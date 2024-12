Park Świętokrzyski w Warszawie z nową zielenią i atrakcjami. Tak zmieni się teren przy Pałacu Kultury

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Warszawa Wizualizacje zmian w parku Świętokrzyskim w Warszawie

Park Świętokrzyski w Warszawie ma powiększyć się o nową zieleń. Jeden z narożników parku przy Pałacu Kultury i Nauki wzbogaci się też o nowe atrakcje. Planowane są m.in. urządzenia do ćwiczeń, obiekty dla fanów skateboardingu oraz stoły do gry w szachy i nowe siedziska. Kiedy doczekamy się zmian w centrum stolicy?

Zmiany w parku Świętokrzyskim w Warszawie. Więcej zieleni, mniej betonu

Park Świętokrzyski w Warszawie, zlokalizowany przy samym Pałacu Kultury i Nauki, powstał w 1955 r., ale część drzew ma tu ponad 100 lat – po wojnie przesadzono tu z przedmieść miasta m.in. 40-letnie lipy. Teraz największy teren zielony w Śródmieściu ma zyskać jeszcze więcej zieleni. Jak podaje Urząd Miasta, południowo-wschodni narożnik parku zostanie zmodernizowany i zazieleniony. Chodzi o obszar pomiędzy nowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej a metrem Świętokrzyska, gdzie dziś znajduje się m.in. nieduży skatepark.

Konkurs na koncepcję modernizacji parku Świętokrzyskiego ogłoszono w sierpniu 2024 r., zaś jego wyniki ogłoszono w grudniu 2024 r. Zwyciężyła koncepcja pracowni Studio Widoki Łukasz Stępnik.

– Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy planuje (...) modernizację terenu w południowo-wschodnim narożniku parku Świętokrzyskiego – mówi Sylwia Wróblewska, Kierownik Działu Marketingu spółki Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp z o.o. – Planowana modernizacja stanowić będzie dopełnienie dla realizowanych inwestycji, zwiększając powierzchnię zieleni miejskiej i walki z tzw. „betonozą” w centrum Warszawy.

Planowana modernizacja jest powiązana z realizowanym od kilku lat miejskim projektem Nowego Centrum Warszawy. W jego ramach zrealizowane zostały lub właśnie realizowane są takie inwestycje w sercu stolicy jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zielony plac Centralny czy gmach Teatru TR w Warszawie.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Widok w kierunku parku Świętokrzyskiego w 2024 r.

Jakie zmiany w parku Świętokrzyskim i kiedy?

Jak podają urzędnicy, modernizacja fragmentu parku Świętokrzyskiego rozpocznie się w 2026 r. Rok 2025 zostanie przeznaczony na prace projektowe. Szacowany maksymalny koszt inwestycji to 12 mln zł.

Jak zmieni się część parku Świętokrzyskiego? Celem zmian jest zazielenienie południowo-wschodniego narożnika parku i wprowadzenie tu nowych atrakcji dla osób w każdym wieku. Jak można przeczytać w dokumentacji konkursowej, w planach są:

elementy do sportów rolkowych (np. deskorolka, hulajnoga) dla osób na różnym poziomie zaawansowania,

obiekty dla dzieci i młodzieży do aktywności sprawnościowych typu kalistenika, parkour, freerun,

minimum 4 stoły do gry w ping-ponga,

stoły do gier planszowych, w tym szachów,

nowe miejsca do siedzenia, w tym przynajmniej 1/3 miejsc przystosowanych do potrzeb osób starszych,

przestrzeń do występów dla ulicznych performerów,

nowa zieleń.

Jak podkreślono w dokumentacji, od projektantów oczekuje się m.in. autorskich rozwiązań w kwestii urządzeń do ćwiczeń i siedzisk (unikanie masowo produkowanych obiektów), tak, by nowe obiekty pasowały do swojego otoczenia. Wielokrotnie podkreślono też, że nowa przestrzeń powinna być tak zaprojektowana, aby poszczególne grupy użytkowników o różnych potrzebach nie przeszkadzały sobie nawzajem. Przykładowo stoły do gier mają znajdować się na uboczu, w zacienionym miejscu, z dala od urządzeń do ćwiczeń.

