Metro w Krakowie. Gdzie znajdzie się stacja metra Stare Miasto? Magistrat prostuje

14:31

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: Google Earth Gdzie znajdzie się ostatecznie stacja metra Stare Miasto w Krakowie? Prawdopodobnie pod skrzyżowaniem przy Bagateli

Kraków zabiera się za opracowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie niezbędnych decyzji zezwalających na budowę linii metra w tym mieście. Tymczasem w mediach rozgorzała dyskusja o tym, gdzie znajdzie się stacja metra Stare Miasto. Czy pod teatrem Bagatela czy nieco dalej w okolicy parku W. Szymborskiej. Dziś miasto wydało w tej sprawie oświadczenie.

Spis treści

Gdzie będzie stacja metra Stare Miasto w Krakowie?

Jak podał na platformie X (dawny Twitter) radny Łukasz Maślona (Kraków dla Mieszkańców), stacja metra pod Starym Miastem nie znajdzie się pod skrzyżowaniem przy Teatrze Bagatela, które było brane pod uwagę jako optymalne rozwiązanie. Taką odpowiedz na pytanie w interpelacji radny otrzymał z Urzędu Miejskiego w Krakowie. Na przystanek w tym miejscu miał się nie zgodzić wojewódzki konserwator zabytków. Taką odpowiedź radny otrzymał na oficjalną interpelację z pytaniem o lokalizację stacji metra.

Gdy radny opublikował odpowiedź urzędników, w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza.

Zareagowali na nią także urzędnicy z krakowskiego magistratu, publikując 30 października oficjalne oświadczenie. Wynika z niego, że... poprzednia odpowiedź urzędu na interpelację była pomyłką pracownika UM… W oświadczeniu urzędnicy bowiem dementują to, co napisano w odpowiedzi na interpelacje radnego Maślony.

Szanowny Panie Prezydencie @Miszalski_ będę wdzięczny za skorygowanie skandalicznej informacji wprowadzającej w błąd mieszkańców! Informacje przekazane przeze mnie na portalu X pochodzą z... odpowiedzi Prezydenta Miasta Krakowa na moją interpelację. @kubiakp__ @RadioKrakow pic.twitter.com/vgldewTpE0— Łukasz Maślona (@MaslonaL) October 29, 2024

Wbrew doniesieniom medialnym, wywołanym wpisem jednego z miejskich radnych na platformie X (dawny Twitter), stacja metra Stare Miasto nie będzie zlokalizowana w rejonie parku im. Wisławy Szymborskiej. Najbliższa centrum stacja powstanie przy ul. Karmelickiej, na wysokości numerów 7 i 9, kilkanaście metrów od budynku Teatru Bagatela. Taka lokalizacja jest efektem uzgodnienia z Urzędem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – ogłosił magistrat.

Jak napisali urzędnicy, wejścia i wyjścia do stacji znajdą się po obu stronach ul. Karmelickiej. W toku prac studialnych nad trasą pierwszej linii szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie i lokalizacją przystanków, pojawiały się propozycje budowy stacji Stare Miasta bezpośrednio pod skrzyżowaniem ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale. Jednak takie rozwiązanie nie zyskało pozytywnego uzgodnienia Urzędu Konserwatorskiego. Dlatego też do dalszych prac projektowych, związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowej, wskazana została lokalizacja stacji przy ul. Karmelickiej.

Metro w Krakowie powstanie

Metro w Krakowie to temat, który mocno rozgrzewa mieszkańców. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zadeklarował, że budowa podziemnej kolei w Krakowie nie zostanie porzucona, wręcz przeciwnie, miasto już zabrało się za przygotowywanie dokumentacji dla tej inwestycji.

Rozpoczęcie budowy metra to najważniejsze zobowiązanie jakie złożyłem mieszkańcom w czasie kampanii wyborczej. Od początku kadencji przeprowadziliśmy szereg działań związanych z analizą dotychczasowej dokumentacji działań podjętych przez miasto. Aktywnie rozpatrujemy źródła finansowania i nawiązaliśmy współpracę ze spółką Metro Warszawskie, która realizuje transport podziemny w stolicy – mówił podczas jednej z sesji Rady Miasta Krakowa prezydent Aleksander Miszalski.

Metro w Krakowie - postęp prac

Do końca przyszłego roku Kraków powinien wybrać wykonawcę projektu pierwszego, 6-kilometrowego etapu. Koszty jego budowy pokryje budżet państwa, fundusze unijne oraz miasto.

Obecnie miasto czeka na decyzję środowiskową dla pierwszego etapu budowy. Jej uzyskanie spodziewane jest w pierwszym kwartale 2025 r. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami przygotowywana jest realizacja tunelu, który umożliwi w przyszłości jazdę taboru metra.

Ma to być projekt metro typu ciężkiego.

Tak będzie budowane metro w Krakowie

Jak informuje miasto, pierwszy etap byłby finansowany i realizowany przez miasto przy wsparciu środków unijnych lub dotacji. Etap ten będzie obejmować odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie linii tramwajowej KST IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze ronda Młyńskiego.

Długość tego etapu to 6 km. Szacowany koszt realizacji tego odcinka to 3 mld zł.

Z kolei etapy drugi (wschodni) i trzeci (zachodni) zostaną zrealizowane przez partnera prywatnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty wykonania tych etapów mogłyby być ponoszone z dominującym udziałem środków publicznych w układzie: budżet państwa, środki UE, środki inwestora prywatnego i środki Gminy Miejskiej Kraków.

Długość II i III etapu pierwszej linii metra to ok. 20 km. Szacunkowy koszt realizacji kolejnych etapów to ok. 10 mld zł.

Po zakończeniu postępowania na wybór partnera prywatnego i rozpoczęcia przez niego fazy projektowej, przeanalizowane zostanie połączenie tunelu (odcinka centralnego) z kolejnymi etapami. To, jaki będą miały finalny przebieg, określą dodatkowe prace studialne. Wtedy też konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o wydanie nowej decyzji środowiskowej.

Szacunkowy łączny koszt realizacji pierwszej linii metra (uwzględniając pierwszy, drugi i trzeci etap) o długości około 26 km to ok. 13 mld zł. Przewidywany koszt pozyskania taboru wyniesie ok. 1,5 mld zł.

W pierwszej kolejności działania miasta skupią się na budowie tunelu pod ścisłym centrum Krakowa. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej (planowane na I kwartał 2025 r.) na przełomie II i III kwartału 2025 r. ogłoszone zostanie zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej.

