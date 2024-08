Powiększy się SPPN Warszawa. Rozszerzona strefa płatnego parkowania na Kamionku i Saskiej Kępie już jesienią

13:53

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Strefa płatnego parkowania w Warszawie powiększy się.

SPPN Warszawa, czyli strefa płatnego parkowania w stolicy powiększy się. Za kilka miesięcy duże zmiany dla kierowców nastąpią na Kamionku i Saskiej Kępie. Jaki obszar obejmie SPPN Saska Kępa i SPPN Kamionek? Jak zmieni się organizacja ruchu i zasady parkowania? Wyjaśniamy.

Spis treści

SPPN Warszawa od 4 listopada 2024 r. – mapa po zmianach

SPPN Warszawa powiększy się o nowe obszary na Saskiej Kępie i Kamionku. Będzie to największa taka zmiana od czasu wprowadzenia strefy płatnego parkowania w stolicy. Powiększona SPPN zacznie obowiązywać od 4 listopada 2024 r. Miejsca do parkowania zostaną wyznaczone na nowo, pojawią się parkomaty i nowe oznaczenia, a na wielu ulicach pojawią się odcinki jednokierunkowe.

Jak tłumaczy miasto, celem jest uporządkowanie parkowania, zwiększenie rotacji miejsc, zapobieganie nielegalnemu parkowaniu oraz ułatwianie życia mieszkańcom okolicy. Mieszkańcy od października będą mogli uzyskać abonament mieszkańca uprawniający do bezpłatnego parkowania w SPPN. Szczegółowe zasady dotyczące abonamentów podaje strona ZDM.

Jaki będzie obszar SPPN Warszawa po zmianach? Można to zobaczyć na poniższych mapach. W dalszej części artykułu omawiamy dokładniej planowane zmiany na Kamionku i Saskiej Kępie.

Przejdź do galerii: Rozszerzenie SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku w Warszawie

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: ZDM Rozszerzenie SPPN na Saskiej Kępie. Mapa

SPPN na Saskiej Kępie – najważniejsze informacje

SPPN na Saskiej Kępie obejmie 64 ulice, aleje i place o łącznej długości 27 km. Drogowcy postawią 95 parkomatów. Wyznaczonych zostanie ok. 2,2 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 3,3% stanowić będą miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Po zmianach mieszkańcy tych okolic mają zyskać ok. 620 dodatkowych miejsc do parkowania.

Harmonogram prac na Saskiej Kępie nie jest jeszcze znany. Przygotowania do poszerzenia SPPN mogą się wiązać z przejściowymi utrudnieniami, m.in. czasowym wyłączaniem z użytku miejsc postojowych (etapami, nie wszystkich naraz). Harmonogram ogłaszany jest zwykle z tygodniowym wyprzedzeniem, a informacje o tymczasowych zmianach w organizacji ruchu – z pięciodniowym wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że termin prowadzenia części robót jest zależny od pogody (podczas malowania nowych oznaczeń nie może padać).

– Bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy – wyjaśnia ZDM. – Ponadto, dodatkowe miejsca dla mieszkańców zostały oznaczone znakiem B-35 oraz tabliczką z cyfrą 3 lub liczbą 10 (nie dotyczy posiadaczy abonamentu mieszkańca ZDM), gdzie każdy mieszkaniec w ramach obszaru abonamentowego będzie miał możliwość postoju na drodze niepublicznej zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe (np. na podwórkach).

Dużą zmianą będą nowe odcinki jednokierunkowe na ulicach Saskiej Kępy. Obecnie jest tu 55 takich odcinków na 33 ulicach (jedna ulica może mieć kilka odcinków jednokierunkowych), zaś od listopada pojawi się kolejne 12 na 7 ulicach. Celem tej zmiany jest m.in. zniechęcanie kierowców do tranzytu przez miasto z użyciem małych, lokalnych uliczek. Te mają służyć przede wszystkim mieszkańcom.

Autor: ZDM Jednokierunkowe odcinki ulic w SPPN na Saskiej Kępie Link: Powiększ

Kolejną zmianą będzie przeniesienie parkowania na ulice. Ma to zwolnić chodniki dla pieszych i wprowadzić większy porządek. Ta zmiana nie zostanie oczywiście wprowadzona na wszystkich ulicach, a tylko na niektórych. Zostaną też wyznaczone nowe miejsca postojowe na ulicach wcześniej ich pozbawionych.

