Ma kosztować dwa razy tyle co poprzednio budowany most, zniszczony przez powódź

15:24

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: GDDKiA Tak ma wyglądać nowy most nad Białą Głuchołaską

Jak informuje GDDKiA, powstała już dokumentacja projektowa dla budowy nowego mostu w Głuchołazach nad Białą Głuchołaską. Poprzedni budowany obiekt oraz most tymczasowy zostały zniszczone przez powódź we wrześniu ubiegłego roku. Nowa przeprawa ma wytrzymać podobne kataklizmy w przyszłości. Nie zostanie zerwana, nawet jeśli woda będzie płynąć nad nim.

Powódź zniszczyła most w budowie i most tymczasowy

Wcześniejszy budowany obiekt (zniszczony w trakcie ubiegłorocznej powodzi) był projektowany tak, żeby znieść przepływy wody, podobne d tych podczas powodzi z 1997 roku. Jednak, jak się okazało podczas powodzi we wrześniu 2024 roku były one niemal dwukrotnie wyższe. Wodowskaz w Mikulovicach (po stronie czeskiej) w 1997 roku wskazał przepływ na poziomie 240 m3/s, a w 2024 roku wskazał przepływ na poziomie 430 m3/s, co przełożyło się na wyższy o ok. 1,5 m poziom rzeki w Głuchołazach w stosunku do poziomu z 1997 roku.

Nowy most na Białej Głuchołaskiej wytrzyma więcej

Nowy most będzie jednoprzęsłowy, obiekt zapewniać będzie przepływ wody na poziomie z września 2024 r. i nie zostanie zerwany nawet w sytuacji, gdy woda przepływać będzie nad nim.

Ubiegłoroczna powódź na południu Polski pokazała, jak istotne jest przygotowanie infrastruktury do ekstremów pogodowych. Dlatego budowa mostu o wyższych parametrach to przykład nowego myślenia o infrastrukturze. Ten projekt zapewni stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo mieszkańców. Mam nadzieję, że nowa inwestycja będzie przykładem dla całej Polski i wzorem do naśladowania dla innych państw odnośnie tego jak budować odporną na powódź infrastrukturę — powiedział minister infrastruktury, Dariusz Klimczak.

Jednoprzęsłowy most bez podpór w korycie rzeki

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą projektu 3 lutego br. Przewidywała ona przygotowanie do końca marca br. projektu budowy nowego obiektu mostowego, zgodnie z warunkami administratora rzeki (tj. PGW Wody Polskie), rekomendacjami Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDIM) oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt nowej przeprawy na Białej Głuchołaskiej w ciągu drogi krajowej nr 40 przewiduje budowę obiektu jednoprzęsłowego. Tym samym uwzględnia postulaty w zakresie obiektu bez podpór w korycie rzeki, które zgłaszane były przez samorządowców i mieszkańców po powodzi. Nowy obiekt w Głuchołazach będzie mostem łukowym, żelbetowym o długości 52 m i szerokość 17 m z dwoma pasami ruchu i chodnikami.

Most w Głuchołazach, kiedy będzie gotowy?

Jak powiedział w poniedziałek, 7.04.2025 r., w Głuchołazach minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, koszt budowy nowego mostu - szacowany na 20 mln złotych - będzie dwukrotnie wyższy od kosztów mostu, który został zniszczony przez powódź. Minister wyraził nadzieję, że most będzie gotowy za rok.

Usuwanie skutków powodzi w województwie opolskim

Jak informuje GDDKiA, dotychczas w województwie opolskim tylko na infrastrukturze drogowej zrealizowano 59 zadań utrzymaniowych, w tym 14 zadań doraźnych, wśród których była m.in. budowa mostu tymczasowego w Głuchołazach na DK40. Łączna wartość tych prac wyniosła około 10,7 mln zł.

Do końca czerwca zrealizowanych zostanie kolejnych blisko 70 zadań utrzymaniowych o wartości blisko 5 mln zł. Będzie to m.in. naprawa uszkodzonych elementów pasa drogowego oraz uszkodzonej nawierzchni, odmulanie rowów i przepustów, oczyszczanie elementów kanalizacji deszczowej, czy uzupełnianie ubytków skarp, poboczy i umocnień.

W woj. opolskim zrealizowanych zostanie także osiem zadań o łącznej wartości około 257 mln zł. Chodzi o przebudowę mostów na DK38 w Grobnikach i na DK40 w Głogówku oraz DK40 w Głuchołazach i DK46 w Kamienicy.

DK45 w Krapkowicach i DK94 w Skorogoszczy zostaną rozbudowane i wzmocnione na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości. Wśród tych zadań jest też budowa mostu jednoprzęsłowego nad rzeką Biała Głuchołaska w ciągu DK40 w Głuchołazach.

W woj. opolskim planowane jest przeniesienie Rejonu GDDKiA w Nysie wraz z obwodem drogowym i magazynem na sól do nowej siedziby. Poprzednia infrastruktura została zniszczona przez powódź.

W sumie w woj. opolskim, dolnośląskim i lubuskim planowana jest realizacja 16 zadań inwestycyjnych, o łącznej wartości niemal 434 mln zł.

Zobacz najdłuższe i najciekawsze mosty budowane w Polsce

