Wielka inwestycja w Polsce Wschodniej. Gigant AGD uruchomił fabrykę za 600 mln zł

Gigant AGD uruchomił fabrykę za 600 mln zł

Koncern BSH, właściciel marek Bosch i Siemens, uruchomił nowy zakład produkcyjny małego AGD w Rudnej Wielkiej pod Rzeszowem, informuje portal fabrykiwpolsce.pl. Wartość inwestycji w nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowy wyniosła blisko 600 mln zł. Uruchomienie fabryki umacnia pozycję aglomeracji rzeszowskiej jako kluczowego ośrodka przemysłowego w południowo-wschodniej Polsce.

Nowy obiekt pozwolił na zintegrowanie wszystkich lokalnych operacji firmy, które do tej pory były rozproszone. Projekt jest istotnym sygnałem dla rynku nieruchomości przemysłowych, potwierdzającym rosnące zainteresowanie Polską Wschodnią ze strony globalnych graczy.

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73 tys. mkw. w formule build-to-suit

Kompleks o łącznej powierzchni 73 tys. mkw. został zrealizowany przez dewelopera Panattoni w formule build-to-suit (BTS), czyli na konkretne zamówienie najemcy. W ramach jednej nieruchomości połączono strefę wytwórczą, zaawansowane zaplecze magazynowe oraz nowoczesną część biurową.

Prace budowlane ruszyły na początku 2025 roku i przebiegły zgodnie z harmonogramem, co pozwoliło na płynne przeniesienie operacji i rozpoczęcie produkcji w nowym miejscu. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie zoptymalizować procesy produkcyjne i logistyczne koncernu.

Strategiczny wybór na Podkarpaciu

Kluczowym atutem inwestycji jest jej lokalizacja. Fabryka powstała na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko, która oferuje korzystne warunki dla inwestorów. To strategiczny punkt na mapie logistycznej Polski, gwarantujący doskonałe połączenie z kluczowymi arteriami komunikacyjnymi.

Bezpośredni dostęp do autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19 zapewnia sprawny transport towarów zarówno w kierunku zachodnim, jak i północnym. Bliskość sieci kolejowej oraz międzynarodowego lotniska dodatkowo wzmacnia potencjał logistyczny tej lokalizacji, co było jednym z głównych czynników decydujących o wyborze Podkarpacia.

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Tysiąc etatów i własne centrum badawcze

W zakładzie w Rudnej Wielkiej produkowane są obecnie systemy odkurzania oraz kapsułkowe ekspresy do kawy. Inwestycja zapewniła 1000 etatów, co stanowi istotne wzmocnienie dla lokalnego rynku pracy. Koncern BSH zapowiada przy tym dalszy rozwój działalności w regionie.

Już w 2027 roku asortyment fabryki ma zostać rozszerzony o nową linię ciśnieniowych ekspresów do kawy. Co istotne, firma rozwija w regionie także własną jednostkę badawczo-rozwojową (R&D). Świadczy to o długoterminowym zaangażowaniu w tę lokalizację i budowaniu nie tylko mocy produkcyjnych, ale również kompetencji technologicznych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI