Nowe Centrum Bezpieczeństwa w Milanówku staje się faktem

Burmistrz Miasta Milanówka, Artur Niedziński, oficjalnie zatwierdził umowę z firmą Woj-Art Sp. z o.o. na dokończenie budowy nowoczesnego obiektu, który będzie służył jako zintegrowane Centrum Bezpieczeństwa. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 11 793 000 zł. Co istotne, cała inwestycja zostanie sfinansowana ze źródeł zewnętrznych, bez obciążania budżetu miasta. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wykonawca ma 22 miesiące na zrealizowanie zadania, które obejmuje nie tylko prace budowlane i wykończeniowe, ale również opracowanie pełnej dokumentacji technicznej.

- Podpisanie umowy na dokończenie Centrum Bezpieczeństwa to zwieńczenie wielu miesięcy pracy, rozmów i uzgodnień. Inwestycja zostanie dostosowana do faktycznych potrzeb, zachowaliśmy wszystkie pozyskane dotacje, ograniczyliśmy udział środków z budżetu miasta, a wieloletni dąb rosnący na działce w kolizji z poprzednimi założeniami projektowymi zostanie na swoim miejscu. Po roku przestoju i ciężkiej pracy administracyjnej obiekt wchodzi w ostatni etap realizacji. Dziękuję wszystkim stronom za sprawną i odpowiedzialną współpracę – podkreśla Burmistrz Miasta Milanówka Artur Niedziński.

Polecamy: Ruszyła budowa parku handlowego Świderek w Otwocku. Co zaoferuje przyszłym klientom?

Milanówek buduje fortecę bezpieczeństwa

Nowy budynek to znacznie więcej niż tylko strażnica. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego zaplecza dla służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców. Swoje siedziby znajdą tu Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska i Pogotowie Ratunkowe.

Obiekt zostanie wyposażony w garaże i zaplecze techniczne dla pojazdów ratowniczych. Na piętrze zaplanowano wielofunkcyjną przestrzeń typu "open space", która będzie służyć do organizacji szkoleń, warsztatów oraz spotkań z mieszkańcami z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Kto wybuduje Centrum Bezpieczeństwa w Milanówku?

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Woj-Art Sp. z o.o. ze Skierniewic. To podmiot z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym, specjalizujący się w realizacji wymagających obiektów użyteczności publicznej. W portfolio firmy znajdują się projekty prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków oraz inwestycje dla sektora ochrony zdrowia. Wybór wykonawcy nastąpił w ramach konkurencyjnego przetargu, w którym udział wzięło siedem podmiotów.

Inwestycja z poszanowaniem natury. "Udało się ochronić cenny dąb"

Władze Milanówka podkreślają, że projekt został zoptymalizowany nie tylko pod kątem funkcjonalnym, ale również ekologicznym. Jednym z założeń było dostosowanie planów tak, aby ocalić cenny, wieloletni dąb rosnący na działce budowlanej.

- W Milanówku pokazujemy, że rozwój miasta i poszanowanie środowiska mogą, a wręcz powinny iść w parze. Cieszę się, że udało się ochronić cenny dąb i dostosować projekt do warunków działki. Dziś świętujemy rozpoczęcie kolejnego ważnego etapu tej strategicznej inwestycji w bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla wiceburmistrz Milanówka Mirosław Kaznowski.

Finalizacja budowy Centrum Bezpieczeństwa znacząco podniesie zdolności reagowania lokalnych służb i stworzy nowoczesną przestrzeń do edukacji i integracji społeczności.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

