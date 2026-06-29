Rodzinny resort na Podkarpaciu rośnie. Jesienią ruszy budowa centrum konferencyjnego

Hotel Bacówka Radawa & SPA na Podkarpaciu zakończył drugi etap rozbudowy, oddając do użytku nowe skrzydło z apartamentami rodzinnymi – informuje portal propertynews.pl. Dzięki inwestycji, za którą odpowiadają właściciele obiektu Joanna i Paweł Preisner, baza noclegowa wzrosła do około 300 miejsc, co umacnia pozycję resortu w segmencie turystyki rodzinnej.

To kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju, która zakłada fazowe wzmacnianie potencjału obiektu. Finalizacja obecnego etapu jest kontynuacją działań rozpoczętych na początku 2026 roku, kiedy to w hotelu uruchomiono nową strefę rozrywki dla dzieci o powierzchni 1000 mkw.

Nowe skrzydło z ofertą dla rodzin

Kluczowym elementem zakończonej właśnie inwestycji jest oddanie do użytku 25 nowych apartamentów. Zostały one zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych potrzebach rodzin, oferując konfiguracje dla grup 2+2, 2+3, a także większych. Ten ruch jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości obiekty wypoczynkowe, dostosowane do pobytów z dziećmi.

Mimo rozbudowy i zwiększenia skali działania, właściciele podkreślają, że zamierzają utrzymać butikowy i kameralny charakter Bacówki, która jest pozycjonowana w segmencie premium. Nowa część obiektu łączy nowoczesny design z elementami inspirowanymi naturą, co ma być spójne z dotychczasową estetyką resortu.

Kolejny cel: rynek MICE

Zakończenie prac nad skrzydłem apartamentowym nie oznacza końca inwestycji w Radawie. Właściciele zapowiadają już rozpoczęcie trzeciego, kluczowego etapu rozbudowy. Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu 2026 roku ma ruszyć budowa nowoczesnego centrum konferencyjno-eventowego.

Ta decyzja sygnalizuje strategiczną dywersyfikację oferty i wejście na rynek MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Budowa zaplecza dla klienta biznesowego pozwoli obiektowi na wydłużenie sezonu i uniezależnienie przychodów od typowej sezonowości turystyki wypoczynkowej. Dla inwestorów jest to jasny sygnał dążenia do maksymalizacji potencjału operacyjnego nieruchomości.

Rozwój Bacówki Radawa & SPA jest przykładem, jak regionalne obiekty hotelarskie mogą skutecznie budować swoją pozycję rynkową poprzez przemyślane, wieloetapowe inwestycje, celujące w konkretne i dochodowe nisze rynkowe.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/hotele/rosnie-rodzinny-resort-na-podkarpaciu-jesienia-ruszy-nowa-inwestycja,199489.html

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