybciej, niż zakładano. W przetargu na część podziemną jako opcję zapisano bowiem kontynuowanie inwestycji i budowę całego gmachu w stanie surowym. Daje to szansę, że miastu uda się podpisać z jednym wykonawcą od razu na oba etapy. Dzięki temu nie będzie przestoju w realizacji inwestycji.

Jakie etapowanie budowy teatru TR Warszawa?

Jak zapowiedziało miasto, inwestycja będzie etapowana i zacznie się od części podziemnej gmachu pod placem Defilad, w której znajdą się m.in. pomieszczenia techniczne i zaplecze teatru. Mimo wcześniejszych deklaracji, że przetarg zostanie ogłoszony jesienią 2024 r., ostatecznie stało się to dopiero w styczniu 2025 r. Na ten etap zarezerwowano w budżecie 65 mln zł. W maju 2025 r. wybrano wykonawcę, firmę WARBUD S.A., a w czerwcu podpisano z nim umowę.

– W podziemiach teatru znajdują się (...) dojazdy do doków magazynowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej, magazyny i pracownie teatralne oraz garaż podziemny z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczony do użytkowania przez teatr i muzeum – podaje strona teatru TR Warszawa.

Jak dowiedziała się redakcja MuratoraPlus, planowane jest następujące etapowanie budowy gmachu teatru TR Warszawa:

I etap obejmie część podziemną budynku,

II etap to część konstrukcyjna,

III etap to reszta robót.

Roboty budowlane dla etapu I rozpoczęły się w lipcu 2025 r. Nie podano jak na razie terminu ich zakończenia ani terminów rozpoczęcia kolejnych etapów. Miasto liczy jednak, że uda się wszystko zorganizować tak, żeby wszystko działo się płynnie, bez przestojów. Wiele wskazuje na to, że uda się zrealizować etapy I i II praktycznie jednym ciągiem.

– Etapowanie planujemy w sposób umożliwiający zarówno wykonanie budynku bez faktycznego podziału robót, jak i kontynuację prac nadziemnych w dowolnym momencie. Decyzję o tym podejmiemy w oparciu o możliwości finansowe miasta – podano w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że pozwolenie na budowę tego gmachu miasto uzyskało już w styczniu 2021 r. Niestety, oferty złożone w 2023 r. w przetargu na budowę nowego teatru TR Warszawa znacząco przewyższyły oczekiwania. Stolica zarezerwowała na nowy budynek kwotę 281 mln zł, tymczasem najtańszy z oferentów żądał za swoje usługi 643 mln zł. W rezultacie miasto postanowiło podzielić inwestycję na etapy, co pozwoli rozłożyć koszty w czasie. Później z kolei sporo czasu zajęło dzielenie gotowej już dokumentacji projektowej na części odpowiadające poszczególnym etapom budowy. W rezultacie rozpoczęcie właściwej budowy przesunęło się na rok 2025.

Warto dodać, że w 2023 r., w obliczu nieudanego przetargu i ograniczonych środków w budżecie, miasto ostatecznie za priorytetowy uznało ciągnący się od lat remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i to tam trafiły pieniądze zarezerwowane wcześniej na teatr.

Kiedy nowa siedziba teatru TR Warszawa będzie gotowa?

Z miejskich dokumentów wynika, że nowy gmach teatru TR Warszawa powinien być gotowy na przełomie 2029 i 2030 r. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko plany. W praktyce to od sytuacji finansowej miasta zależeć będzie, kiedy nowy gmach teatru TR Warszawa zostanie udostępniony mieszkańcom.

– Proces inwestycyjny teatru TR Warszawa nie zostaje wstrzymany. Budowa TR Warszawa będzie etapowana – można przeczytać na stronie teatru.

Projekt TR Warszawa. Zobacz nową siedzibę na placu Defilad

Nowa siedziba została zaprojektowana jako część kompleksu, razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To przez podziemną kondygnację teatru mają docierać dostawy do muzeum. Zarówno TR Warszawa, jak i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaprojektował amerykański architekt Thomas Phifer. Projekt powstał w partnerstwie z pracowniami APA Wojciechowski oraz Buro Happold.

Nowy gmach TR Warszawa przede wszystkim ma być jednym z nowocześniejszych teatrów w Europie. W nowej siedzibie TR Warszawa (obecna siedziba mieści się w kamienicy przy Marszałkowskiej 8, ale lokal nie należy do teatru) znajdą się dwie sale teatralne o łącznej powierzchni 2,5 tys. m² (większa z widownią modułową do 700 miejsc). Warto dodać, że jedna z sal będzie wysoka na 17 m i będzie można ją, za pomocą wielkich rozsuwanych wrót, otworzyć na tzw. plac Centralny i park Świętokrzyski. W ten sposób teatr będzie przeobrażał się w scenę plenerową. W nowym teatrze zaplanowano również sale edukacyjne, sale prób, studio audio, studio wideo, przestronne foyer, restaurację i bary.