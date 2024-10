Z nasypu na S1 "zjechał" mur oporowy. Naprawa osuwiska wymusiła objazdy

Zobacz galerię 8 zdjęć Autor: GDDKiA Naprawa osuwiska na S1 w Lalikach

Trwają prace przy uszkodzonym korpusie drogi ekspresowej w Lalikach. Z nasypu na S1 osunął się mur oporowy. Roboty budowlane za ponad 17,7 mln zł wykonuje firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Droga biegnie tuż przy potoku górskim. Gdy ją budowano, koryto potoku przesunięto. Od 27 października do zakończenia budowy, ruch na objeździe osuwiska będzie się odbywał wahadłowo.

Z nasypu S1 "zjechał" mur oporowy z koszy gabionowych

Droga ekspresowa S1 w Lalikach wymagała naprawy. Konkretnie nasyp, po którym biegnie ekspresówka. Od dłuższego czasu widać było tam osuwisko. Z nasypu „zjechał” spory fragment skarpy wraz z wybudowanym z koszy siatkowych murem oporowym i krawędziami jezdni.

Jak informuje GDDKiA Ostatnie deszcze i dodatnia temperatura sprzyjająca intensywnym roztopom, spowodowała nasiąkniecie gruntu i korpusu drogowego. W efekcie doprowadziło to do utraty ich stateczności i osunięcia muru oporowego oraz krawędzi jezdni.

Wiosną rozpoczęła się naprawa jezdni w tym miejscu. Obejmuje usunięcie uszkodzeń korpusu drogowego na odcinku około 400 m, a następnie jego wzmocnienie i odtworzenie. Powstanie żelbetonowy korpus na którym zostanie zbudowany nasyp.

Nowa organizacja ruchu na S1 od 27 października

Od 27 października, do zakończenia budowy, ruch na objeździe osuwiska jest sterowany wahadłowo z wykorzystaniem drogowej sygnalizacji świetlnej. Obecnie trwa budowa materaca z kruszywa, siatki i geowłókniny, gabionów oraz kończone są roboty rozbiórkowe starego korpusu drogi. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2025 r. W przerwie zimowej będzie funkcjonował dotychczasowy objazd odcinka drogi ekspresowej S1.

Zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2025 r. Zadaniem wykonawcy jest usunięcie uszkodzeń korpusu drogowego na odcinku około 400 m, a następnie jego wzmocnienie i odtworzenie. Dzięki tym działaniom przywrócona zostanie pełna funkcjonalność drogi, a ponadto zapewniona będzie ochrona przed dalszym zniszczeniem.

Drogę S1 zbudowano w starorzeczu, potok przesunięto

Droga w tym miejscu została wybudowana w starorzeczu. Potok Roztoka, który tu płynie przesunięto, tak, by jego koryto biegło równolegle do drogi, niemal przylegając do niej. Według GDDKiA, prawdopodobną przyczyną uszkodzenia korpusu drogowego jest oddziaływanie wód gruntowych i powierzchniowych na nasyp drogi. Tego typu warunki sprzyjają intensywnemu oddziaływaniu wód gruntowych oraz powierzchniowych na konstrukcję drogi, w efekcie nastąpiło stopniowe i niezauważalne rozluźnienie podstawy nasypu drogowego. Proces trwający prawie dwie dekady, spowodował deformację koszy gabionowych stabilizujących nasypy, kanalizacji deszczowej i elementów liniowych odwodnienia powierzchniowego oraz nawierzchni jezdni. Jezdnia w tym miejscu prowadzona jest w nasypie, którego wysokość sięga od 5 do 7 m.

Ile potrwa naprawa drogi S1 w Lalikach ?

20 maja GDDKiA przekazała teren wykonawcy, który rozpoczął prace przy uszkodzonym korpusie drogi ekspresowej w Lalikach. Roboty budowlane za ponad 17,7 mln zł wykona firma Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z Chełma Śląskiego. Zakończenie prac planowane jest w kwietniu 2025 r.

Droga ekspresowa S1 w Lalikach powstała w 2008 roku

Ten odcinek drogi S1 Laliki – Zwardoń został oddany do ruchu w grudniu 2008 r.

Problemy zaczęły się pojawiać już około 2019 roku. Wtedy to ogłoszono przetarg na naprawę, a potem drugi, gdyż ofert wykonawców znacząco przekraczały wartość budżetu, jaki miała na ten cel GDDKiA.

We wrześniu 2021 roku, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji, który objął łącznie cztery lokalizacje o podobnym charakterze uszkodzeń. Tu również z uwagi na znaczne przekroczenie naszego kosztorysu postępowanie umorzono.

Dopiero postępowanie z 2022 roku przyniosło rozstrzygnięcie. 4 listopada 2022 r. podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji naprawy korpusu drogowego z pierwotnym terminem zakończenia przypadającym w maju 2023 roku. Jednakże z uwagi na konieczność uregulowania spraw własności, związanych z gruntami pokrytymi wodami, przedłużono termin opracowania dokumentacji do października 2023 roku. Wiązało się to z koniecznością aneksowania programu inwestycji. Ostatecznie, w styczniu 2024 roku, Ministerstwo Infrastruktury uzgodniło program inwestycyjny, który pozwolił na ogłoszenie przetargu na realizację naprawy korpusu drogowego w ciągu S1 w Lalikach. – powiedział nam Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

