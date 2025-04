Zawalił się mur oporowy na drodze ekspresowej S1. Nie po raz pierwszy

Runął mur z gabionów na naprawianej drodze ekspresowej S1 w Lalikach. Nie po raz pierwszy

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: GDDKiA Prawdopodobnie przyczyną zawalenia się muru było celowe przecięcie koszy

Trzy rzędy gabionowych koszy wypełnionych kamieniami runęły na remontowanym odcinku drogi ekspresowej S1 w Lalikach. Od wiosny ubiegłego roku jest tam likwidowane osuwisko, które uszkodziło drogę, na którą wcześniej także osunął się mur oporowy z gabionów.

Zawalił się mur oporowy z gabionów na S1

Od wiosny 2024 roku trwają prace mające naprawić uszkodzony korpus drogi ekspresowej w Lalikach. W nasypu na S1 osunął się mur oporowy. Roboty budowlane za ponad 17,7 mln zł wykonuje od maja 2024 roku firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego.

Jak poinformowała GDDKiA w Katowicach, 30 marca ujawniono awarię ściany gabionowej na naprawianej drodze ekspresowej S1 w Lalikach. Doszło tam do osunięcia trzech rzędów gabionów na odcinku około 20 metrów. Najprawdopodobniej do uszkodzeń doszło w wyniku celowego rozcięcia kilku górnych koszy.

Przypuszczamy, że kamienie wypadające z wnętrza przeciętych koszy przeciążyły nasyp. Osunięcie górnego rzędu gabionów pociągnęło za sobą kolejne dwa rzędy, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia ściany zabezpieczającej nasyp po stronie potoku – mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Nie pierwszy raz pocięto kosze gabionów

To nie pierwsze takie zdarzenie w tym miejscu. Kilkanaście dni wcześniej, w rejonie obiektu mostowego zauważono podobny incydent. Wtedy też prawdopodobnie ktoś przeciął kosze gabionów. Tam jednak, z uwagi na lokalizację, uszkodzenie ograniczyło się jedynie do zniszczenia poszycia, bez efektu osunięcia całej ściany.

Zarówno wykonawca jak i GDDKiA są zdeterminowane, by zabezpieczyć obiekty przed podobnymi incydentami w przyszłości. Wykonawca sporządził już dokumentację uszkodzeń oraz przygotowuje dokumentację naprawy dotychczas wykonanych prac, utraconych w wyniku osunięcia się gabionów.

Wyjaśnieniem sprawy przecięcia koszy, które spowodowało osunięcie się muru gabionowego, zajmuje się już policja.

Zaczęła się naprawa muru z gabionów na S1

Tymczasem trwają już prace rozbiórkowe uszkodzonej części gabionów. Szybkie oddzielenie elementów uszkodzonych od nienaruszonych, pozwoli na sprawne przywrócenie stabilności nasypu. Uszkodzenie zostało również zgłoszone ubezpieczycielowi wykonawcy.

Do zawalenia się muru z koszy gabionowych doszło w miejscu, gdzie, jak już wspomnieliśmy trwają prace związane z naprawą korpusu drogi, uszkodzonego przez osuwisko.

Drogę S1 zbudowano w dawnym korycie rzeki, potok przesunięto

Ten odcinek drogi S1 Laliki – Zwardoń został oddany do ruchu w grudniu 2008 r. Droga w tym miejscu została wybudowana w starorzeczu. Potok Roztoka, który tu płynie przesunięto, tak, by jego koryto biegło równolegle do drogi, niemal przylegając do niej. Według GDDKiA, prawdopodobną przyczyną uszkodzenia korpusu drogowego jest oddziaływanie wód gruntowych i powierzchniowych na nasyp drogi. Tego typu warunki sprzyjają intensywnemu oddziaływaniu wód gruntowych oraz powierzchniowych na konstrukcję drogi, w efekcie nastąpiło stopniowe i niezauważalne rozluźnienie podstawy nasypu drogowego.

Proces trwający prawie dwie dekady, spowodował deformację koszy gabionowych stabilizujących nasypy, kanalizacji deszczowej i elementów liniowych odwodnienia powierzchniowego oraz nawierzchni jezdni. Jezdnia w tym miejscu prowadzona jest w nasypie, którego wysokość sięga od 5 do 7 m.

Problemy zaczęły się pojawiać już około 2019 roku. Wtedy to ogłoszono przetarg na naprawę, a potem drugi, gdyż oferty wykonawców znacząco przekraczały wartość budżetu, jaki miała na ten cel GDDKiA. Ostatecznie przetarg rozstrzygnięto w 2024 roku. W maju 2024 roku GDDKiA przekazała plac budowy wykonawcy, który zajmuje się naprawą tego odcinka górskiej ekspresówki.

Zobacz galerię zdjęć z naprawy uszkodzonego przez osuwisko fragmentu drogi S1 w Lalikach

Zobacz galerię 8 zdjęć Autor: GDDKiA Naprawa osuwiska na S1 w Lalikach

