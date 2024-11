Rozbiórka Multikina Ursynów ruszyła. Co zastąpi pierwszy multipleks w Warszawie?

14:04

Multikino Ursynów – najstarszy warszawski multipleks – został zamknięty w sierpniu tego roku, a teraz ruszyła jego rozbiórka. Co zbudują w miejscu popularnego kina przy stacji metra Imielin? Jakie jeszcze zmiany w tej okolicy?

Spis treści

Wyburzają Multikino Ursynów

Budynek Multikina Ursynów – najstarszego obiektu tej sieci w Warszawie (1999 r.) znika już z mapy Warszawy. Zapowiadano zresztą, że prace rozbiórkowe zaczną się w listopadzie.

Przypomnijmy, że w marcu 2023 r. Multikino S.A. sprzedało prawo użytkowania wieczystego działki belgijskiemu deweloperowi GH Development 11, zaś dokładnie 18 sierpnia 2024 kino zostało zamknięte na zawsze.

We wrześniu zakończyły działalność ostatnie lokale usługowe zlokalizowane w budynku nieczynnego już kina.

– Drodzy widzowie! Dziękujemy za wiele wspólnie przeżywanych filmowych emocji! Multikino Ursynów działa do 18.08.2024 – tak latem na swojej stronie pożegnało się z widzami kino.

Przypomnijmy, że właściciel obiektu dysponuje pozwoleniem na jego rozbiórkę od lutego 2024 r. Wyburzony zostanie także przylegający do kina budynek parkingu, który do końca 2020 r. pełnił funkcję parkingu P+R Metro Imielin. Został on jednak zamknięty z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny oraz słabe wykorzystanie. To właśnie od niego mają się zacząć prace rozbiórkowe.

Całość prac ma potrwać ok. 4 miesięcy. Oznacza to, że pod koniec lutego 2025 po ursynowskim Multikinie nie będzie już śladu.

Deweloper stara się jeszcze o pozwolenie na budowę nowych obiektów, które chce postawić na działce po kinie.

Co zamiast Multikina Ursynów?

W miejscu obecnego budynku Mutikina Ursynów plan miejscowy dopuszcza 23-metrowy budynek mieszkalno-usługowy z 34-metrową dominantą naprzeciwko „wieży” dzielnicowego urzędu po przeciwnej stronie al. KEN. Najprawdopodobniej będzie to więc 7-piętrowy blok z usługami w parterach oraz wyższą częścią wieżową. Na razie jednak deweloper nie podaje szczegółów, nie pokazano także wizualizacji.

Warto dodać, że docelowo zniknie także „Figlowisko”, czyli otwarte w 2013 r. obok kina popularne lodowisko i plac zabaw na Ursynowie. W jego miejscu plan miejscowy przewiduje bowiem tereny zielone. Na razie jednak „Figlowisko”, zlokalizowane na dzierżawionej od miasta działce, funkcjonuje nadal.

Zobacz Multikino na Ursynowie jeszcze przed zamknięciem

Działka za Multikinem Ursynów nabyta przez partnera biznesowego Roberta Lewandowskiego

Ciekawe rzeczy będą się dziać także za samym Multikinem. 18 grudnia 2023 r. odbyła się licytacja cennej miejskiej działki położonej na tyłach Multikina Ursynów, przy ul. Cynamonowej. Chodzi o teren po tzw. Ursynowskim Fortepianie – niedokończonej inwestycji handlowej z lat 90. Działka została podzielona na dwie części, z czego na jednej miasto utworzyło ogólnodostępny skwer, a druga została wystawiona na sprzedaż. Jak podaje serwis HaloUrsynow.pl, nowym właścicielem działki za Multikinem został Danilo Djurovica – partner biznesowy piłkarza Roberta Lewandowskiego. Teren sprzedano za rekordową kwotę 82,2 mln zł (przy cenie wywoławczej 40 mln zł), z czego aż 57,5 mln zł zasiliło budżet dzielnicy.

Dowiedz się też: Park Naturalny Golędzinów Warszawa. Taki będzie nowy park w stolicy

– Po ponad 20 latach teren odzyskany po tzw. Ursynowskim Fortepianie zacznie znowu służyć mieszkańcom. Teren ten w 100% zmieni swój charakter – mówił burmistrz Ursynowa, Robert Kempa.

Nabywca gruntu nie ujawnił jeszcze swoich planów, jednak plan miejscowy dopuszcza w tym miejscu 23-metrowe budynki mieszkalne (7 pięter). Należy zatem spodziewać się kolejnych bloków na Ursynowie. Można zgadywać, że ceny mieszkań będą tu wysokie, bo lokalizacja jest znakomita – kilkaset metrów od stacji metra M1 Imielin, w pobliżu m.in. urzędu dzielnicy, domu kultury i centrum handlowego KEN Center.

Warto dodać, że położona na skraju „Ursynowskiego Fortepianu” działka na skrzyżowaniu ul. Gandhi oraz Cynamonowej należy już do innego dewelopera – firmy Volumetric. Tu z kolei plan miejscowy dopuszcza 33-metrowy blok mieszkalny. Deweloper złożył już wniosek o pozwolenie na budowę.

Przy Cynamonowej 21 skwer z elementami sportów miejskich

Jak wspomniano, część działki na tyłach Multikina pozostała w rękach miasta. Chodzi o teren przy ul. Cynamonowej 21, gdzie dzielnica wybudowała ogólnodostępny skwer rekreacyjno-sportowy, otwarty 7 czerwca 2024 r. Koncepcję zagospodarowania terenu opracowało biuro projektowo-konsultingowe PROINWESTYCJA pod kierownictwem Katarzyny Łowickiej. Jest ono znane m.in. ze stworzenia koncepcji budowanego właśnie parku linearnego na Ursynowie. Koszt prac to blisko 1,3 mln zł.

– Park samorządowy będzie obejmował teren o powierzchni ponad 3200 m². Na tym terenie powstaną boiska do gry w koszykówkę 3x3 oraz do gry w teqball z nawierzchnią sportową z tworzyw sztucznych, postawiony zostanie także stół gry w tenisa stołowego i poręcze do ćwiczeń. Pojawią się także hamaki miejskie z matą dwuosobową oraz hamak wieloosobowy typu ptasie gniazdo, ławki betonowo-drewniane z oparciem oraz bez oparcia, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Przebudowana zostanie również sieć oświetlenia parku – zapowiadała dzielnica przed rozpoczęciem prac.

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Palmett/UM Warszawa Wizualizacja parku linearnego nad Południową Obwodnicą Warszawy, Ursynów, Warszawa