Ogólnopolski deweloper Archicom, należący do Grupy Echo, uruchomił przedsprzedaż mieszkań w nowej inwestycji w Poznaniu. Projekt o nazwie Osiedle Kolektyw powstaje przy ul. Fortecznej na Starołęce – w dzielnicy, która przechodzi dynamiczną transformację i zyskuje na znaczeniu na mieszkaniowej mapie miasta. W pierwszym etapie do oferty trafią 132 lokale.

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Pierwszy budynek zaoferuje mieszkania do 101 mkw.

W ramach pierwszego etapu Osiedla Kolektyw powstanie budynek wielorodzinny, w którym zaprojektowano mieszkania o powierzchniach od 31 do 101 mkw. W ofercie znajdą się lokale od jedno- do czteropokojowych, skierowane zarówno do osób szukających pierwszego mieszkania i rodzin, jak i do inwestorów. Dla mieszkańców przewidziano także 134 miejsca parkingowe.

Projekt, za którego koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia Lab3, wyróżnia się kameralną skalą zabudowy na tle większych osiedli realizowanych w tej części Poznania. Zakończenie budowy pierwszego etapu zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku.

Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Starołęka zyskuje na znaczeniu dzięki komunikacji i transformacji

Inwestycja powstaje w postindustrialnej części Poznania, która w ostatnich latach przyciąga nowe projekty mieszkaniowe i zmienia swoje funkcje. Lokalizacja przy ul. Fortecznej zapewnia sprawny dojazd do centrum miasta oraz dostęp do terenów rekreacyjnych. W pobliżu znajdują się kluczowe węzły komunikacyjne, w tym stacja kolejowa Poznań Starołęka oraz pętla tramwajowa.

Dzięki temu dojazd pociągiem do dworca Poznań Główny zajmuje około 7 minut, a podróż tramwajem na kampus Politechniki Poznańskiej – około 13 minut. Istotnym atutem lokalizacji jest również bliskość terenów zielonych, w tym Lasu Dębińskiego oraz nabrzeży Warty.

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Autor: Archicom/ Materiały prasowe

Archicom stawia na segment popularny i rozwój w Poznaniu

Deweloper podkreśla, że Poznań jest jednym z kluczowych rynków dla jego działalności, a Starołęka to dzielnica o dużym potencjale rozwojowym. Inwestor koncentruje się na segmencie popularnym, rozwijając ofertę funkcjonalnych mieszkań w dobrze skomunikowanych lokalizacjach.

– Poznań pozostaje dla nas jednym z najważniejszych rynków, a Starołęka jest przykładem dzielnicy o dużym potencjale rozwoju. Widzimy niesłabnące zainteresowanie lokalizacjami, które łączą dobrą komunikację z dostępem do terenów zielonych i rozwijającej się infrastruktury miejskiej. Rosnące znaczenie segmentu popularnego sprawia, że konsekwentnie poszerzamy ofertę funkcjonalnych mieszkań w dobrze skomunikowanych częściach miast. W przypadku Osiedla Kolektyw zależało nam również na zachowaniu kameralnej skali inwestycji oraz jakości przestrzeni wspólnych i otoczenia – mówi Dawid Wrona, prezes zarządu Archicom.

Przestrzenie wspólne jako element budowania społeczności

Archicom duży nacisk kładzie na zagospodarowanie części wspólnych, które mają wspierać budowanie relacji sąsiedzkich. Na terenie inwestycji zaplanowano blisko 970 mkw. takich przestrzeni. Wśród nich znajdą się strefy wypoczynku, plac zabaw oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów.

Projektanci przewidzieli również rozwiązania wspierające codzienną funkcjonalność, takie jak wiaty rowerowe. Całość ma łączyć nowoczesną architekturę z rozbudowaną zielenią, tworząc przyjazne miejsce do życia.

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Źródło: Archicom

Artykuł powstał przy wsparciu AI