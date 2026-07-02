Nowy projekt zmieni oblicze Radomia. Powstanie tam zbiornik osiem razy większy od obecnego

W Radomiu powstanie zbiornik osiem razy większy od obecnego

W Radomiu powstanie nowy zbiornik wodny o powierzchni około 100 hektarów. Władze miasta oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały list intencyjny, który formalnie rozpoczyna przygotowania do inwestycji w zlewni rzeki Pacynki. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, poprawę retencji oraz stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców regionu.

Inwestycja powstanie na terenie doliny rzecznej, który od początku 2025 roku znajduje się w granicach administracyjnych Radomia. Jak podkreślają inicjatorzy, zmiana granic była kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację tego wieloletniego planu.

– To bardzo ważny dzień dla przyszłości naszego miasta. Dzięki zmianie granic administracyjnych możemy realizować projekt, o którym rozmawialiśmy od lat. Budowa zbiornika to inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, zwiększy możliwości retencji wody, a jednocześnie stworzy nowe miejsce rekreacji i wypoczynku – mówi prezydent Radosław Witkowski.

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Jasny podział zadań i finansowania projektu

Podpisany list intencyjny precyzuje podział obowiązków między partnerami. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie weźmie na siebie odpowiedzialność za pozyskanie finansowania, przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację prac budowlanych. Instytucja będzie również odpowiedzialna za wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które zostaną przejęte pod budowę zbiornika.

Z kolei Miasto Radom zadeklarowało swój udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wspierając tym samym kluczowy, początkowy etap inwestycji.

Harmonogram i strategiczne znaczenie inwestycji

Nowy zbiornik, roboczo nazwany „Pacyna”, będzie znacznie większy od istniejącego w mieście zalewu na Borkach – jego powierzchnia ma być aż ośmiokrotnie większa. Projekt jest już wpisany do planu inwestycji Wód Polskich, co potwierdza jego realność i priorytetowy charakter. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, zbiornik może zostać oddany do użytku na początku 2029 roku.

– Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego to nie tylko wytyczenie ścieżki dojścia do tego, by woda w tej dolinie się pojawiła. Mamy już wpis do planu inwestycji Wód Polskich. Szacujemy, że już na początku 2029 roku, zbiornik może służyć mieszkańcom Radomia, ale również okolicznych gmin – mówi poseł Konrad Frysztak.

Projekt, w ramach którego powstanie m.in. zapora piętrząca wodę, ma przede wszystkim zwiększyć odporność miasta i okolic na skutki zmian klimatycznych, takie jak gwałtowne opady czy susze. Wielofunkcyjny charakter inwestycji pozwoli jednak połączyć cele związane z bezpieczeństwem z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej.

– Naszą intencją jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i bilansu wodnego, ale wielofunkcyjny charakter zbiornika pozwoli także na jego wykorzystanie przez mieszkańców do celów rekreacyjnych. Będziemy czuwali nad zapewnieniem jak najlepszego wykonawstwa w przyszłości z poszanowaniem obszarów chronionych, którymi otoczona jest lokalizacja przewidywana dla zbiornika – powiedziała dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Katarzyna Dąbrowska.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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