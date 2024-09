Nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy budują park długi na 2 km

– Park nad obwodnicą będzie największą samorządową inwestycją na terenie Ursynowa od co najmniej kilkunastu lat. (...) Cały czas na bieżąco, we współpracy z Zarządem Zieleni i panem prezydentem, będę pilnował, aby zaangażowane zostały wszystkie środki potrzebne do realizacji dodatkowych elementów w parku – obiecuje Robert Kempa, burmistrz dzielnicy Ursynów.