Kluczowa inwestycja Stokrotki na Pomorzu. Nowy magazyn obsłuży 60 sklepów

Sieć handlowa Stokrotka uruchomiła nowy magazyn regionalny w Przejazdowie koło Gdańska, informuje portal projektinwestor.pl. Obiekt o powierzchni 4 000 mkw. ma usprawnić zaopatrzenie sklepów w północnej części kraju i stanowi kolejny element rozbudowy własnej infrastruktury logistycznej firmy.

Strategiczny punkt na logistycznej mapie Pomorza

Nowy magazyn ma powierzchnię 4 000 mkw. i zlokalizowany jest w strategicznym punkcie logistycznym w Przejazdowie, w pobliżu Gdańska. Jego głównym zadaniem jest optymalizacja dostaw do sklepów sieci w województwie pomorskim. Docelowo obiekt ma obsługiwać do 60 placówek w regionie, co znacząco skróci czas realizacji zamówień i zwiększy elastyczność operacyjną.

Technologia kluczem do efektywności

Obiekt został wyposażony w nowoczesne rozwiązania, które mają podnieść wydajność procesów magazynowych. Pracownicy korzystają z systemu kompletacji głosowej (tzw. voice picking), który przyspiesza realizację zamówień i minimalizuje ryzyko pomyłek. Flota wózków widłowych opiera się na napędzie litowo-jonowym, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie energią i skrócenie czasu potrzebnego na ładowanie. Całość uzupełniają hydrauliczne doki przeładunkowe, usprawniające proces przyjmowania i wysyłania towarów.

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Element szerszej strategii rozwoju

Uruchomienie magazynu w Przejazdowie nie jest odosobnioną inwestycją. Wpisuje się w długofalową strategię firmy, która od kilku lat konsekwentnie buduje własne, niezależne zaplecze logistyczne. W ciągu ostatnich czterech lat Stokrotka uruchomiła dwa duże centra dystrybucyjne oraz pięć magazynów regionalnych.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, w tym dyrektor logistyki Łukasz Barański, celem tych działań jest uzyskanie większej kontroli nad łańcuchem dostaw oraz zwiększenie elastyczności, co jest kluczowe przy dynamicznym rozwoju sieci sprzedaży.

Nowe miejsca pracy w regionie

Inwestycja Stokrotki będzie miała również bezpośredni wpływ na lokalny rynek pracy. Firma zapowiada, że w perspektywie najbliższych pięciu lat w magazynie w Przejazdowie zatrudnienie znajdzie docelowo do 50 osób. Nowy obiekt to także wzmocnienie całego regionalnego łańcucha dostaw, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie sklepów sieci na Pomorzu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.projektinwestor.pl/aktualnosc/pomorskie-stokrotka-uruchomila-nowy-magazyn-regionalny