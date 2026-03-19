Rozmowa Muratora: Jak poprawnie instalować okno w domach drewnianych?

Studio A – laboratorium innowacji telekomunikacyjnych

Studio A w Warszawie jako pierwszy biurowiec w Polsce wdrożyło model neutralnej infrastruktury łączności wewnątrzbudynkowej (NHIB – Neutral Host Indoor Base), oparty na BTS Hotel. Infrastruktura radiowa zapewniająca zasięg komórkowy została scentralizowana poza budynkiem, a sygnał przesyłany jest do niego światłowodem.

Dzięki temu centrala może obsługiwać kilka budynków w ramach wszystkich pasm radiowych wykorzystywanych przez operatorów, w tym także technologii 5G. Projekt i realizację powierzono firmie StarNet Telecom we współpracy z partnerem technologicznym VECTOR.

Rafał Kot, Technical Quality Expert w Skanska Commercial Development Europe, mówi o nowoczesnych rozwiązaniach wykorzystanych w warszawskiej inwestycji:

W Polsce Skanska jest pierwszą spółką biurową, która wprowadza to rozwiązanie optymalizujące sposób zapewniania zasięgu komórkowego w budynkach. Studio A staje się też swego rodzaju laboratorium nowych technologii. (…) Przy tym nie jest to jedyne nowoczesne rozwiązanie w naszej warszawskiej inwestycji – wdrażamy też digital twin z algorytmami AI czy rozwiązania mobilne z technologiami webowymi (Apple/Google Wallet) do płynnego i bezpiecznego dostępu.

Pełny zasięg od pierwszego dnia

Najemcy mogli korzystać z pełnego zasięgu komórkowego już na etapie przeprowadzki, jeszcze przed pełną komercjalizacją obiektu. Budynek jest przygotowany do obsługi wszystkich operatorów GSM. Nie ma konieczności instalowania oddzielnych stacji bazowych.

Model NHIB upraszcza zarządzanie siecią i minimalizuje ingerencję w strukturę budynku wraz z rozwojem sieci oraz pojawianiem się nowych standardów łączności.

Efektywność energetyczna i korzyści dla inwestora

Centralizacja BTS Hotel zmniejsza koszty eksploatacyjne i redukuje pobór energii dzięki inteligentnemu dostosowywaniu mocy do liczby użytkowników. System wspiera również uzyskiwanie i utrzymanie certyfikatów budynkowych, dokumentując zmniejszenie śladu węglowego.

Neutralna infrastruktura łączności może stać się rynkowym standardem, realnie wspierając konkurencyjność nowoczesnych biurowców.

Źródło: Skanska

