Czeski fundusz nieruchomościowy Trigea Real Estate Fund został współudziałowcem spółki będącej właścicielem centrum handlowego Posnania. Transakcja, w której funduszowi doradzali eksperci CBRE, polegała na nabyciu części udziałów od Apsys Polska. To jak dotąd największa tegoroczna transakcja na polskim rynku handlowym dotycząca pojedynczego obiektu.

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Strategia Apsys i ekspansja czeskiego funduszu na polskim rynku

Sprzedaż części udziałów w spółce, do której należy Posnania, była zaplanowana zgodnie z długoterminowym planem strategicznym Grupy Apsys. Jego celem jest uwalnianie kapitału własnego, który ma wesprzeć długoterminową strategię wzrostu dewelopera.

Dla funduszu Trigea, działającego za pośrednictwem spółki Trigea Nomovitostní Fond, Sicav, A.S., transakcja oznacza zwiększenie ekspozycji na polski rynek handlowy. Fundusz koncentruje się na nieruchomościach komercyjnych w Czechach, na Słowacji i w Polsce, gdzie posiada już w swoim portfelu m.in. projekty biurowe w Warszawie i we Wrocławiu.

Ożywienie na rynku inwestycyjnym potwierdzają dane

Z danych CBRE wynika, że rośnie zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości komercyjnych wśród zagranicznych inwestorów. W pierwszym kwartale 2026 roku wartość inwestycji w tym sektorze przekroczyła 1 mld euro, co stanowi wzrost o 44 proc. w ujęciu rocznym. Oznaki ożywienia są szczególnie widoczne w sektorze magazynowym i handlowym.

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Inwestorzy patrzą nie tylko na stolicę

– Cieszymy się, że naszą wiedzą i doświadczeniem wsparliśmy klienta przy jak dotąd największej tegorocznej transakcji dotyczącej pojedynczego obiektu handlowego w Polsce. Nabycie części udziałów w spółce będącej właścicielem Posnanii przez czeski fundusz Trigea dowodzi, że na inwestycyjnym radarze znajdują się nie tylko obiekty komercyjne w stolicy, ale również atrakcyjne obiekty w innych częściach kraju. Ubiegły rok w sektorze handlowym upłynął pod znakiem ekspansji parków handlowych w mniejszych miejscowościach. Widoczny był również popyt na centra handlowe, co może przełożyć się na realizację kolejnych transakcji dotyczących tych aktywów w niedalekiej przyszłości – mówi Monika Kulawińska, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Posnania z kompletem najemców i rosnącą liczbą odwiedzających

Posnania, otwarta w 2016 roku, jest największym centrum handlowym w Wielkopolsce. Na 100 tys. mkw. powierzchni handlowej skupia ponad 300 marek oraz ponad 40 restauracji i kawiarni.

Zgodnie z danymi Apsys, w 2025 roku obiekt odnotował odwiedzalność na poziomie 14 mln klientów, co oznacza wzrost o 5,1% rok do roku. Obroty najemców wzrosły w tym samym czasie o 6,5%, a centrum utrzymało 100-procentowy poziom wynajęcia powierzchni.

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Źródło: CBRE

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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