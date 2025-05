Energooszczędna rewolucja w zabytkach! Kraków pokaże Europie, jak modernizować kamienice

Czy zabytkowe kamienice mogą być energooszczędne? Kraków staje się poligonem doświadczalnym. Międzynarodowy projekt "FuturHist" opracuje standardy modernizacji budynków historycznych. Kamienica przy ul. Kościuszki 18 przejdzie metamorfozę i stanie się wzorem dla całej Europy! Celem projektu jest opracowanie standardów energooszczędnej modernizacji budynków historycznych. Zakwalifikowane zostały do niego obiekty w czterech miastach Europy, a jednym z nich jest kamienica przy ul. Kościuszki 18 w Krakowie.

Modernizacja zabytków z uwzględnieniem standardów energooszczędności jest możliwa, ale wymaga indywidualnego podejścia i współpracy z konserwatorem zabytków. Celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu na obiekt zabytkowy, jednocześnie poprawiając jego efektywność energetyczną.

Remonty i termomodernizacja zabytków - potrzebne standardy

Projekt, realizowany z unijnego programu Horyzont Europa, realizowany jest przez naukowców z Włoch, Szwecji, Danii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Polski. Nasz kraj reprezentują specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Głównym celem współpracy jest opracowanie dla zabytkowych budynków skutecznych rozwiązań, które zmniejszą ich zapotrzebowania na energię o minimum 60% a jednocześnie nie wpłyną na wygląd i wartości historyczne obiektów.

Dzięki zaangażowaniu specjalistów z różnych państw, które m.in. różnią się między sobą warunkami klimatycznymi mającymi bardzo ważny wpływ na wybór materiałów i środków będzie opracowane zostanie całe spektrum pomocnych rozwiązań. Muszą one także uwzględniać możliwą minimalizację kosztów takich przedsięwzięć, aby mogły one być szeroko dostępne oraz rzecz jasna sprzyjać ochronie środowiska. Dzięki tym metodom będzie możliwe trwałe zachowanie unikalnego dziedzictwa historycznego miast takich jak Kraków.

To wyzwanie wymagające innowacyjnych rozwiązań, a współpraca międzynarodowa w ramach projektu „FuturHist” pozwala nam wypracować modele, które będą służyć miastom w całej Europie. Dzięki unikatowym kompetencjom naszych naukowców Politechnika Krakowska może uczestniczyć w projekcie o ogromnym znaczeniu dla przyszłości dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej

Kościuszki 18 - kamieniczka, jakich wiele w Krakowie

Do projektu wytypowane zostały oprócz krakowskiego budynku także obiekty w hiszpańskiej Kordobie, szkockim Edynburgu i szwedzkim Linkoping.

Dom w Krakowie jest typową dla Zwierzyńca niewielką kamieniczką z parterem ozdobionym tynkowanym boniowaniem i piętrem z cegły klinkierowej urozmaiconej prostym tynkowanym fryzem i gzymsem. To charakterystyczny dla pejzażu Krakowa budynek z przełomu XIX i XX w. Niegdyś była tutaj Apteka pod Aniołem, której pomieszczenia użytkuje dzisiaj antykwariat Abecadlo.

Dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, profesor Politechniki Krakowskiej, kierująca pracami polskiego zespołu badawczego, wskazała: „W Krakowie dokonaliśmy dogłębnego rozpoznania tego typu budynków, do którego należy kamienica przy ul. Kościuszki. Wiemy, że podobnych obiektów, nadających się do energetycznej regeneracji, jest w mieście przynajmniej 3,5 tysiąca – to m. in. ponad 2,3 tys. kamienic i 1183 willi. A liczby te mogą być nawet niedoszacowane ze względu na niepełne dane dotyczące roku budowy w ewidencji gruntów i budynków.”

Energooszczędna modernizacja - zakres prac

Prace w kamienicy przy Kościuszki 18 ma koordynować Zarząd Budynków Komunalnych w ścisłej współpracy z zespołem badawczym Politechniki Krakowskiej oraz Fundacją Sendzimira. Na postawie wytycznych naukowców w budynku zostaną zastosowane takie rozwiązania jak:

izolacja ścian zewnętrznych i docieplenie od wewnątrz,

wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania energią.

Sprawdzane są także możliwości wykorzystania energii odnawialnej przy zasilaniu budynku. Potem będzie on precyzyjnie monitorowany m.in. pod kątem przewodzenia ciepła i wilgotności, jakości powietrza i komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz ilości zużywanej energii.

Budżet przewidziany dla Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wynosi ponad 270 tys. euro, z czego prawie 150 tys. euro to środki, przeznaczone na wykonanie prac projektowych i budowlanych w wytypowanej kamienicy.

źródło: krakow.pl, Fundacja Sendzimira

