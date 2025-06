Spis treści

DOT Park – nowoczesny kompleks biurowy

DOT Park to duży kompleks budynków biurowych klasy A położony przy ul. Czerwone Maki w południowo-zachodniej części Krakowa na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Krakowski Park Technologiczny”. To 5 nowoczesnych budynków biurowo-usługowych o łącznej powierzchni 44 tys. m2 należących do portfolio Golden Star Group. Oferuje przestrzeń do rozwoju biznesu i elastyczne rozwiązania w zakresie kształtowania powierzchni biurowej uzależniając ją od potrzeb najemcy.

Budynki są zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i są przyjazne środowisku. Rozwiązania technologiczne i ekologiczne potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excelent. Autorem projektu architektonicznego kompleksu biurowego była pracownia Medusa Group.

Zespół biurowców dysponuje ponad 1100 miejscami parkingowymi, infrastrukturą dla rowerzystów i punktami handlowo-usługowymi. Na terenie parku znajdują się zagospodarowane miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu obsadzone różnorodną roślinnością.

Biura z węzłem i zielonymi płucami

W sąsiedztwie centrum znajduje się jeden z głównych węzłów komunikacyjnych Krakowa – pętla tramwajowa i autobusowa Czerwone Maki. Stąd rozpoczynają i tu kończą swoje trasy cztery linie tramwajowe, a także liczne linie autobusowe w tym głównie komunikacji pozamiejskiej Krakowa. W sąsiedztwie są rozległe dzikie tereny rekreacyjne ze ścieżkami spacerowymi i rowerowymi w otulinie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

Centrum wsparcia i obsługi Shell

Shell Business Operations Kraków (SBO Kraków) to zaawansowane centrum biznesowe Grupy Shell, wspierające operacje w zakresie finansów, logistyki i obsługi klienta. W krakowskim oddziale Shell zatrudnionych jest ponad 5 tysięcy osób, czyniąc go jednym z największych pracodawców w Małopolsce.

Trzy biurowce dla BSO Kraków przez kolejne 10 lat

Biuro Shell Business Operations Kraków to ponad 22 tysiące m2 w trzech budynkach i dodatkową powierzchnię w budynku czwartym. Zespół firmy wynajmuje tę powierzchnię od 2015 r. i przedłużył najem na kolejne 10 lat. Nie dziwi ta decyzja mając na względzie doskonałe położenie kompleksu biur i udogodnienia (parkingi, ścieżki rowerowe, komunikacja miejska). Dla Shell istotne było również to, że budynki są przyjazne dla środowiska i użytkowników, zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie budownictwa zrównoważonego.

