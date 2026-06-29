Trwa przebudowa ul. Akademickiej w Białymstoku

Przebudowa ulicy Akademickiej w Białymstoku trwa od jesieni ubiegłego roku. Na placu budowy widać już efekty prowadzonych prac – na części odcinków wykonano krawężniki, powstają chodniki i przygotowywana jest konstrukcja nowej jezdni. Mieszkańcy i kierowcy nadal muszą jednak liczyć się z utrudnieniami. Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2026 roku.

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Inwestycja za blisko 16 mln zł obejmuje kluczowy fragment miasta

Modernizacja obejmuje niespełna kilometrowy odcinek ulicy Akademickiej wzdłuż parku Planty – od skrzyżowania z ulicą Legionową do ulicy Świętojańskiej. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, chodników oraz infrastruktury technicznej, a także fragmentów ulic Legionowej, Świętojańskiej, Z. Krasińskiego i J. Waszyngtona.

Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową wynosi 15 mln 977 tys. zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z dwóch zewnętrznych źródeł – Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027, z którego sfinansowano modernizację kanalizacji deszczowej.

Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Utrudnienia w ruchu nadal obowiązują

Na czas prowadzonych robót nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Modernizowany odcinek ulicy Akademickiej pozostaje zamknięty dla ruchu, z wyjątkiem mieszkańców dojeżdżających do posesji, pojazdów budowy oraz służb komunalnych i ratunkowych. Na całej długości ulicy obowiązuje również zakaz parkowania.

Zmiany dotyczą także ulic przyległych. Ulice J. Waszyngtona oraz Z. Krasińskiego (na odcinku od ul. Akademickiej do ul. M. Curie-Skłodowskiej) pozostają dwukierunkowe. Dodatkowe miejsca postojowe wyznaczono kosztem jednego pasa ruchu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w rejonie szpitala oraz przy ul. Świętojańskiej w pobliżu budynku nr 19.

Finał inwestycji jesienią 2026 roku

Choć na budowie widać wyraźne postępy, przed wykonawcą wciąż pozostają kolejne etapy robót. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, przebudowa ulicy Akademickiej zakończy się jesienią 2026 roku. Po oddaniu inwestycji do użytku mieszkańcy zyskają nową jezdnię, przebudowaną infrastrukturę techniczną oraz bardziej funkcjonalny układ komunikacyjny tej części miasta.

Według władz miasta inwestycja ma znacząco zwiększyć komfort i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej części Białegostoku.

– Prosimy naszych mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Pamiętajmy, że przebudowa Akademickiej jest inwestycją w przyszłość. Kiedy się zakończy – będzie tu wygodniej i bezpieczniej. I jestem pewien, że będzie to inwestycja równie udana, jak odnowiona Różanka, tężnia solankowa czy nowy plac zabaw na Plantach – zapewniał tuż po rozpoczęciu prac zastępca prezydenta Białegostoku, Tomasz Klim.

Artykuł powstał przy wsparciu AI