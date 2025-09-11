Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Towarowa Towers w Warszawie. Co to za inwestycja?

Towarowa Towers w Warszawie to inwestycja mieszkaniowa Asbud Group, zrealizowana przez firmę Hochtief Polska S.A. według projektu pracowni FS&P Arcus Sp. z o.o. W ramach inwestycji powstały dwa 95-metrowe (105 m z częścią techniczną) wieżowce mieszkalne przy ul. Prostej w Warszawie, niedaleko ronda Daszyńskiego. Obok wież znajdą się trzy niższe apartamentowce, które powstaną w późniejszym etapie.

Inwestycja wystartowała w 2021 r. Obie 29-kondygnacyjne wieże osiągnęły docelową wysokość w maju 2023 r. Następnie trwały prace przy elewacji i we wnętrzach. Wieżowce w listopadzie 2024 r. uzyskały pozwolenie na użytkowanie, zaś w 2025 r. wprowadzili się do nich mieszkańcy. Jak podaje deweloper, mają oni do dyspozycji liczne udogodnienia:

W każdym z budynków Towarowa Towers do dyspozycji mieszkańców jest klub fitness z akcesoriami i sprzętem niezbędnym do ćwiczeń, a także strefa lounge z kącikiem kuchennym. Mieszkańcy wież mogą też korzystać z sali do spotkań biznesowych. Miejscem integracji jest przestronny taras oraz zielony dziedziniec z oczkiem wodnym. Warto dodać, że na wyciągnięcie ręki mieszkańcy mają wszelkie potrzebne usługi. Na najniższych kondygnacjach znalazło się miejsce na lokale usługowe, restauracje i punkty rekreacji.

Towarowa Towers – mieszkania pośród biurowców

Towarowa Towers to inwestycja nietypowa dla tej części miasta, gdyż wieże mieszkalne powstają w samym środku jednego z największych w stolicy skupisk biurowców. Dużym plusem jest fakt, że zagłębie biurowe przy rondzie Daszyńskiego jest znakomicie skomunikowane – dojeżdża tu metro M2, a także tramwaje oraz autobusy. W przyszłości w pobliżu ma też przebiegać 4. linia metra. Co więcej, do ścisłego centrum jest stąd tak blisko, że można się tam wybrać spacerem.

W ramach całej inwestycji Towarowa Towers powstanie łącznie około 900 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i układach pomieszczeń. Mają one mieć od 1 do 4 pokoi, a większość mieszkań wyposażona będzie w balkony lub loggie. Z kolei w parterach przewidziano lokale usługowe. W niższych budynkach, planowanych w późniejszym etapie, mają znaleźć się mieszkania o podwyższonym standardzie. Nie lada gratką dla mieszkańców wież będzie zewnętrzny taras o powierzchni ok. 900 m², na którym pojawi się nieco zieleni. W ramach inwestycji powstanie także zielony skwer z oczkiem wodnym.

Warto przypomnieć, że nie będzie to jedyna nowa inwestycja mieszkaniowa w tej okolicy. Budynki mieszkalne planowane są bowiem także w ramach powstającej po sąsiedzku inwestycji Towarowa 22.

QUIZ. 10 niby prostych pytań o bloki z wielkiej płyty. Na którym polegniesz? Pytanie 1 z 10 Najwięcej bloków z wielkiej płyty powstało w Polsce... przed wojną w czasach PRL-u po 1989 r. Następne pytanie