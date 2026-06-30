Rządowy program najmu. Setki milionów z KPO napędzają budowę tysięcy mieszkań

redakcja Muratorplus.pl
2026-06-30 12:46

Rządowy program budownictwa społecznego nabiera tempa. W budowie jest już ponad 7,7 tys. z 30 tys. planowanych mieszkań na wynajem, a głównym paliwem inwestycji są setki milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Inicjatywa ma wzmocnić rynek najmu przede wszystkim w mniejszych miastach i odpowiadać na ich problemy demograficzne.

Otwarta dłoń osoby w różowej koszuli, prezentująca dwa błyszczące, złote klucze na metalowym kółku, symbolizujące program mieszkań na wynajem i możliwość posiadania własnego lokum, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Setki milionów napędzają budowę tysięcy mieszkań

Rządowy program budownictwa społecznego nabiera tempa. Jak informuje portal propertynews.pl, do 2030 roku w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) ma powstać ponad 30 tysięcy mieszkań na wynajem. Inicjatywa, realizowana we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN), ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w mniejszych i średnich miastach.

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Potężny zastrzyk z Krajowego Planu Odbudowy

Kluczowym paliwem dla inwestycji są środki z Krajowego Planu Odbudowy. Na budownictwo społeczne przeznaczono z tego źródła łącznie 725 mln zł. Fundusze te pozwalają na przyspieszenie prac i zwiększenie skali projektów w całej Polsce, co ma być fundamentem dla osiągnięcia ambitnego celu w perspektywie najbliższych lat.

Tysiące mieszkań już w budowie

Zgodnie z przedstawionymi danymi, program jest w zaawansowanej fazie realizacji. Obecnie w budowie znajduje się 7733 mieszkań, a 2,3 tys. lokali zostało już oddanych do użytku najemcom. Skala ta wyraźnie kontrastuje z początkową fazą inicjatywy.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreślała, że budownictwo społeczne dla „Polski lokalnej” ruszyło w ogromnym tempie. Zwróciła uwagę, że po przejęciu odpowiedzialności za program zastano zaledwie 40 gotowych mieszkań po 2,5 roku jego funkcjonowania.

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Wielkopolska jako przykład realizacji programu

Jednym z regionów, gdzie program jest aktywnie realizowany, jest Wielkopolska. Działają tam dwie spółki SIM KZN, do których należy łącznie 38 gmin. W planach mają one budowę 1557 mieszkań.

Szczegółowe dane pokazują, że SIM KZN Wielkopolska planuje realizację 892 mieszkań, z czego 54 zostały już oddane. Z kolei SIM KZN Zachodni ma w planach 665 lokali – 38 z nich przekazano najemcom, a 153 jest obecnie w budowie.

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Jak to wygląda w praktyce? Inwestycja w Kaczorach

Namacalnym przykładem działania programu jest inwestycja w Kaczorach w Wielkopolsce. Gotowe są tam już 23 z 46 planowanych mieszkań. Budynek wyposażono w nowoczesne rozwiązania, takie jak winda, instalacja fotowoltaiczna i pompa ciepła, co podnosi standard lokali i obniża koszty eksploatacji. Projekt ten otrzymał niemal 3 mln zł dofinansowania bezpośrednio ze środków KPO.

Przy okazji warto wspomnieć, że środki z KPO w Wielkopolsce wspierają także inne działania w sektorze nieruchomości. Realizowanych jest tam 400 inwestycji o wartości 55 mln zł, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych.

Odpowiedź na wyludnianie się mniejszych miast

Przedstawiciele rządu wskazują, że Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to jedno z narzędzi mających przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym. Dostarczanie dostępnych cenowo mieszkań na wynajem ma zatrzymać mieszkańców w mniejszych miejscowościach i zachęcić nowe osoby do osiedlania się poza dużymi aglomeracjami.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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