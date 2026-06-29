Rodzinny resort na Podkarpaciu rośnie. Jesienią ruszy budowa centrum konferencyjnego

redakcja Muratorplus.pl
2026-06-29 15:25

Podkarpacki Hotel Bacówka Radawa & SPA zakończył drugi etap rozbudowy, zwiększając swoją bazę noclegową do blisko 300 miejsc. To jednak nie koniec wieloetapowej inwestycji. Właściciele zapowiadają już budowę centrum konferencyjnego, co ma otworzyć resort na rynek MICE i uniezależnić go od sezonowości w turystyce wypoczynkowej.

Hotel Bacówka Radawa & SPA na Podkarpaciu zakończył drugi etap rozbudowy, oddając do użytku nowe skrzydło z apartamentami rodzinnymi – informuje portal propertynews.pl. Dzięki inwestycji, za którą odpowiadają właściciele obiektu Joanna i Paweł Preisner, baza noclegowa wzrosła do około 300 miejsc, co umacnia pozycję resortu w segmencie turystyki rodzinnej.

To kolejny krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju, która zakłada fazowe wzmacnianie potencjału obiektu. Finalizacja obecnego etapu jest kontynuacją działań rozpoczętych na początku 2026 roku, kiedy to w hotelu uruchomiono nową strefę rozrywki dla dzieci o powierzchni 1000 mkw.

Nowe skrzydło z ofertą dla rodzin

Kluczowym elementem zakończonej właśnie inwestycji jest oddanie do użytku 25 nowych apartamentów. Zostały one zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych potrzebach rodzin, oferując konfiguracje dla grup 2+2, 2+3, a także większych. Ten ruch jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości obiekty wypoczynkowe, dostosowane do pobytów z dziećmi.

Mimo rozbudowy i zwiększenia skali działania, właściciele podkreślają, że zamierzają utrzymać butikowy i kameralny charakter Bacówki, która jest pozycjonowana w segmencie premium. Nowa część obiektu łączy nowoczesny design z elementami inspirowanymi naturą, co ma być spójne z dotychczasową estetyką resortu.

Kolejny cel: rynek MICE

Zakończenie prac nad skrzydłem apartamentowym nie oznacza końca inwestycji w Radawie. Właściciele zapowiadają już rozpoczęcie trzeciego, kluczowego etapu rozbudowy. Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu 2026 roku ma ruszyć budowa nowoczesnego centrum konferencyjno-eventowego.

Ta decyzja sygnalizuje strategiczną dywersyfikację oferty i wejście na rynek MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Budowa zaplecza dla klienta biznesowego pozwoli obiektowi na wydłużenie sezonu i uniezależnienie przychodów od typowej sezonowości turystyki wypoczynkowej. Dla inwestorów jest to jasny sygnał dążenia do maksymalizacji potencjału operacyjnego nieruchomości.

Rozwój Bacówki Radawa & SPA jest przykładem, jak regionalne obiekty hotelarskie mogą skutecznie budować swoją pozycję rynkową poprzez przemyślane, wieloetapowe inwestycje, celujące w konkretne i dochodowe nisze rynkowe.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertynews.pl/hotele/rosnie-rodzinny-resort-na-podkarpaciu-jesienia-ruszy-nowa-inwestycja,199489.html

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