Autor: ZDM Parkowanie na jezdni w SPPN na Saskiej Kępie Link: Powiększ

SPPN na Kamionku – najważniejsze informacje

W przypadku Kamionka SPPN wejdzie w życie 4 listopada, tak samo jak na Saskiej Kępie. Obszar objęty zmianami to 30 ulic, alej i placów o łącznej długości niemal 17 km. W SPPN na Kamionku będzie ok. 2000 ogólnodostępnych miejsc postojowych, w tym 1,9% miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowanych zostanie 60 parkomatów, a mieszkańcy mają zyskać ok. 130 dodatkowych miejsc na swoje auta.

– Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy, czyli np. urząd dzielnicy, deweloper, administracja osiedla lub wspólnota mieszkaniowa – wyjaśnia ZDM.

Przygotowania do wdrożenia SPPN na Kamionku już się rozpoczęły. Harmonogram prac na Kamionku w najbliższym czasie związanych z wprowadzaniem SPNN można zobaczyć poniżej (lista alfabetyczna).

Ul. Chodakowska

29.08-02.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II

03.09-05.09 – etap III

29.08-02.09 – etap IV

03.09-05.09 – etap VII

29.08-02.09 – etap VIII

Ul. Grochowska

29.08-02.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II (zgodnie z arkuszem projektowym 6B)

03.09-05.09 – etap II (zgodnie z arkuszem projektowym 6B)

29.08-02.09 – etap II

Ul. Groszowicka

29.08-02.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II

Ul. Joselewicza i ul. Frycza-Modrzewskiego

26.08-28.08 – etap II

26.08-28.08 – etap III

Ul. Lubelska

22.08-26.08 – etap I (zgodnie z arkuszem projektowym 9A)

29.08-02.09 – etap I (zgodnie z arkuszem projektowym 9B)

03.09-05.09 – etap II (zgodnie z arkuszem projektowym 9B)

26.08-28.08 – etap II

03.09-05.09 – etap III (zgodnie z arkuszem projektowym 9B)

Ul. Kamionkowska

29.08-02.09 – etap VI

03.09-05.09 – etap VII

Ul. Mińska

29.08-02.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II

29.08-02.09 – etap V

03.09.-05.09 – etap VI

03.09-05.09 – etap XI

29.08-02.09 – etap XII

Ul. Podskarbińska

03.09-05.09 – etap I

Rondo Waszyngtona

29.08-02.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II

Ul. Skaryszewska

26.08-28.08 – etap II

ul. Targowa

26.08-28.08 – etap II

Ul. Terespolska

29.08-02.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II

29.08-02.09 – etap V

03.09-05.09 – etap VII

Al. Waszyngtona

03.09-05.09 – etap I

03.09-05.09 – etap II

03.09-05.09 – etap V

Ul. Zamoyskiego

26.08-28.08 – etap II

Ul. Żupnicza

26.08-28.08 – etap II

26.08-28.08 – etap IV

26.08-28.08 – etap V

Warto śledzić na bieżąco informacje na stronie ZDM-u i wypatrywać na ulicach tablic informujących o planowanych pracach. Harmonogram prac jest zwykle znany i ogłaszany z tygodniowym wyprzedzeniem, a czasowa organizacja ruchu – z pięciodniowym wyprzedzeniem. Prace prowadzone są etapami, by zminimalizować utrudnienia, m.in. takie jak czasowe wyłączanie z użytku miejsc postojowych.

Mieszkańcy powinni przygotować się na dużą zmianę, jaką będzie wprowadzenie odcinków jednokierunkowych na ulicach Kamionka. Aktualnie nie ma tu takich wiele: zaledwie 2 na 2 ulicach. Od listopada 2024 r. pojawi się dodatkowe 9 odcinków jednokierunkowych na 8 ulicach (jedna ulica może mieć więcej niż jeden odcinek). Jak podaje miasto, jednym z celów tej zmiany jest zwiększenie liczby legalnych miejsc do parkowania i utrudnienie tranzytu przez lokalne uliczki.

Autor: ZDM Parkowanie na jezdni w SPPN na Kamionku Link: Powiększ

Kolejna znacząca zmiana to przeniesienie parkowania na części ulic na jezdnię. Dziś samochody często parkują na chodnikach, utrudniając pieszym poruszanie się, ale wkrótce to się zmieni. Oprócz tego miasto wyznaczy zupełnie nowe miejsca do parkowania na ulicach, gdzie wcześniej był z tym kłopot.

Autor: ZDM Jednokierunkowe odcinki ulic w SPPN na Kamionku Link: Powiększ