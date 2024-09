Na pierwszy woonerf w Białymstoku brakuje 13 mln zł. Co dalej z inwestycją?

Na pierwszy woonerf w Białymstoku brakuje 13 mln zł. Co dalej z przebudową ul. św. Rocha w Białymstoku?

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Wikimedia Commons/Aleksey Andreyanov/CC BY-SA 4.0/no changes Fragment ul. św. Rocha w Białymstoku przed przebudową. Licencja zdjęcia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Fragment ul. św. Rocha w Białymstoku ma się przekształcić w pierwszy w tym mieście woonerf, czyli przestrzeń o uspokojonym ruchu z priorytetem dla pieszych. Na razie jednak są problemy z rozstrzygnięciem przetargu na wybór wykonawcy. Co dalej z białostocką inwestycją?

Woonerf w Białymstoku na ul. św. Rocha. Otwarto oferty w przetargu

Od kilku lat Białystok planuje budowę pierwszego w tym mieście woonerfu, czyli zazielenionej ulicy z uspokojonym ruchem samochodowym, gdzie pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści. W Polsce woonerfy należą do rzadkości, ale można je znaleźć m.in. w Łodzi, Gdyni i Warszawie.

Białystok chce stworzyć woonerf na ok. 460-metrowym fragmencie ul. św. Rocha, między ul. Krakowską a Bohaterów Monte Cassino. Dziś to ulica z dużym natężeniem ruchu, jednak po przebudowie miałaby zachęcać do spaceru i rekreacji. Miasto chciało wydać na inwestycję 30 mln zł, jednak jedyny wykonawca, który zgłosił się do przetargu, żąda za swoje usługi ponad 43,8 mln zł.

Na ten moment nie wiadomo, czy miasto wygospodaruje dodatkowe środki i zaakceptuje tę ofertę, czy zdecyduje się unieważnić przetarg i rozpisać nowy. To drugie rozwiązanie oznaczałoby opóźnienie, ale i szansę na tańsze oferty. Warto też jednak zauważyć, że już do pierwszego przetargu firmy nie chciały się zgłaszać – mimo że miasto kilka razy wydłużyło termin składania ofert, i tak zgłosił się tylko jeden chętny.

Planowany termin budowy woonerfu w Białymstoku to 31.10.2024–30.11.2026 r. Kłopoty z rozstrzygnięciem przetargu mogą jednak odsunąć początek budowy w czasie.

Autor: Wikimedia Commons/Rakoon/domena publiczna Fragment ul. św. Rocha w Białymstoku przed przebudową (po prawej)

Jaki będzie woonerf na ul. św. Rocha w Białymstoku?

Ulica św. Rocha zostanie przebudowana na odcinku ok. 460 m. Po przebudowie nadal będą mogły tędy jeździć samochody, ale priorytet będą mieć piesi, dla których ulica będzie pełnić funkcję deptaka. Przewidziano także dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz miejsca parkingowe, a także mnóstwo zieleni.

Żeby na to wszystko wystarczyło miejsca (oraz w celu uspokojenia ruchu) jezdnia zostanie zwężona do dwóch pasów jezdnych.

Zaplanowano również 4 strefy rekreacji przy woonerfie:

przy budynku nr 5,

na wysokości budynków od 11/1 do 15,

naprzeciw budynku nr 10/2,

przed budynkiem nr 23.

– W ramach inwestycji zostaną wyznaczone miejsca parkingowe, wybudowane oświetlenie uliczne, monitoring, podziemna infrastruktura techniczna tj. m.in.: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, oraz infrastruktura kolidująca m.in.: sieć gazowa, ciepłownicza oraz instalacja energetyczna i telekomunikacyjna – podaje miasto.

Autor: UM Białystok Wizja woonerfu na ul. św. Rocha w Białymstoku

Przy okazji budowy woonerfu powstanie też nowa ulica w Białymstoku

Warto dodać, że w ramach budowy woonerfu zostanie zrealizowane jeszcze jedno zadanie. Będzie to budowa nowej, krótkiej ulicy w pobliżu kościoła św. Rocha.

– W rejonie ul. Św. Rocha przewiduje się budowę nowej ulicy o długości ok. 360 m oznaczonej jako 8KD-D, która poprawi obsługę komunikacyjną m.in. kościoła p.w. Św. Rocha oraz Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku – podaje miasto.

Nowa ulica byłaby drogą dojazdową do kościoła, a także innych zabudowań w pobliżu. Przejęłaby też zapewne część ruchu z dzisiejszej ul. św. Rocha. Budowa ulicy zostanie zrealizowana w tym samym terminie co wykonanie woonerfu, czyli według zapowiedzi do końca listopada 2026 r.