– Zaleca się usytuowanie pojedynczych elementów lub części większej kompozycji obiektów doróżnych form aktywności fizycznej w sposób umożliwiający uzyskanie kadru zdjęciowegoeksponującego aktywność fizyczną na tle rozpoznawalnych elementów otoczenia, w szczególności budynek PKiN, MSN oraz innych obiektów tworzących współczesną panoramęWarszawy – czytamy w szczegółowych założeniach do toczącego się konkursu na zagospodarowanie narożnika parku.

Zwycięska koncepcja zmian w parku Świętokrzyskim przewiduje m.in. niedużą sadzawkę w centrum modernizowanego obszaru, ławki ustawione pod fantazyjnymi latarniami oraz rabaty i pergole o kolistym kształcie. Wytyczone zostaną nowe ścieżki, które pozwolą stworzyć nowe połączenie piesze między węzłem komunikacyjnym Świętokrzyska a budynkami Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatru TR Warszawa.

– Projekt wyróżnił się najlepszymi rozwiązaniami, które włączyły zdegradowany narożnik ulic w przestrzeń parku. W ocenie sądu zaproponowane rozwiązania wskazują na dobre wyczucie znajomości przyzwyczajeń dotychczasowych użytkowników tego miejsca, co ma odzwierciedlenie w bardzo trafnym rozmieszczeniu funkcji rekreacyjnych i sportowych. Wysoko oceniono także wkomponowanie w układ terenu elementów błękitno-zielonej infrastruktury, przede wszystkim niecek infiltracyjno-retencyjnych, wpływających na poprawę warunków mikroklimatycznych w tej części parku – podało miasto na temat zwycięskiej koncepcji.

Okolice parku już się zmieniają, ale na pawilon „Emilia” jeszcze poczekamy

Warto przypomnieć, że w pobliżu narożnika parku, który ma się dodatkowo zazielenić, powstała w 2023 r. nowa ulica z 52 drzewami. Te i planowane zmiany w okolicach Parku Świętokrzyskiego należy bez wątpienia ocenić na plus – tym bardziej, że jest on dziś miejscem nieco zapomnianym. Choć spacerowiczów nie brakuje, miejsce to cieszy się dużo mniejszą popularnością, niż można by się tego spodziewać po sporym terenie zielonym w ścisłym centrum. Sądząc z opinii w Internecie, park jest postrzegany jako nieco zaniedbany, a do odwiedzin zniechęcają m.in. przesiadujące tu często pijane i hałasujące osoby.

Przypomnijmy, że wskazany obszar leży w pobliżu nowego budynku MSN oraz przyszłego gmachu teatru TR Warszawa. Obok parku znajduje się też obelisk, obok którego przebiega droga dojazdowa do podziemi MSN i teatru (będą tędy docierać dostawy, eksponaty itp.). Z kolei blisko parku, na samym rogu ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, znajduje się prywatna działka, na której znajdował się dawniej Park Miniatur.

Między parkiem a PKiN ma z kolei zostać odbudowany w przyszłości rozebrany w 2017 r. pawilon „Emilia”, jednak na inwestycję tę od lat brak pieniędzy. W odpowiedzi na pytania redakcji Muratora miasto przyznało, że nie wiadomo, kiedy pawilon „Emilia” powróci na mapę Warszawy.

– Postępowanie „Nowa Emilia. Przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria” jest nadal na etapie negocjacji z potencjalnymi partnerami. Spowolnienie prac związane jest z wyższymi niż wstępnie zakładano kosztami realizacji projektu. W momencie gdy pozwoli na to sytuacja finansowa i projekt zostanie wpisany do budżetu, etap negocjacji zostanie zakończony, a uczestnicy postępowania zostaną poproszeni o złożenie ofert – wyjaśnia Monika Beuth, rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy.

Autor: UM Warszawa Wizualizacja odbudowanego pawilonu „Emilia” na skraju Parku Świętokrzyskiego

